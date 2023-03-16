По словам вице-канцлера по строительству при Министерстве экономики и коммуникаций (MKM) Иво Яанисоо, Эстония не согласна со всеми предложениями Европарламента по достижению климатической нейтральности в строительном секторе.
Министерство экономики и коммуникаций: Эстония не согласна с планом принудительной реновации
Во вторник Европейский парламент проголосовал за директиву об энергоэффективности зданий (EPBD), цель которой - значительно сократить выбросы парниковых газов и энергопотребление в секторе зданий ЕС к 2030 году и сделать его климатически нейтральным к 2050 году. К 2030 году жилые дома должны иметь энергетический класс не ниже Е. К 2033 году требования будут повышены до энергетического класса D. Это позволит снизить энергопотребление и энергоэффективность зданий.
«Эстония не может согласиться со всеми предложениями Европарламента, и мы хотим сохранить согласованную в прошлом году линию, которая дает странам больше гибкости и учитывает национальную специфику», - сказал Яанисоо.
Он отметил, что существует ряд проблем в реализации плана Европарламента. «Одним из важных вопросов, безусловно, является финансирование. Как только проект директивы вступит в силу, государство должно будет принять решение о средствах для достижения ежегодных темпов обновления всех зданий, которые в три-пять раз превышают нынешние темпы», - пояснил Яанису.
Темпы реновации должны быть равномерными
По его словам, еще одна важная проблема заключается в том, как строительный рынок будет адаптироваться к увеличению темпов реконструкции. «Увеличение темпов реконструкции должно быть равномерным и последовательным, чтобы строительный рынок и собственники могли адаптироваться к увеличению объемов реконструкции. Это необходимо для того, чтобы избежать очень высокого роста цен и обеспечить, чтобы работы по реновации выполнялись хорошо квалифицированными подрядчиками», - подчеркнул проректор.
По данным министерства, достижение энергоэффективности класса D в жилых домах к 2033 году в Эстонии будет означать государственную субсидию в размере более 2 миллиардов евро для домовладельцев, плюс собственное финансирование.
По мнению Андри Красся, председателя Центрального союза собственников жилья Эстонии, цели по энергоэффективности зданий слишком амбициозны и не могут быть достигнуты на практике в запланированных масштабах. «Требования касаются примерно 45-50 процентов зданий во всех странах ЕС. С учетом предлагаемых исключений и адаптаций, на практике это означает, что к 2033 году будет обновлено около 40 процентов всего фонда зданий ЕС. Применительно к Эстонии это означает, что в течение десяти лет необходимо будет отремонтировать 350 000 домов/жилищ/многоквартирных домов/общежитий», - сказал Крассь в записке, направленной в понедельник эстонским депутатам Европарламента.
Кроме того, по его словам, необходимо учитывать резкий рост цен на строительные материалы и нехватку квалифицированной рабочей силы из-за войны в Украине и энергетического кризиса.
Яанису признал, что в отношении окончательной формулировки целей остается много вопросов без ответов. «На данный момент совершенно не ясно, к какому окончательному компромиссу придут Европейская комиссия, Парламент и Совет по целевым показателям. Следующим шагом будет проведение углубленных переговоров и достижение соглашения, которое устроит все стороны, включая Эстонию», - пояснил вице-канцлер.