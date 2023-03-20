ВИДЕООПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Нужен ли жителям Северо-Востока министр по делам их региона

Таисия: «Нужен, нужен. Чтоб министр от нашего региона, это было бы неплохо. Но вряд ли у реформистов найдется такой министр».

Комментарий автора.

Озабоченность политическими настроениями жителей Северо-Востока, которую в пятницу высказала премьер-министр, наблюдалась среди политиков и ранее. Критически настроенный к Таллинну избиратель в Ида-Вирумаа был всегда, но раньше он отдавал свой голос за Центристскую партию, и эти настроения были не так явно заметны, как сегодня. Ситуация существенно обострилась после 16 августа 2022 года, когда правительство в одностороннем порядке осуществило на территории Ида-Вирумаа демонтаж нескольких памятников и мемориалов, содержащих символику России, страны-агрессора.

Свое отношение к действиям правительства многие русскоязычные жители региона тогда, в августовские дни, явно не продемонстрировали, это случилось 5 марта этого года. В ходе волеизъявления на выборах в Рийгикогу, многие жители Северо-Востока проголосовали за альтернативную реформистам политическую повестку. Многие региональные лидеры общественного мнения называли такое голосование протестным. А глава реформистов Кая Каллас пошла еще дальше, назвав такой результат голосования в Ида-Вирумаа проблемой для государства.

Всерьез обсуждение назначения специального представителя по делам Ида-Вирумаа при правительстве состоялось на прошлой неделе во вторник 14 февраля. По словам председателя «Ээсти200» Лаури Хуссара, этот вопрос обсуждался наряду с созданием нового инвестиционного фонда для Северо-Востока.

«Это был бы специальный представитель правительства, который бы оперативно занимался решением там острых проблем и всячески помогал Ида-Вирумаа, как и надо помогать более сложному региону», - уточнил Хуссар.

По мнению госсекретаря Таймара Петеркопа, если коалиция захочет создать должность спецпредставителя в Ида-Вирумаа, то в рамках конституции это возможно, требуется лишь уточнение его задач.

Особое отношение со стороны правительства к Ида-Вирумаа обозначено на политической повестке дня еще с момента принятия Народным фронтом резолюции 1988 года. Именно после нее появились правительственные комиссии по проблемам Ида-Вирумаа, специальные представители, интеграционные программы и планы взаимодействия с жителями региона.

Нуждается ли Северо-Восток в спецпредставителе по делам Ида-Вирумаа при правительстве Эстонии сегодня, об этом Rus.Postimees спросил у жителей Кохтла-Ярве, Нарвы, Йыхви и Силламяэ. В опросе приняли участие более 30 человек.