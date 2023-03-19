Швеция не окажется в уязвимом положении с точки зрения безопасности, если Финляндия первой вступит в НАТО, подчеркнул сегодня президент Финляндии Саули Ниинистё.
Ниинистё: Швеция не окажется в уязвимом положении, если Финляндия первой вступит в НАТО
«Вполне возможно, что Финляндия вступит в НАТО раньше Швеции», - сказал Ниинистё в интервью шведской телекомпании SVT.
«Должны ли мы были отказаться от предложения Турции о ратификации? Это звучит немного безумно. Если бы мы сказали Анкаре "нет", ситуация была бы довольно сложной», - сказал он.
Ниинистё имел в виду свой визит в Анкару в пятницу, где президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его правительство продвигается к ратификации заявки Финляндии в НАТО, но не будет ратифицировать заявку Швеции, пока не будут разрешены споры между Анкарой и Стокгольмом.
Финляндия и Швеция отказались от десятилетий военного неприсоединения и подали заявку на вступление в альянс десять месяцев назад.
Для вступления требуется одобрение всех членов НАТО. На данный момент только Турция и Венгрия не ратифицировали заявку Финляндии и Швеции.
Ниинистё сказал, что Финляндия, Швеция и Дания в настоящее время ведут отдельные переговоры с США по вопросам безопасности, чтобы достичь двустороннего военного соглашения, как Норвегия делала это с Вашингтоном в прошлом.
«Я думаю, что это большое изменение, практически большее, чем членство в НАТО, - сказал Ниинистё о переговорах. - Это много значит, если мы (страны Северной Европы) заключим прямое и довольно похожее (военное) соглашение с США».