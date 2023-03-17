ООН не нашла геноцида в Украине, но перечислила военные преступления России

«Комиссия обнаружила многочисленные случаи изнасилований, сексуального и гендерного насилия, совершенных российскими властями во время поквартирных обходов в населенных пунктах, находившихся под их контролем, и во время незаконного содержания под стражей. Сексуальное насилие, приравниваемое к пыткам, и угроза их применения в отношении женщин и мужчин были важными аспектами пыток, применяемых российскими властями», - сказано в сообщении на сайте УВКПЧ.

14 марта стало известно, что Генпрокуратура Украины Генпрокуратура Украины обвинила двух российских военных в сексуальном насилии над четырехлетней девочкой и групповом изнасиловании ее матери на глазах у избитого мужа во время оккупации города Бровары под Киевом. В изнасилованиях в том месте с целью запугивания населения участвовали и другие солдаты 15-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, уточнили в Генпрокуратуре.

Фотография документов Генпрокуратуры Украины с указанием двенадцати российских солдат, подозреваемых в сексуальном насилии в Броварском районе на окраине Киева в марте 2022 года. Фото: Reuters / Генпрокуратура Украины

Украинские правоохранители сообщали в начале недели, что на данный момент расследуется более 71 000 сообщений о военных преступлениях после начала широкомасштабного вторжения ВС РФ в феврале 2022 года. На данный момент приговоры за военные преступления вынесены уже 26-ти российским военным, в том числе военнопленным. Часть приговоров вынесена заочно, один из которых - за изнасилование.

По последний подтвержденным данным ООН количество гражданских жертв, развязанной Путиным войны, приблизилось к 22 000 человек. В том числе подтверждается 494 случая убийств детей, а 979 несовершеннолетних получили различные ранения.