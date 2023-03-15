Центристская партия об инициативе Чаплыгина: он имеет на это право

Председатель фракции Центристской партии Рийгикогу Яанус Карилайд, комментируя инициативу Чаплыгина, сказал Rus.Postimees, что каждый гражданин Эстонии имеет право подать в парламент коллективное обращение, если оно наберет минимум тысячу подписей, и такой способ участия гражданского общества в государственных делах можно только приветствовать.

«Дебаты насчет электронных выборов в любой форме не должны осуждаться, а ответственные за эту сферу лица должны приложить усилия, чтобы у общества исчезли сомнения в надежности процедуры. Все действия можно сделать более безопасными и прозрачными», - считает Карилайд.