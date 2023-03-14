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С начала 2023 года в Украине убито семнадцать детей

Общее число гражданских жертв войны приблизилось к 22 тысячам
rus.postimees.ee
С начала 2023 года в Украине убито семнадцать детей
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Александр гуляет во дворе на окраине Харькова в районе Салтовка со своей двухлетней дочерью. «Она всего боится, — грустно говорит отец, — шума, фейерверков, воздушной тревоги, но особенно взрывов. Она начинает плакать и дрожать». Помимо ежедневной угрозы обстрелов, мин и отключений электроэнергии, люди не имеют доступа к здравоохранению, образованию и предметам первой необходимости. 17 января 2023 года.
Александр гуляет во дворе на окраине Харькова в районе Салтовка со своей двухлетней дочерью. «Она всего боится, — грустно говорит отец, — шума, фейерверков, воздушной тревоги, но особенно взрывов. Она начинает плакать и дрожать». Помимо ежедневной угрозы обстрелов, мин и отключений электроэнергии, люди не имеют доступа к здравоохранению, образованию и предметам первой необходимости. 17 января 2023 года. Фото: © UNICEF / UN0770709 / Filippov

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) подтверждает увеличение числа жертв войны среди мирного населения Украины после 24 февраля 2022 года до 21 965 человек.

«С 24 февраля 2022 года, ознаменовавшего начало широкомасштабного вооруженного нападения Российской Федерации, по 12 марта 2023 года УВКПЧ зафиксировало 21 965 жертв среди гражданского населения в стране: 8 231 убитых и 13 734 раненых», - сказано в последней сводке ведомства Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.

Таким образом, за неделю с предыдущего сообщения подтверждается убийство еще 58 мирных жителей и ранения 114 человек.

Неделю назад в ООН не сообщали об изменении числа жертв среди детей. Сегодня стало известно, что с начала 2023 года погибли 17 несовершеннолетних, а 74 ребенка получили различные ранения.

В данных УВКПЧ, которые были опубликованы к годовщине полномасштабного вторжения, сообщалось о 477 убитых и 905 раненых детях. Последние данные говорят об увеличении этих страшных цифр до 494 убитых и 979 раненых несовершеннолетних.

Данные УВКПЧ ООН о количестве жертв среди мирного населения с 24 февраля 2022 года по 13 марта 2023 года.
Данные УВКПЧ ООН о количестве жертв среди мирного населения с 24 февраля 2022 года по 13 марта 2023 года. Фото: сайт Верховного Управления ООН по правам человека ohchr.org

«УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения», - вновь уточняется в сводке сотрудников ООН, который собирают данные о гражданских жертвах, развязанной Путиным войны.

Только с начала марта УВКПЧ ООН подтверждает 84 убитых (48 мужчин, 23 женщины, 4 мальчика, 1 девочка, а также 8 взрослых, пол которых пока не известен) и 209 раненых (81 мужчина, 41 женщина, 15 мальчиков, 1 девочка, а также 71 взрослый, пол которых пока не известен).

Дети в детском саду, который помогли отремонтировать сотрудники ЮНИСЕФ, Дымер, Киевская область, Украина, 11 февраля 2023 года.
Дети в детском саду, который помогли отремонтировать сотрудники ЮНИСЕФ, Дымер, Киевская область, Украина, 11 февраля 2023 года. Фото: © UNICEF / UN0781880 / Khomenko

О том, что гражданских жертв войны намного больше, в интервью Rus.Postimees говорила жительница Харькова Анна Гин. Она рассказала, что из-за вызванных войной проблем резко выросла смертность среди пожилых людей и тех, кто не может сам о себе заботиться.

С начала весны 2023 года отмечается рост доли погибших и раненых от мин и неразорвавшихся боеприпасов - 13 процентов от общего числа жертв марта. 87 процентов убитых и раненых с начала весны – жертвы применения взрывного оружия широкого действия.

В июне 2022 года ООН подтверждала 10 000 жертв. В начале сентября страшная цифра приблизилась к 14 000. К концу октября число жертв среди мирного населения выросло до 16 000 человек. 17 000 жертв подтверждалось уже в конце ноября. 10 января 2023 года количество гражданских жертв превысило 18 000 человек. К годовщине полномасштабного вторжения эта страшная цифра перевалила за 21 000. Тогда же ООН впервые сообщила о количестве убитых и раненых мирных жителей РФ, связанных с развязанной Путиным войной.

Rus.Postimees ранее анализировал феномен привыкания к войне и цифрам потерь со стороны тех, кто смотрит на этот ежедневный кошмар со стороны. Читайте наш материал в серии «Год войны» - «Путин – не Гитлер. Путин – это Путин». Как мы привыкаем к войне.

«Война должна прекратиться сейчас, - говорила в конце 2022 года в интервью Rus.Postimees официальный представитель УВКПЧ Лиз Троссел. - Мы собираем информацию, чтобы обеспечить правильную юридическую квалификацию этих нарушений. Мы надеемся, что наши цифры будут замечены и использованы лицами, принимающими политические и военные решения как в Украине, так и в Российской Федерации, и в других странах. Эти цифры также важны для гуманитарных организаций и для будущей ответственности, а также для будущих средств правовой защиты и возмещения ущерба жертвам».

Тогда же Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк признавал, что перспектива привлечь Владимира Путина к ответственности за военные преступления ВС РФ в Украине после его приказов «кажется нереалистичной».

Владимира Путина чаще всего можно увидеть с бокалом шампанского, как на этом фото 2016 года, когда он принимал гостей в Кремле. Водку президент России публично употребляет обычно на встречах с лидером Китая Си Цзниньпином.
Владимира Путина чаще всего можно увидеть с бокалом шампанского, как на этом фото 2016 года, когда он принимал гостей в Кремле. Водку президент России публично употребляет обычно на встречах с лидером Китая Си Цзниньпином. Фото: REUTERS / Sergei Karpukhin

Генпрокуратура Украины в 2022 году ранее сообщала о множестве зафиксированных фактов геноцида. Трибунал по военным преступлениям России может появиться к лету 2023 года, заявила в конце января заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Война России с Украиной, развязанная Владимиром Путиным, продолжается уже 384 дня.

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