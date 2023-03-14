С начала 2023 года в Украине убито семнадцать детей

Дети в детском саду, который помогли отремонтировать сотрудники ЮНИСЕФ, Дымер, Киевская область, Украина, 11 февраля 2023 года. Фото: © UNICEF / UN0781880 / Khomenko

О том, что гражданских жертв войны намного больше, в интервью Rus.Postimees говорила жительница Харькова Анна Гин. Она рассказала, что из-за вызванных войной проблем резко выросла смертность среди пожилых людей и тех, кто не может сам о себе заботиться.

С начала весны 2023 года отмечается рост доли погибших и раненых от мин и неразорвавшихся боеприпасов - 13 процентов от общего числа жертв марта. 87 процентов убитых и раненых с начала весны – жертвы применения взрывного оружия широкого действия.

Rus.Postimees ранее анализировал феномен привыкания к войне и цифрам потерь со стороны тех, кто смотрит на этот ежедневный кошмар со стороны. Читайте наш материал в серии «Год войны» - «Путин – не Гитлер. Путин – это Путин». Как мы привыкаем к войне.

«Война должна прекратиться сейчас, - говорила в конце 2022 года в интервью Rus.Postimees официальный представитель УВКПЧ Лиз Троссел. - Мы собираем информацию, чтобы обеспечить правильную юридическую квалификацию этих нарушений. Мы надеемся, что наши цифры будут замечены и использованы лицами, принимающими политические и военные решения как в Украине, так и в Российской Федерации, и в других странах. Эти цифры также важны для гуманитарных организаций и для будущей ответственности, а также для будущих средств правовой защиты и возмещения ущерба жертвам».

Тогда же Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк признавал, что перспектива привлечь Владимира Путина к ответственности за военные преступления ВС РФ в Украине после его приказов «кажется нереалистичной».

Владимира Путина чаще всего можно увидеть с бокалом шампанского, как на этом фото 2016 года, когда он принимал гостей в Кремле. Водку президент России публично употребляет обычно на встречах с лидером Китая Си Цзниньпином. Фото: REUTERS / Sergei Karpukhin

Генпрокуратура Украины в 2022 году ранее сообщала о множестве зафиксированных фактов геноцида. Трибунал по военным преступлениям России может появиться к лету 2023 года, заявила в конце января заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.