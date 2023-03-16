В России ефрейтор, сознавшийся в военных преступлениях в Украине, осужден за «фейки об армии»

Обвинение запрашивало для 21-летнего Фролкина шесть лет лишения свободы. Фролкин не был под арестом, он ушел из зала суда. Ему на два года запретили занимать должности в органах госвласти, передает «Радио Свобода».

Напомним, что российский ефрейтор Фролкин в августе прошлого года признался в преступлениях на территории Киевской области после того, как его нашли журналисты издания «Важные истории». Солдат, который убивал гражданских, засветился на фото, которые делал во время оккупации пригородов украинской столицы на украденный им смартфон.

Свое признание Фролкин объяснил желанием добиться наказания для своих бывших командиров и спасти от смерти тех сослуживцев, которые пока еще остаются живыми. Бывший контрактник называет все имена тех, кто отдавал преступные приказы.