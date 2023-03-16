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Полиция: пропавшая сегодня утром женщина найдена

rus.postimees.ee
Полиция: пропавшая сегодня утром женщина найдена
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Taavi Sepp

Полиция просила помощи в поисках 53-летней Анники, которая ушла из дома в Тартумаа в неизвестном направлении.

Близкие сообщили в полицию, что сегодня утром из дома в волости Камбья в поселке Тырванди ушла 53-летняя Анника, поведение и состояние которой несколько отличались от обычных. Близкие беспокоились за нее и опасались, что ее жизни может угрожать опасность.

После сообщения полиция приступила к установлению местонахождения Анники. По словам близких, она могла передвигаться как в Тартумаа, так и в сторону Таллинна, где живут ее родственники. Эти адреса в столице были проверены, полиция побеседовала и с родственниками, но, к сожалению, никто из них пропавшую не видел и ничего о ней не слышал. Полиция также проверила окрестности дома Анники и занималась просмотром записей камер наблюдения в этом районе, чтобы установить точно, в каком направлении она пошла, когда вышла из дома.

Вечером пресс-служба полиции сообщила, что близким удалось установить местонахождение Анники и с ней все в порядке. 

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