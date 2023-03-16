Эстония отправит Украине снайперские винтовки и специальное оборудование

Этот пакет помощи Эстонии включает в себя полуавтоматические винтовки, снайперские винтовки, прицелы, бинокли, боеприпасы, индивидуальное и специальное снаряжение, патрульные катера и тепловизоры. Кроме того, будет передано медицинское оборудование. Общая стоимость военной помощи составляет 494 300 евро. Пожертвование оборудования не влияет на подготовку и возможности Сил обороны в военное время.

«Вчера мы обсудили с нашими союзниками текущий статус помощи Украине в формате Рамштайн, и стало ясно, что дополнительное время для поддержки Украины взять неоткуда. Наша главная инициатива направлена на совместную закупку ЕС одного миллиона артиллерийских орудий, но более мелкие, четко направленные пакеты помощи, должны продолжаться. Отсюда и сегодняшнее решение направить этот пакет помощи, как продолжение предыдущего, именно для снаряжения спецназа и снайперов», - сказал министр обороны Ханно Певкур.

Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму около 400 миллионов евро, что составляет более одного процента ВВП страны. В прошлом Эстония предоставила, например, противотанковые ракеты Javelin, гаубицы, противотанковые минометы, противотанковые гранатометы, транспортные средства, средства связи, медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты и сухие пайки.

В сотрудничестве с Германией Эстония передала Украине два полевых госпиталя и медицинские принадлежности на сумму около 15 миллионов евро. Третий полевой госпиталь Эстония передала Украине в сотрудничестве с Нидерландами и Норвегией, которые внесли в проект 7,8 млн евро.