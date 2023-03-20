Олег Иванов: мы мешаем реформистам создать правительство, поэтому нас травят!

Олег Иванов на заедании избиркома. Фото: скриншот видео

Калле Грюнталь признал, что его познания в IT-сфере не достаточно хороши, но при этом в ночь выборов он заметил «очень большие аномалии» во время поступления голосов.

Интересно, что вся эта эпопея с оспариванием рузультатов выборов тянется уже две недели и пока безуспешна, в первую очередь, из-за игнорирования законов самими жалобщиками. Так, в пятницу, 10 марта, EKRE обратилась в Госсуд с жалобой на нарушения при электронном голосовании.

Госсуд не принял эту жалобу к рассмотрению, так как она была подана без обязательного предварительного рассмотрения вопроса Избиркомом. Иными словами, сначала жалобу должна была рассмотреть Избирательная комиссия.

16 марта адвокат EKRE Пауль Керес подал жалобу в избирательную комиссию. В ней партия EKRE требовала признать недействительными объявленные пятого марта результаты электронного голосования. Но и Избирательная комиссия отказала в рассмотрении жалобы, так как был пропущен срок подачи жалоб. Теперь Олег Иванов и Калле Грюнталь решили снова идти в Госсуд с той же жалобой.

Теперь жалобщики опасаются за свою жизнь

Поскольку до рассмотрения жалоб или до отказа в их рассмотрении нельзя утвердить результаты выборов, Иванов и Грюнталь намерены «блокировать» создание нового коалиционного правительства.