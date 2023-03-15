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Центристская партия об инициативе Чаплыгина: он имеет на это право

rus.postimees.ee
Центристская партия об инициативе Чаплыгина: он имеет на это право
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Яанус Карилайд.
Яанус Карилайд. Фото: Eero Vabamägi

Прошедший в Рийгикогу по списку Центристской партии бывший главред «Столицы» Александр Чаплыгин создал петицию, в которой выступил против электронного голосования на выборах. Центрист Яанус Карилайд не увидел в этой инициативе какой-либо проблемы. 

Председатель фракции Центристской партии Рийгикогу Яанус Карилайд, комментируя инициативу Чаплыгина, сказал Rus.Postimees, что каждый гражданин Эстонии имеет право подать в парламент коллективное обращение, если оно наберет минимум тысячу подписей, и такой способ участия гражданского общества в государственных делах можно только приветствовать.

«Дебаты насчет электронных выборов в любой форме не должны осуждаться, а ответственные за эту сферу лица должны приложить усилия, чтобы у общества исчезли сомнения в надежности процедуры. Все действия можно сделать более безопасными и прозрачными», - считает Карилайд.

Напомним, что 10 марта Александр Чаплыгин и бывший муниципальный политик Олег Култаев создали петицию, с помощью которой хотят добиться отмены электронного голосования на выборах. На данный момент под петицией собрано 1273 голоса. Подробнее об этой инициативе можно прочитать здесь

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