Движение Koos и Консервативная народная партия намерены объединить свои усилия против «общего врага». Член Koos Олег Иванов и член партии EKRE Калле Грюнталь записали совместное видеообращение, в котором делятся своими взглядами на суть эстонского государства. Иванов считает, что им теперь стоит опасаться за свою жизнь и здоровье, а Калле Грюнталь утверждает, что где-то в глубинах государства принято решение никого не пускать во власть, кроме Партии Реформ.
Олег Иванов: мы мешаем реформистам создать правительство, поэтому нас травят!
На минувших выходных в Пайде встретились два кандидата в депутаты в Рийгикогу - Олег Иванов и Калле Грюнталь. Поскольку в Рийгикогу они оба не прошли, то решили оспорить результаты выборов. Лидер движения Koos Олег Иванов утверждает, что во время избирательный компании собрал доказательства того, что результаты выборов были сфальсифицированы, но, по его словам, Избирком нарочно не принял эти доказательства во внимание.
Сегодня ночью был опуликован видеоролик, в котором Олег Иванов и Калле Грюнталь из Консервативной народной партии (EKRE) вместе рассуждают о том, как следует объединить усилия для достижения своих целей. «Мое требование в том, чтобы все электронные голоса были отправлены в мусор!» - заявил член партии EKRE Калле Грюнталь.
По мнению Грюнталя, Эстонией правит некая «закулиса», которая уже приняла решение, что «никакие партии, кроме Партиии реформ, нельзя пускать во власть», поэтому результаты выборов были сфальсифицированы.
Калле был депутатом парламента прошлого созыва, но на последних выборах он набрал 1498 голосов и в этот раз в Рийгикогу не попал. Интересно, что 378 из них, то есть четверть голосов, за Грюнталя были поданы электронным путем.
Олег Иванов подтвердил, что требования у Koos и у EKRE одинаковые. «Мы требуем отмены результатов электронных голосов, - говорит Иванов. - Есть целая гора аргументов в эту пользу и есть еще и живые докузательства того, что это обман и фикция. Сто процентов!» Он призвал объединяться против общего врага - «против беззакония, беспредела и воровства голосов».
Калле Грюнталь признал, что его познания в IT-сфере не достаточно хороши, но при этом в ночь выборов он заметил «очень большие аномалии» во время поступления голосов.
Интересно, что вся эта эпопея с оспариванием рузультатов выборов тянется уже две недели и пока безуспешна, в первую очередь, из-за игнорирования законов самими жалобщиками. Так, в пятницу, 10 марта, EKRE обратилась в Госсуд с жалобой на нарушения при электронном голосовании.
Госсуд не принял эту жалобу к рассмотрению, так как она была подана без обязательного предварительного рассмотрения вопроса Избиркомом. Иными словами, сначала жалобу должна была рассмотреть Избирательная комиссия.
16 марта адвокат EKRE Пауль Керес подал жалобу в избирательную комиссию. В ней партия EKRE требовала признать недействительными объявленные пятого марта результаты электронного голосования. Но и Избирательная комиссия отказала в рассмотрении жалобы, так как был пропущен срок подачи жалоб. Теперь Олег Иванов и Калле Грюнталь решили снова идти в Госсуд с той же жалобой.
Теперь жалобщики опасаются за свою жизнь
Поскольку до рассмотрения жалоб или до отказа в их рассмотрении нельзя утвердить результаты выборов, Иванов и Грюнталь намерены «блокировать» создание нового коалиционного правительства.
Олег Иванов спросил у собеседника: «Калле, не опасаешься ли ты за свою жизнь, свое здоровье и свой бизнес в связи с тем, что ты мешаешь реформистам объявить коалицию?» На этот вопрос Грюнталь ответил: «Я знаю, что я для них всегда плохой, потому что ищу правду. Но ничего не поделать, я должен стоять за народ, на стороне правды!» Когда Иванов повторил вопрос, Грюнталь снова ушел от прямого ответа: «Мы живем один раз и надо прожить жизнь так, чтобы не было стыдно».