Новость о росте зарплат высокопоставленных госслужащих с учетом проходящей каждую весну индексации вновь вызвала волну недовольства в обществе. С одной стороны, государство говорит, что денег нет и на всем нужно экономить, а с другой стороны, по-прежнему функционирует система, при которой зарплаты президента, премьера и членов Рийгикогу ежегодно корректируются, чаще в лучшую сторону. Является ли индексация зарплат высших чиновников справедливой? Об этом Rus.Postimees спросил эстонских политиков.