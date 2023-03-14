Семь лет за убийство: суд вынес приговор мужчине, зарезавшему соседа по квартире

Суд добавил к приговору Инно Линде неотбытую часть альтернативного наказания за предыдущее преступление - 241 час общественных работ, которые были преобразованы в 241 день, или восемь месяцев и один день лишения свободы. В качестве наказания в виде лишения свободы мужчина должен будет провести за решеткой семь лет, восемь месяцев и один день.

Согласно обвинительному заключению, седьмого февраля Линде ударил 21-сантиметровым ножом в правую часть груди проживавшего с ним в одной квартире человека, который в результате полученного ранения скончался. Обе стороны конфликта перед инцидентом употребляли алкоголь.

В тот же вечер полиция арестовала подозреваемого в убийстве Линде. Через два дня он был арестован с разрешения суда.

В ноябре в суде мужчина признал себя виновным в непредумышленном убийстве.