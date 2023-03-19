Ниинистё: Швеция не окажется в уязвимом положении, если Финляндия первой вступит в НАТО

«Вполне возможно, что Финляндия вступит в НАТО раньше Швеции», - сказал Ниинистё в интервью шведской телекомпании SVT.

«Должны ли мы были отказаться от предложения Турции о ратификации? Это звучит немного безумно. Если бы мы сказали Анкаре "нет", ситуация была бы довольно сложной», - сказал он.

Ниинистё имел в виду свой визит в Анкару в пятницу, где президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его правительство продвигается к ратификации заявки Финляндии в НАТО, но не будет ратифицировать заявку Швеции, пока не будут разрешены споры между Анкарой и Стокгольмом.

Финляндия и Швеция отказались от десятилетий военного неприсоединения и подали заявку на вступление в альянс десять месяцев назад.

Для вступления требуется одобрение всех членов НАТО. На данный момент только Турция и Венгрия не ратифицировали заявку Финляндии и Швеции.

Ниинистё сказал, что Финляндия, Швеция и Дания в настоящее время ведут отдельные переговоры с США по вопросам безопасности, чтобы достичь двустороннего военного соглашения, как Норвегия делала это с Вашингтоном в прошлом.