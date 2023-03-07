В последний месяц зимы 2023 года в Украине были убиты 138 мирных жителей, 451 человек получили ранения разной степени тяжести. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обновило страшные цифры войны. Правозащитники подтверждают 21 793 жертвы с 24 февраля 2022 года.
В феврале в Украине убиты сорок женщин и одна девочка: ООН обновила статистику гражданских жертв войны
«С 24 февраля 2022 года, ознаменовавшего начало крупномасштабного вооруженного нападения Российской Федерации, по 5 марта 2023 года УВКПЧ зафиксировало 21 793 жертвы среди гражданского населения в стране: 8 173 убитых и 13 620 человек», - сказано в последней сводке на сайте ведомства Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.
Таким образом, за две недели количество подтвержденных ООН жертв среди гражданских лиц в Украине выросло сразу на 500 человек. 21 февраля УВКПЧ сообщало о 21 293 жертвах.
С 1 по 28 февраля 2023 года были убиты 138 мирных жителей - 69 мужчин, 40 женщин, 1 девочка, а также 28 взрослых, пол которых пока не известен. В последний месяц зимы были ранен 451 гражданский - 155 мужчин, 95 женщин, 11 мальчиков, 9 девочек, а также 181 взрослый, пол которых пока не известен. 94% жертв февраля погибли, или были ранены в результате применения взрывного оружия широко действия. 6% потерь среди мирного населения связаны с минами, или неразорвавшимися сразу боеприпасами.
«УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения», - вновь отмечается в сообщении ООН.
В июне 2022 года ООН подтверждала 10 000 жертв. В начале сентября страшная цифра приблизилась к 14 000. К концу октября число жертв среди мирного населения выросло до 16 000 человек. 17 000 жертв подтверждалось уже в конце ноября. 10 января 2023 года количество гражданских жертв превысило 18 000 человек. К годовщине полномасштабного вторжения эта страшная цифра перевалила за 21 000 жертв. Тогда же ООН впервые сообщила о количестве убитых и раненых мирных жителей РФ, связанных с развязанной Путиным войной.
Rus.Postimees ранее анализировал феномен привыкания к войне и этим цифрам со стороны тех, кто смотрит на этот ежедневный кошмар со стороны. Читайте наш материал в серии «Год войны» - «Путин – не Гитлер. Путин – это Путин». Как мы привыкаем к войне.
«Война должна прекратиться сейчас, - говорила в конце 2022 года в интервью Rus.Postimees официальный представитель УВКПЧ Лиз Троссел. - Мы собираем информацию, чтобы обеспечить правильную юридическую квалификацию этих нарушений. Мы надеемся, что наши цифры будут замечены и использованы лицами, принимающими политические и военные решения как в Украине, так и в Российской Федерации, и в других странах. Эти цифры также важны для гуманитарных организаций и для будущей ответственности, а также для будущих средств правовой защиты и возмещения ущерба жертвам».
Тогда же Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк признавал, что перспектива привлечь Владимира Путина к ответственности за военные преступления ВС РФ в Украине после его приказов «кажется нереалистичной».
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Война России с Украиной, развязанная Владимиром Путиным, продолжается уже 377 дней. Потери российской армии в боях за Бахмут в пять раз превышают потери Украины, сообщили в НАТО.