«Да кто вы такие?!»: работа в Эстонии оборачивается для некоторых украинских беженцев настоящим испытанием

Уже прошло больше года, как украинские военные беженцы оказались на рынке труда Эстонии. В Трудовой инспекции рассказали Rus.Postimees, с какими проблемами чаще всего приходилось сталкиваться работникам из Украины.
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Согласно статистике, в 2022 году сотрудниками Трудовой инспекции было совершено 2608 посещений предприятий, в 819 из которых работали военные беженцы. Проверены условия труда 3261 украинского работника. Рабочая среда соответствовала требованиям в 69 процентах проверенных предприятий.