42 процента работников считают, что работодатель не поддерживает их психическое здоровье, свидетельствуют результаты опроса более чем 9 200 работников, проведенного Агентством по Исследованию зарплат и порталом вакансий CVKeskus.ee. В сотрудничестве с исследователями из Института психологии Тартуского университета в ходе опроса выяснялось, делается ли что-то в эстонских организациях для поддержки психического здоровья работников.
Почти половина сотрудников считают, что их работодатель не поддерживает их психическое здоровье
Почти две трети работников (64%) считают поддержку работодателя в решении проблем психического здоровья важной, в то время как почти половина работников (42%) не считают, что работодатель поддерживает их психическое здоровье.
«Сравнивая ответы работодателей и работников на вопрос о поддержке психического здоровья, мы видим довольно большие различия. Похоже, что благие намерения работодателей не всегда доходят до всех сотрудников», - сказала Кадри Сеэдер, руководитель и аналитик Агентства по Исследованию Зарплат.
В то время как большинство (82%) респондентов опроса работодателей отметили, что их организация делает что-то для поддержки психического здоровья сотрудников, 68% работников считают, что работодатель поддерживает их психическое здоровье, а остальные не знают ни о какой деятельности работодателя в этом направлении.
Грете Адлер, руководитель отдела подбора персонала CVKeskus.ee, отметила в ходе опроса, что поддержка психического здоровья более важна для руководителей и ведущих специалистов, но менее важна для тех, кто работает на низших должностях. «Из результатов исследования мы также видим, что люди, работающие на дому, нуждаются в большей поддержке со стороны работодателя в вопросах поддержания психического здоровья, что важно учитывать при создании гибридных рабочих схем», - сказала она.
Поддержка работодателем психического здоровья сотрудников чаще всего считалась важной для работников банковского сектора (80%), в то время как работники транспорта и сельского хозяйства считали ее гораздо менее важной (50% и 52% соответственно). Помимо банковских работников, поддержка психического здоровья также более важна, чем в среднем, для людей, работающих в сфере управления персоналом, образования и социальной работы.
Чаще всего сотрудники чувствуют усталость
Сотрудников спрашивали, какие чувства и ситуации, связанные с работой, они испытывали за последний месяц. То, что они ежедневно испытывают на работе, тесно связано с их общей удовлетворенностью, мотивацией и поведением на рынке труда.
Сотрудники, которые часто испытывают приятные чувства на работе, более удовлетворены своей работой, получают удовольствие от нее и мотивированы на ее качественное выполнение. Переживание неприятных чувств на работе снижает удовлетворенность работой и мотивацию и заставляет людей задуматься о смене работы.
Из чувств, перечисленных в вариантах ответов, сотрудники, принявшие участие в опросе, часто испытывали усталость и стресс из-за чрезмерной нагрузки на работе: 37% и 23% работников, соответственно.
Каждый пятый работник часто отвлекается и нервничает на работе, а 19% респондентов отметили, что часто чувствовали себя не в состоянии отключиться от работы.
Реже сотрудники испытывают чувство отверженности и ощущение, что они не справляются со своей работой.