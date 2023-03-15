С апреля, как обычно, изменится зарплата высокопоставленных государственных служащих, в том числе президента, министров и членов Рийгикогу, пишет ERR.
От таких цифр дух захватывает: у президента, премьер-министра и членов Рийгикогу вырастут зарплаты
С 1 апреля зарплата президента Алара Кариса, спикера Рийгикогу Юри Ратаса, премьер-министра Каи Каллас и председателя Госсуда Виллу Кыве составит 8318 евро.
Коэффициент зарплаты заместителя спикера Рийгикогу, госконтролера, канцлера юстиции, члена Госсуда, генерального прокурора, министра, госсекретаря, председателя комиссии Рийгикогу и председателя фракции - 0,85, поэтому их официальная зарплата с 1 апреля составит 7070 евро (вместо нынешней в 6207 евро).
Коэффициент зарплаты заместителей председателей комиссий Рийгикогу и заместителей председателей фракций, а также судей окружных судов составляет 0,75, поэтому их зарплата составит 6239 евро (вместо нынешней в 5477 евро).
Коэффициент зарплаты члена Рийгикогу и судей уездного и административного судов составляет 0,65, и, таким образом, зарплата вырастет до 5406 евро (на данный момент - 4746 евро).