Генпрокуратура Украины обвинила двух российских военных в надругательстве над четырехлетней девочкой

Украина обвинила двух российских военных в сексуальном насилии над четырехлетней девочкой и групповом изнасиловании ее матери, сообщает 14 марта агентство Reuters со ссылкой на данные Генпрокуратуры.

Согласно материалам дела, эти и другие изнасилования в оккупированных весной 2022 года Броварах Киевской области совершали военнослужащие 15-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ после того, как им не удалось добиться военных успехов в боях на подступах к Киеву. Насилие преследовало целью запугивание местного населения, утверждают следователи.

«Большинство зверств произошло 13 марта, когда военнослужащие в состоянии алкогольного опьянения ворвались во двор дома, где проживала молодая семья. Отца избили, затем заставили встать на колени, а его жену изнасиловали у него на глазах. Один из солдат сказал четырехлетней девочке, что "сделает ее женщиной", прежде чем она подверглась насилию», - сказано в публикации.

По данным украинских правоохранителей насильники ребенка – снайперы в возрасте 32 и 28 лет. По данным Reuters, оба могли погибнуть в последующие месяцы войны.

Звезда Советской Армии на ремне мертвого российского солдата в Купянске в Харьковской области, 4 октября 2022 года. Фото: AP Photo / Andrii Marienko

Смерть старшего по возрасту предполагают следователи. О гибели второго снайпера по имени Евгений Чернокнижный журналистам сообщил человек, который представился его братом, когда с ним удалось связаться авторам публикации.

«Он умер. Вы никак не можете его заполучить, - цитирует своего собеседника Reuters, который во время разговора плакал. - Это все, что я могу сказать».

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