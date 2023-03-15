Прошедший в Рийгикогу по списку Центристской партии бывший главред «Столицы» Александр Чаплыгин создал петицию, в которой выступил против электронного голосования на выборах. Центрист Яанус Карилайд не увидел в этой инициативе какой-либо проблемы.
Центристская партия об инициативе Чаплыгина: он имеет на это право
Председатель фракции Центристской партии Рийгикогу Яанус Карилайд, комментируя инициативу Чаплыгина, сказал Rus.Postimees, что каждый гражданин Эстонии имеет право подать в парламент коллективное обращение, если оно наберет минимум тысячу подписей, и такой способ участия гражданского общества в государственных делах можно только приветствовать.
«Дебаты насчет электронных выборов в любой форме не должны осуждаться, а ответственные за эту сферу лица должны приложить усилия, чтобы у общества исчезли сомнения в надежности процедуры. Все действия можно сделать более безопасными и прозрачными», - считает Карилайд.
Напомним, что 10 марта Александр Чаплыгин и бывший муниципальный политик Олег Култаев создали петицию, с помощью которой хотят добиться отмены электронного голосования на выборах. На данный момент под петицией собрано 1273 голоса. Подробнее об этой инициативе можно прочитать здесь.