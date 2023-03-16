Министерство экономики и коммуникаций: Эстония не согласна с планом принудительной реновации

Во вторник Европейский парламент проголосовал за директиву об энергоэффективности зданий (EPBD), цель которой - значительно сократить выбросы парниковых газов и энергопотребление в секторе зданий ЕС к 2030 году и сделать его климатически нейтральным к 2050 году. К 2030 году жилые дома должны иметь энергетический класс не ниже Е. К 2033 году требования будут повышены до энергетического класса D. Это позволит снизить энергопотребление и энергоэффективность зданий.

«Эстония не может согласиться со всеми предложениями Европарламента, и мы хотим сохранить согласованную в прошлом году линию, которая дает странам больше гибкости и учитывает национальную специфику», - сказал Яанисоо.

Он отметил, что существует ряд проблем в реализации плана Европарламента. «Одним из важных вопросов, безусловно, является финансирование. Как только проект директивы вступит в силу, государство должно будет принять решение о средствах для достижения ежегодных темпов обновления всех зданий, которые в три-пять раз превышают нынешние темпы», - пояснил Яанису.

Темпы реновации должны быть равномерными