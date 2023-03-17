Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина
«Сегодня, 17 марта 2023 года, Вторая палата досудебного разбирательства Международного уголовного суда выдала ордера на арест двух персон в контексте ситуации в Украине: г-на Владимира Владимировича Путина и г-жи Марии Алексеевны Львовой-Беловой», - говорится в пресс-релизе МУС.
Путина подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Как пояснили в суде, есть «разумные основания» полагать, что Путин несет личную ответственность за это.
«Г-н Владимир Владимирович Путин, родившийся 7 октября 1952 года, президент Российской Федерации, предположительно несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации. Преступления предположительно были совершены на оккупированной территории Украины как минимум с 24 февраля 2022 года. Имеются разумные основания полагать, что г-н Путин несет индивидуальную уголовную ответственность за вышеуказанные преступления, за совершение деяний непосредственно, совместно с другими лицами и/или через других лиц и за его неспособность должным образом контролировать гражданских и военных подчиненных, совершивших эти действия», - уточняется в сообщении суда в Гааге.
Аналогичные формулировки касаются и российского детского омбудсмена.
Председатель Международного уголовного суда в Гааге Петр Гофманский сделал специальное заявление по факту выдачи ордера на арест Владимира Путина.
Ордеры были выданы на основании заявлений прокуратуры от 22 февраля 2023 года, уточняют в суде. При этом публичное заявление о выдаче ореров на арест Путина и уполномоченной по правам человека при нем преследует своей целью «способствовать предотвращению дальнейшего совершения преступлений».
Стоит отметить, что на уровне ООН риторика о возможности привлечения лично Путина к ответственности за военные преступления и другие действия России, связанные с Украиной, была менее решительной.
В конце 2022 года Верховный комиссар ООН по правам человека заявлял, что перспектива привлечь Владимира Путина к ответственности за военные преступления ВС РФ в Украине после его приказов «кажется нереалистичной».
16 марта 2023 года глава Международной комиссии ООН по расследованию событий в Украине Эрик Месе заявил, что подтверждений заявлениям о фактах геноцида после начала полномасштабной войны России с Украиной пока нет.
«Мы не обнаружили, что на территории Украины имел место геноцид. При этом мы, конечно, отслеживаем все виды доказательств в этой области, и мы отметили, что есть некоторые аспекты, которые могут вызвать вопросы в отношении этого преступления. Например, некоторые высказывания в российских СМИ, которые направлены против определенных групп», - отмечал Месе в минувший четверг.
Вместе с тем именно эта комиссия представила подробный доклад по преступлениям России в отношении мирных жителей Украины после 24 февраля 2022 года. И один из главных пунктов там - депортация украинских детей в РФ.
«Комиссия изучила ситуацию с принудительными перемещениями и депортациями детей между Украиной и Российской Федерацией. Цифры, предоставленные сторонами, сильно разнятся», - уточнила на вчерашней пресс-конференции в Женеве комиссар ООН по расследованию событий в Украине Ясминка Джумхур.
«Ситуации, связанные с передачей и депортацией детей, которые были рассмотрены им, приравниваются к военным преступлениям. Свидетели сообщили Комиссии, что многие из переведенных детей младшего возраста не смогли установить контакт со своими семьями и могут потерять связь с ними на неопределенный срок. Задержка с репатриацией гражданских лиц также может быть приравнена к военному преступлению», - сообщалось 16 марта в пояснении к публикации доклада ООН на сайте Управления Верховного комиссара по правам человека.
В январе 2023 года заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявляла, что трибунал по военным преступлениям России может появиться уже к лету. Тогда же Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала идею создания спецтрибунала для Путина и Лукашенко.
По данным ООН после 24 февраля 2022 года в результате развязанной Путиным войны РФ с Украиной количество гражданских жертв достигло 22 000 человек.