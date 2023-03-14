Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) подтверждает увеличение числа жертв войны среди мирного населения Украины после 24 февраля 2022 года до 21 965 человек.
С начала 2023 года в Украине убито семнадцать детей
«С 24 февраля 2022 года, ознаменовавшего начало широкомасштабного вооруженного нападения Российской Федерации, по 12 марта 2023 года УВКПЧ зафиксировало 21 965 жертв среди гражданского населения в стране: 8 231 убитых и 13 734 раненых», - сказано в последней сводке ведомства Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.
Таким образом, за неделю с предыдущего сообщения подтверждается убийство еще 58 мирных жителей и ранения 114 человек.
Неделю назад в ООН не сообщали об изменении числа жертв среди детей. Сегодня стало известно, что с начала 2023 года погибли 17 несовершеннолетних, а 74 ребенка получили различные ранения.
В данных УВКПЧ, которые были опубликованы к годовщине полномасштабного вторжения, сообщалось о 477 убитых и 905 раненых детях. Последние данные говорят об увеличении этих страшных цифр до 494 убитых и 979 раненых несовершеннолетних.
«УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения», - вновь уточняется в сводке сотрудников ООН, который собирают данные о гражданских жертвах, развязанной Путиным войны.
Только с начала марта УВКПЧ ООН подтверждает 84 убитых (48 мужчин, 23 женщины, 4 мальчика, 1 девочка, а также 8 взрослых, пол которых пока не известен) и 209 раненых (81 мужчина, 41 женщина, 15 мальчиков, 1 девочка, а также 71 взрослый, пол которых пока не известен).
О том, что гражданских жертв войны намного больше, в интервью Rus.Postimees говорила жительница Харькова Анна Гин. Она рассказала, что из-за вызванных войной проблем резко выросла смертность среди пожилых людей и тех, кто не может сам о себе заботиться.
С начала весны 2023 года отмечается рост доли погибших и раненых от мин и неразорвавшихся боеприпасов - 13 процентов от общего числа жертв марта. 87 процентов убитых и раненых с начала весны – жертвы применения взрывного оружия широкого действия.
В июне 2022 года ООН подтверждала 10 000 жертв. В начале сентября страшная цифра приблизилась к 14 000. К концу октября число жертв среди мирного населения выросло до 16 000 человек. 17 000 жертв подтверждалось уже в конце ноября. 10 января 2023 года количество гражданских жертв превысило 18 000 человек. К годовщине полномасштабного вторжения эта страшная цифра перевалила за 21 000. Тогда же ООН впервые сообщила о количестве убитых и раненых мирных жителей РФ, связанных с развязанной Путиным войной.
Rus.Postimees ранее анализировал феномен привыкания к войне и цифрам потерь со стороны тех, кто смотрит на этот ежедневный кошмар со стороны. Читайте наш материал в серии «Год войны» - «Путин – не Гитлер. Путин – это Путин». Как мы привыкаем к войне.
«Война должна прекратиться сейчас, - говорила в конце 2022 года в интервью Rus.Postimees официальный представитель УВКПЧ Лиз Троссел. - Мы собираем информацию, чтобы обеспечить правильную юридическую квалификацию этих нарушений. Мы надеемся, что наши цифры будут замечены и использованы лицами, принимающими политические и военные решения как в Украине, так и в Российской Федерации, и в других странах. Эти цифры также важны для гуманитарных организаций и для будущей ответственности, а также для будущих средств правовой защиты и возмещения ущерба жертвам».
Тогда же Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк признавал, что перспектива привлечь Владимира Путина к ответственности за военные преступления ВС РФ в Украине после его приказов «кажется нереалистичной».
Генпрокуратура Украины в 2022 году ранее сообщала о множестве зафиксированных фактов геноцида. Трибунал по военным преступлениям России может появиться к лету 2023 года, заявила в конце января заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
Война России с Украиной, развязанная Владимиром Путиным, продолжается уже 384 дня.