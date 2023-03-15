Варе: деваться некуда, придется повышать налоги

– Что делать с растущим дефицитом госбюджета? Повысить налоги, немного отнять и поделить?
– Фактически, да. Сегодня на коалиционных переговорах обсуждают экономическую тематику. И хотя итоги подводить пока рано, важно то, что сказали специалисты, а именно – вице-канцлер Минфина по бюджету. Для того, чтобы свести концы с концами и сбалансировать бюджет в течение четырех лет, нет иных путей, кроме как экономить и вводить/ повышать какие-то налоги.
– То есть, новые налоги не за горами?
– Подоходный налог – это священная корова. И хотя один из участников переговоров – соцдемы – все время говорит о необходимости введения прогрессивной шкалы, думаю, что реформисты обещанием о неповышении подоходного налога не поступятся. «Ээсти 200» на прогрессивный налог тоже очень косо смотрит.
Предполагаю, что может произойти повышение налога с оборота, как у финнов. Вторая возможность – ввести новые налоги. Третий путь – повышать косвенные налоги: акцизы, штрафы и прочее.
Однако, акцизы и без того высоки, это болезненные меры, удар по бизнесу.
– А повышение НСО разве не ударит по населению?
– Ударит, но в бюджет поступят очень большие суммы, гарантирован ощутимый эффект.
Если же придется пойти по пути введения новых налогов, то каких?
Возможно введение налога на нужды обороны или налога на имущество, например, на автомобили.
Последнее особенно вероятно на фоне зеленой политики (ожидается введение эконалога на ДВС – прим. ред.).
Что касается спецналога на оборонные нужды, то поговаривают об 1%. Думаю, что это вполне допустимо.
С учетом всех обстоятельств и роста расходов на оборону деваться нам некуда.
Это позволит освободить средства, которые в противном случае придется изымать из социальной сферы, здравоохранения или образования.
– Вырастут ли акцизы?
– Боюсь, что да. Но не сразу и не скачкообразно. Начнут с товаров, вредных для здоровья: алкоголь и табак. Это классика жанра. Горючее сейчас трогать нельзя, поскольку инфляционное давление очень большое. Горючее – это одна треть инфляционной шкалы. Если тронуть этот акциз, цепная реакция повышения цен на все остальное неизбежна.
– Напомню, что когда вводили универсальную услугу, то «Ээсти Энергия» и другие во весь голос утверждали, что предлагался низкий уровень цен, который должен быть выше. Теперь же оказалось, что все это – неправильно. Думаю, что стоимость универсальной услуги с самого начала должна была быть намного ниже. Не хватило способностей, политической воли и технических знаний для принятия правильного решения. Задним числом стало понятно, что универсальная услуга оказалась туфтой, нам говорили неправду, а энергетики заработали на этом умопомрачительные суммы.
– Продолжится ли инфляция, и к чему это приведет?
– Инфляция, к сожалению, будет оставаться высокой и в текущем году. По некоторым раскладкам, еще и в следующем.
– Есть ли возможности с этим бороться?
– Резкий рост процентной ставки инициирован не нами, а Европейским центробанком, это форс-мажор для нас. Что может сделать Эстония? Главное – не подстегивать рост цен в тех сегментах, где от государства хоть что-то зависит. Имею в виду акцизы на топливо, новые налоги.
– Если Эстония будет вынуждена повысить НСО, то нас ждет новый виток роста цен?
– Это подстегнет инфляцию, увы. Общий процент роста инфляции, видимо, будет снижаться, но медленнее, чем необходимо.
– Из Америки приходят вести об обанкротившихся банках. Что это за тенденция? Будут ли последствия?
– Вклады из этих банков быстрыми темпами потекли в крупные системные банки, которые выиграли от произошедшего неожиданно много. Главный урок, вынесенный из этого кризиса, – невероятно быстрая реакция финансовых властей. Напомню, что в 2008 году кризис с Lehman Brothers разразился из-за неправильных решений и медлительности, что привело к оттоку средств и панике. Сейчас же, как только появились первые сообщения о том, что банк потерял в течение 24 часов 30% своих средств, его тут же прикрыли, фактически – национализировали, избежав панического исхода средств, который мог привести к финансово-экономическому кризису.
Подробнее в повторе!
Какой самый большой вызов стоит перед новой коалицией?
С чего начинать урезание расходов при росте дефицита бюджета?
Каких изменений ждать по налогам? Вырастут ли акцизы?
Может ли появиться новый налог на гособорону?
Спасет ли этот налог медицину от урезания расходов?
К чему приведет инфляция? Есть ли возможности с ней бороться?
Из США приходят вести о банкротствах банков. Будут ли последствия для европейских и шведских банков?