Эрдоган: ущерб от землетрясения в Турции достиг 104 миллиардов долларов

«Несмотря на экономическую ситуацию, ни одна страна не может в одиночку бороться со стихийным бедствием такого масштаба», - заявил Эрдоган участникам донорской конференции в Брюсселе.

Европейская комиссия выделяет Турции один миллиард евро для помощи в восстановительных работах после разрушительного и смертоносного землетрясения, произошедшего в прошлом месяце, объявила сегодня председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Она сообщила на донорской конференции, что Брюссель также предоставит 108 миллионов евро в качестве гуманитарной помощи соседней с Турцией Сирии, где землетрясение также вызвало масштабные разрушения.