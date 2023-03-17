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ООН не нашла геноцида в Украине, но перечислила военные преступления России

rus.postimees.ee
ООН не нашла геноцида в Украине, но перечислила военные преступления России
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Одно из кладбищ с жертвами российской оккупации после вторжения 24 февраля 2022 года. Украина обвиняет РФ в совершении военных преступлений на протяжении всего времени полномасштабного вторжения - в том числе в Буче под Киевом.
Одно из кладбищ с жертвами российской оккупации после вторжения 24 февраля 2022 года. Украина обвиняет РФ в совершении военных преступлений на протяжении всего времени полномасштабного вторжения - в том числе в Буче под Киевом. Фото: BBC

Международная комиссия ООН по расследованию событий в Украине опубликовала доклад с перечислением многочисленных военных преступлений российской армии и связанных с Москвой формирований, но не подтвердила заявления о фактах геноцида.

«Мы не обнаружили, что на территории Украины имел место геноцид. При этом мы, конечно, отслеживаем все виды доказательств в этой области, и мы отметили, что есть некоторые аспекты, которые могут вызвать вопросы в отношении этого преступления. Например, некоторые высказывания в российских СМИ, которые направлены против определенных групп», - цитирует Euronews руководителя следственной группы ООН Эрика Месе.

Председатель Независимой международной комиссии по расследованию событий в Украине Эрик Мозе рассказывает о выпуске всеобъемлющего доклада Независимой международной комиссии ООН по расследованию событий в Украине Совету по правам человека во время пресс-конференции в Европейской штаб-квартире ООН в Женеве, Швейцария, 16 марта 2023 года.
Председатель Независимой международной комиссии по расследованию событий в Украине Эрик Мозе рассказывает о выпуске всеобъемлющего доклада Независимой международной комиссии ООН по расследованию событий в Украине Совету по правам человека во время пресс-конференции в Европейской штаб-квартире ООН в Женеве, Швейцария, 16 марта 2023 года. Фото: EPA / MARTIAL TREZZINI

Заявление прозвучало после публикации доклада независимой комиссии ООН, где описываются установленные факты военных преступлений России в Украине, но термин «геноцид» там отсутствует. В 2022 году Генпрокуратура Украины сообщала о десятках преступлений - оккупационных войск и властей, пришедших из РФ, которые подпадают под определение «геноцид».

В свою очередь, комиссар ООН по расследованию событий в Украине Ясминка Джумхур сообщила, что комиссия установила факты военных преступлений, связанные с депортацией несовершеннолетних граждан Украины на территорию РФ.

«Комиссия изучила ситуацию с принудительными перемещениями и депортациями детей между Украиной и Российской Федерацией. Цифры, предоставленные сторонами, сильно разнятся. Выявилено несколько ситуаций, когда такие перемещения и депортации имели место в инцидентах, рассмотренных комиссией», - уточнила Джумхур.

Дети в детском саду, который помогли отремонтировать сотрудники ЮНИСЕФ, Дымер, Киевская область, Украина, 11 февраля 2023 года.
Дети в детском саду, который помогли отремонтировать сотрудники ЮНИСЕФ, Дымер, Киевская область, Украина, 11 февраля 2023 года. Фото: © UNICEF / UN0781880 / Khomenko

В докладе, который доступен на странице Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), описываются факты конкретных видов преступлений, как рядовых военнослужащих российской армии, так и командиров. Среди этих преступлений - нападения на мирных жителей и энергетическую инфраструктуру Украины, умышленные убийства, незаконные аресты, пытки, изнасилования и другие виды преступлений сексуального характера.

«Комиссия обнаружила многочисленные случаи изнасилований, сексуального и гендерного насилия, совершенных российскими властями во время поквартирных обходов в населенных пунктах, находившихся под их контролем, и во время незаконного содержания под стражей. Сексуальное насилие, приравниваемое к пыткам, и угроза их применения в отношении женщин и мужчин были важными аспектами пыток, применяемых российскими властями», - сказано в сообщении на сайте УВКПЧ.

14 марта стало известно, что Генпрокуратура Украины Генпрокуратура Украины обвинила двух российских военных в сексуальном насилии над четырехлетней девочкой и групповом изнасиловании ее матери на глазах у избитого мужа во время оккупации города Бровары под Киевом. В изнасилованиях в том месте с целью запугивания населения участвовали и другие солдаты 15-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, уточнили в Генпрокуратуре.

Фотография документов Генпрокуратуры Украины с указанием двенадцати российских солдат, подозреваемых в сексуальном насилии в Броварском районе на окраине Киева в марте 2022 года.
Фотография документов Генпрокуратуры Украины с указанием двенадцати российских солдат, подозреваемых в сексуальном насилии в Броварском районе на окраине Киева в марте 2022 года. Фото: Reuters / Генпрокуратура Украины

Украинские правоохранители сообщали в начале недели, что на данный момент расследуется более 71 000 сообщений о военных преступлениях после начала широкомасштабного вторжения ВС РФ в феврале 2022 года. На данный момент приговоры за военные преступления вынесены уже 26-ти российским военным, в том числе военнопленным. Часть приговоров вынесена заочно, один из которых - за изнасилование.

По последний подтвержденным данным ООН количество гражданских жертв, развязанной Путиным войны, приблизилось к 22 000 человек. В том числе подтверждается 494 случая убийств детей, а 979 несовершеннолетних получили различные ранения.

В январе 2023 года заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявляла, что трибунал по военным преступлениям России может появиться уже к лету. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в конце 2022 года отмечал, что перспектива привлечь Владимира Путина к ответственности за военные преступления ВС РФ в Украине после его приказов «кажется нереалистичной».
 

Путин на пасхальной службе в храме Христа Спасителя в Москве, Россия, 24 апреля 2022 года.
Путин на пасхальной службе в храме Христа Спасителя в Москве, Россия, 24 апреля 2022 года. Фото: AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Российская сторона все обвинения в военных преступлениях своих солдат отрицает или не комментирует. Более того, наказаниям за «фейки» о действиях российских военных подвергаются не только оппозиционеры и граждане РФ, открыто выступающие против войны.

16 марта российский военный Даниил Фролкин, который в августе 2022 году признался журналистам в расстреле безоружного украинца во время оккупации части Киевской области весной прошлого года, был приговорен за «публичное распространение недостоверных сведений о ВС РФ» к 5,5 годам лишения свободы. Но убийца остался на свободе. Лишение свободы - условное.

За день до этого молодой человек, который, протестуя против войны, кинул в военкомат две бутылки с зажигательной смесью, что не привело к пожару, был приговорен к 13-ти годам лагерей по статье «терроризм».

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