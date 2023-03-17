Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина

16 марта 2023 года глава Международной комиссии ООН по расследованию событий в Украине Эрик Месе заявил, что подтверждений заявлениям о фактах геноцида после начала полномасштабной войны России с Украиной пока нет.



«Мы не обнаружили, что на территории Украины имел место геноцид. При этом мы, конечно, отслеживаем все виды доказательств в этой области, и мы отметили, что есть некоторые аспекты, которые могут вызвать вопросы в отношении этого преступления. Например, некоторые высказывания в российских СМИ, которые направлены против определенных групп», - отмечал Месе в минувший четверг.



Вместе с тем именно эта комиссия представила подробный доклад по преступлениям России в отношении мирных жителей Украины после 24 февраля 2022 года. И один из главных пунктов там - депортация украинских детей в РФ.



«Комиссия изучила ситуацию с принудительными перемещениями и депортациями детей между Украиной и Российской Федерацией. Цифры, предоставленные сторонами, сильно разнятся», - уточнила на вчерашней пресс-конференции в Женеве комиссар ООН по расследованию событий в Украине Ясминка Джумхур.



«Ситуации, связанные с передачей и депортацией детей, которые были рассмотрены им, приравниваются к военным преступлениям. Свидетели сообщили Комиссии, что многие из переведенных детей младшего возраста не смогли установить контакт со своими семьями и могут потерять связь с ними на неопределенный срок. Задержка с репатриацией гражданских лиц также может быть приравнена к военному преступлению», - сообщалось 16 марта в пояснении к публикации доклада ООН на сайте Управления Верховного комиссара по правам человека.