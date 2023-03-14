КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Местный русский рэп как плохой бунт: бессмысленный и осторожный

Кроме того, пусть автор и выплескивает свою так называемую «протестную лирику» перед зданием законодательного органа власти Эстонской Республики, он не позволяет себе - как опять-таки делают некоторые его импульсивные коллеги на том же самом языке - насмешек над самой идеей эстонской государственности или же прямых оскорблений ее символов.

Нельзя каким-то образом криминализировать презрительную интонацию, с каковой артист повторяет в своем номере, допустим, слово «Ээстимаа»; эмоциональный окрас речевых или вокальных экзерсисов человека может быть предметом оценочных суждений, но никак не юридических мер.

Ко всему прочему, артист старается не заходить настолько далеко, чтобы оспаривать основы государственного строя своей страны или выражать прямую или косвенную поддержку каким-то другим странам, насчет признания преступной сущности действий которых в эстонском обществе существует сейчас довольно широкий консенсус.

Да, артист трубит о русофобии, печалится об убранных памятниках, с ностальгией вспоминает о временах, когда все народы в Эстонии жили дружно, но не делает никаких намеков на то, откуда он ждет чего-то вроде восстановления исторической или прочей справедливости, что довольно красноречиво показывает, каков максимальный уровень конфронтации с общественным мнением, которую артист готов себе позволить.

«Упражнение в жанре» прикрывается скучной политической повесткой