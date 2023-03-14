ЕС разрабатывает собственный закон об «иноагентах»

Европейский союз разрабатывает собственный закон, который обяжет неправительственные организации, консалтинговые и научные учреждения раскрывать информацию о любом финансировании, полученном ими из-за пределов ЕС, сообщило во вторник, 14 марта, издание Politico со ссылкой на источники.

Сейчас законопроект находится на очень ранней стадии согласования. Предполагается, что он будет похож на законы, которые уже действуют в США и Австралии. В США лоббисты, работающие на иностранные правительства, обязаны регистрироваться еще с 1938 года. По словам собеседников Politico, разрабатываемый в ЕС закон вряд ли коснется простых граждан, но все коммерческие и некоммерческие организации будут обязаны сообщать о любых полученных средствам из-за рубежа, включая гранты за научную деятельность.

Как отмечает Politico, необходимость разработки европейского закона об «иноагентах» может быть обусловлена борьбой Евросоюза с иностранным влиянием от российских хакерских атак и попыток повлиять на результаты выборов до китайских грантов европейским университетам с целью повлиять на риторику в сфере прав человека.

«Защита демократии»

В качестве примера приводится также «Катаргейт» - коррупционный скандал, фигурантами которого стали депутаты Европейского парламента. По данным Politico, именно после «Катаргейта» началась работа над законопроектом под руководством зампредседателя Еврокомиссии по вопросам юстиции Веры Юровой, а соответствующий фон создала еще в сентябре глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, объявившая о пакете мер по «защите демократии».

Между тем критики называют нынешнюю разработку законодательства об «иноагентах» в ЕС весьма неуместной на фоне бурных протестов в Грузии против попыток провести через парламент схожий закон. Этот документ, воспринятый многими в Грузии как попытка ужесточить контроль по примеру России, был в итоге отозван на фоне резкой критики со стороны США, ЕС и массовых беспорядков в самой Грузии.