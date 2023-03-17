Политики об ордере на арест Путина ⟩ Рейнсалу: если Путин приземлится в государстве-участнике МУС, его следует немедленно арестовать

Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина

Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

«Сегодня, 17 марта 2023 года, Вторая палата досудебного разбирательства Международного уголовного суда выдала ордера на арест двух персон в контексте ситуации в Украине: г-на Владимира Владимировича Путина и г-жи Марии Алексеевны Львовой-Беловой», - говорится в пресс-релизе МУС.

Путина подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Как пояснили в суде, есть «разумные основания» полагать, что Путин несет личную ответственность за это.

«Г-н Владимир Владимирович Путин, родившийся 7 октября 1952 года, президент Российской Федерации, предположительно несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации. Преступления предположительно были совершены на оккупированной территории Украины как минимум с 24 февраля 2022 года. Имеются разумные основания полагать, что г-н Путин несет индивидуальную уголовную ответственность за вышеуказанные преступления, за совершение деяний непосредственно, совместно с другими лицами и/или через других лиц и за его неспособность должным образом контролировать гражданских и военных подчиненных, совершивших эти действия», - уточняется в сообщении суда в Гааге.

Аналогичные формулировки касаются и российского детского омбудсмена.