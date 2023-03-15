Варе: деваться некуда, придется повышать налоги

Последнее особенно вероятно на фоне зеленой политики (ожидается введение эконалога на ДВС – прим. ред.).

Что касается спецналога на оборонные нужды, то поговаривают об 1%. Думаю, что это вполне допустимо.

С учетом всех обстоятельств и роста расходов на оборону деваться нам некуда.

Это позволит освободить средства, которые в противном случае придется изымать из социальной сферы, здравоохранения или образования.

– Вырастут ли акцизы?

– Боюсь, что да. Но не сразу и не скачкообразно. Начнут с товаров, вредных для здоровья: алкоголь и табак. Это классика жанра. Горючее сейчас трогать нельзя, поскольку инфляционное давление очень большое. Горючее – это одна треть инфляционной шкалы. Если тронуть этот акциз, цепная реакция повышения цен на все остальное неизбежна.

– Что нам дальше ждать по части цен на электричество? И как могло так получиться, что 300 000 клиентов переплачивают за навязанную им государством универсальную услугу, которую сама «Ээсти Энергия» разнесла в нашей студии в пух и прах?