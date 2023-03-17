Почти половина сотрудников считают, что их работодатель не поддерживает их психическое здоровье

Почти две трети работников (64%) считают поддержку работодателя в решении проблем психического здоровья важной, в то время как почти половина работников (42%) не считают, что работодатель поддерживает их психическое здоровье.

«Сравнивая ответы работодателей и работников на вопрос о поддержке психического здоровья, мы видим довольно большие различия. Похоже, что благие намерения работодателей не всегда доходят до всех сотрудников», - сказала Кадри Сеэдер, руководитель и аналитик Агентства по Исследованию Зарплат.

В то время как большинство (82%) респондентов опроса работодателей отметили, что их организация делает что-то для поддержки психического здоровья сотрудников, 68% работников считают, что работодатель поддерживает их психическое здоровье, а остальные не знают ни о какой деятельности работодателя в этом направлении.

Грете Адлер, руководитель отдела подбора персонала CVKeskus.ee, отметила в ходе опроса, что поддержка психического здоровья более важна для руководителей и ведущих специалистов, но менее важна для тех, кто работает на низших должностях. «Из результатов исследования мы также видим, что люди, работающие на дому, нуждаются в большей поддержке со стороны работодателя в вопросах поддержания психического здоровья, что важно учитывать при создании гибридных рабочих схем», - сказала она.