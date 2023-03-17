В социальных сетях Кая Каллас отреагировала на новость о том, что Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Владимира Путина. По словам премьер-министра, это событие - исторический сигнал. Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу также прокомментировал новость в социальных сетях: по его мнению, теперь общение западных лидеров с Путиным - совершенно аморально.
Политики об ордере на арест Путина ⟩ Рейнсалу: если Путин приземлится в государстве-участнике МУС, его следует немедленно арестовать
«Сегодня Международный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Это первый шаг к справедливому судному дню. Ордер Путина на арест является историческим сигналом: первопричиной военных преступлений, совершенных в Украине, являются преступные решения российского руководства. Это означает, что никому не удастся избежать суда, в том числе и главам государств. Режим, возглавляющий Россию, не может уйти от ответственности», - пишет Каллас в Facebook.
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу также прокомментировал новость:
«Это решение имеет большое значение, поскольку оно демонстрирует готовность международного сообщества судить любого, кто совершил серьезные преступления.
На позапрошлой неделе я обсуждал деятельность суда с генеральным прокурором МУС во Львове. Выдача ордера на арест означает, что МУС издал приказ об аресте Путина и Львовой-Беловой и доставке их в Гаагу для судебного разбирательства.
Пока они не предстанут перед судом, нельзя провести судебное заседание. В то же время, в первую очередь это наклыдвает обязательство всех государств-участников МУС: если Путин приземлится в их стране, он должен быть арестован и экстрадирован в МУС.
Еще один аспект. На мой взгляд, в свете этой новости для западных лидеров морально немыслимо общаться с Путиным лично, так как он находится в розыске.
Тот факт, что МУС предъявил Путину обвинение в одном преступлении, не означает, что он все еще не может быть осужден в МУС или где-либо еще за другие совершенные им преступления. Специальный трибунал будет создан для вынесения приговора за преступление агрессии», - пишет Рейнсалу.
Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина
Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
«Сегодня, 17 марта 2023 года, Вторая палата досудебного разбирательства Международного уголовного суда выдала ордера на арест двух персон в контексте ситуации в Украине: г-на Владимира Владимировича Путина и г-жи Марии Алексеевны Львовой-Беловой», - говорится в пресс-релизе МУС.
Путина подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Как пояснили в суде, есть «разумные основания» полагать, что Путин несет личную ответственность за это.
«Г-н Владимир Владимирович Путин, родившийся 7 октября 1952 года, президент Российской Федерации, предположительно несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации. Преступления предположительно были совершены на оккупированной территории Украины как минимум с 24 февраля 2022 года. Имеются разумные основания полагать, что г-н Путин несет индивидуальную уголовную ответственность за вышеуказанные преступления, за совершение деяний непосредственно, совместно с другими лицами и/или через других лиц и за его неспособность должным образом контролировать гражданских и военных подчиненных, совершивших эти действия», - уточняется в сообщении суда в Гааге.
Аналогичные формулировки касаются и российского детского омбудсмена.