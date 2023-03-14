Ребенок и ее мать были изнасилованы на глазах отца пьяными российскими снайперами в марте 2022 года в городе Бровары Киевской области. Там же были совершены еще несколько изнасилований. Журналистам Reuters удалось ознакомиться с материалами Генпрокуратуры Украины.
Генпрокуратура Украины обвинила двух российских военных в надругательстве над четырехлетней девочкой
Украина обвинила двух российских военных в сексуальном насилии над четырехлетней девочкой и групповом изнасиловании ее матери, сообщает 14 марта агентство Reuters со ссылкой на данные Генпрокуратуры.
Согласно материалам дела, эти и другие изнасилования в оккупированных весной 2022 года Броварах Киевской области совершали военнослужащие 15-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ после того, как им не удалось добиться военных успехов в боях на подступах к Киеву. Насилие преследовало целью запугивание местного населения, утверждают следователи.
«Большинство зверств произошло 13 марта, когда военнослужащие в состоянии алкогольного опьянения ворвались во двор дома, где проживала молодая семья. Отца избили, затем заставили встать на колени, а его жену изнасиловали у него на глазах. Один из солдат сказал четырехлетней девочке, что "сделает ее женщиной", прежде чем она подверглась насилию», - сказано в публикации.
По данным украинских правоохранителей насильники ребенка – снайперы в возрасте 32 и 28 лет. По данным Reuters, оба могли погибнуть в последующие месяцы войны.
Смерть старшего по возрасту предполагают следователи. О гибели второго снайпера по имени Евгений Чернокнижный журналистам сообщил человек, который представился его братом, когда с ним удалось связаться авторам публикации.
«Он умер. Вы никак не можете его заполучить, - цитирует своего собеседника Reuters, который во время разговора плакал. - Это все, что я могу сказать».
Насилие, которому подверглась молодая семья, было не единственным в те дни. В тот же день солдаты вошли в дом по соседству, где изнасиловали 41-летнюю беременную женщину и ее 17-летнюю дочь. В третьем доме, где проживало несколько семей, солдаты загнали всех на кухню и изнасиловали 15-летнюю девочку и ее мать. В Генпрокуратуре уточнили, что все жертвы выжили и им была оказана необходимая помощь.
Правоохранители уточнили, что сейчас расследуется более 71 000 сообщений о военных преступлениях после начала широкомасштабного вторжения ВС РФ в Украину в феврале 2022 года. На данный момент приговоры за военные преступления вынесены уже 26-ти российским военным, в том числе военнопленным. Часть приговоров вынесена заочно, один из которых - за изнасилование. Российская сторона все обвинения в военных преступлениях своих солдат отрицает или не комментирует.
Российский десантник, который участвовал в оккупации Бучи, с которым в конце 2022 года удалось связаться корреспонденту Rus.Postimees, утверждал, что не сталкивался со случаями сексуального насилия среди своих сослуживцев, но был свидетелем расстрелов тех, кого оккупанты посчитали снайперами или наводчиками.
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По последним подтвержденным данным ООН, количество жертв среди мирного населения Украины после 24 февраля 2022 года приблизилось к 22 000 убитых и раненых. Трибунал по военным преступлениям России может появиться к лету 2023 года, заявляла в конце января заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
Война России с Украиной, развязанная Владимиром Путиным, продолжается уже 384 дня.