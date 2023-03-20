Одной из причин появления специального представителя по делам Ида-Вирумаа при правительстве Эстонии являются настроения жителей Северо-Востока, которые возникли на фоне войны в Украине. Об этом 17 марта заявила Кая Каллас. Также премьер-министр отметила рост безработицы и языковые проблемы, связанные с переходом на эстоноязычное образование. Нужен ли Ида-Вирумаа спецпредставитель, Rus.Postimees спросил у жителей региона.
ВИДЕООПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Нужен ли жителям Северо-Востока министр по делам их региона
Нужен ли Ида-Вирумаа специальный представитель, или министр по делам Ида-Вирумаа, чтобы решать проблемы, связанные с регионом, и представлять интересы жителей региона в правительстве?
Алексей: «Нужен. Мне кажется, что нашим регионом никто не занимается. Больше интересен Таллинн и то, что поближе к столице. А у нас никакие проблемы не решаются. Первая проблема Ида-Вирумаа – это отсутствие строительства. Давно ничего не строится. Вторая проблема – отсутствие работы».
Татьяна: «Нужен, чтобы защищать наши интересы. Нужен представитель региона на уровне Таллинна. Министерство по делам Ида-Вирумаа, чтобы все знали, куда и к кому обращаться. В Ида-Вирумаа я бы транспорт наладила, он безобразный. Автобусные остановки безобразные».
Игорь: «Да. Очень много чего еще не сделано у нас. Дороги, например. Если будет еще кто-то, будет легче решать проблемы».
Валентина: «Я считаю, что такой представитель нужен. У нас очень большие проблемы в нашем регионе. Необходимо решать вопросы в сфере образования, в области медицинского обслуживания, решать проблему старения населения. А в первую очередь решить проблему с рабочими местами, чтобы молодежь не убегала отсюда. Бегут очень сильно, никого не осталось».
Елена: «Я мало верю в помощь такого представителя. Деньги уйдут, а что будет делать представитель в нынешней ситуации, очень сложно сказать. Какие вопросы ему задавать, по каким проблемам обращаться к нему? Трех депутатов нам достаточно».
Евгений: «Да. Трех депутатов хватит. Зачем нам больше? И что здесь представитель может решить?»
Николай: «Считаю, что нужен. Сейчас с мусорками у нас так, что только избавились от крыс, от тараканов, и тут опять эти мусорки на улицах будут, и снова у нас появятся крысы. Население против этого, но городские власти не слушают людей. И если появится человек , который будет отстаивать интересы жителей, это хорошо».
Валерий: «Если бы такой человек работал, то нужен, а если место занимать и его голос не будет услышан, то смысла нет в этом представителе. Все, кто избирался ранее, давно изжили себя, и нового они предложить не могут. Какие-то новшества нужны, поможет ли в этом представитель?»
Елена: «Обязательно нужен. Потому что о нас часто забывают. Во-первых, нам нужны рабочие места, а во-вторых, то там школа закрывается, то там садик закрывается, это тоже проблема».
Александр: «Такой человек решал бы много вопросов. Мы бы отдельно приносили свои региональные проблемы, а он бы решал их на более высшем уровне».
Марина: «Вот послушаешь людей, куда бы они ни обращались, везде сталкиваются со стеной непонимания. В основном, сталкиваются простые люди. Может, министр по делам Ида-Вирумаа был бы один более компетентен, чем три депутата. Это так все индивидуально. Я не могу сказать – нужен или нет».
Таисия: «Нужен, нужен. Чтоб министр от нашего региона, это было бы неплохо. Но вряд ли у реформистов найдется такой министр».
Комментарий автора.
Озабоченность политическими настроениями жителей Северо-Востока, которую в пятницу высказала премьер-министр, наблюдалась среди политиков и ранее. Критически настроенный к Таллинну избиратель в Ида-Вирумаа был всегда, но раньше он отдавал свой голос за Центристскую партию, и эти настроения были не так явно заметны, как сегодня. Ситуация существенно обострилась после 16 августа 2022 года, когда правительство в одностороннем порядке осуществило на территории Ида-Вирумаа демонтаж нескольких памятников и мемориалов, содержащих символику России, страны-агрессора.
Свое отношение к действиям правительства многие русскоязычные жители региона тогда, в августовские дни, явно не продемонстрировали, это случилось 5 марта этого года. В ходе волеизъявления на выборах в Рийгикогу, многие жители Северо-Востока проголосовали за альтернативную реформистам политическую повестку. Многие региональные лидеры общественного мнения называли такое голосование протестным. А глава реформистов Кая Каллас пошла еще дальше, назвав такой результат голосования в Ида-Вирумаа проблемой для государства.
Всерьез обсуждение назначения специального представителя по делам Ида-Вирумаа при правительстве состоялось на прошлой неделе во вторник 14 февраля. По словам председателя «Ээсти200» Лаури Хуссара, этот вопрос обсуждался наряду с созданием нового инвестиционного фонда для Северо-Востока.
«Это был бы специальный представитель правительства, который бы оперативно занимался решением там острых проблем и всячески помогал Ида-Вирумаа, как и надо помогать более сложному региону», - уточнил Хуссар.
По мнению госсекретаря Таймара Петеркопа, если коалиция захочет создать должность спецпредставителя в Ида-Вирумаа, то в рамках конституции это возможно, требуется лишь уточнение его задач.
Особое отношение со стороны правительства к Ида-Вирумаа обозначено на политической повестке дня еще с момента принятия Народным фронтом резолюции 1988 года. Именно после нее появились правительственные комиссии по проблемам Ида-Вирумаа, специальные представители, интеграционные программы и планы взаимодействия с жителями региона.
Нуждается ли Северо-Восток в спецпредставителе по делам Ида-Вирумаа при правительстве Эстонии сегодня, об этом Rus.Postimees спросил у жителей Кохтла-Ярве, Нарвы, Йыхви и Силламяэ. В опросе приняли участие более 30 человек.
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