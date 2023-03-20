Ущерб от мощного землетрясения, разрушившего Турцию в прошлом месяце, оценивается в 104 миллиарда долларов (97 миллиардов евро), заявил сегодня президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган: ущерб от землетрясения в Турции достиг 104 миллиардов долларов
«Несмотря на экономическую ситуацию, ни одна страна не может в одиночку бороться со стихийным бедствием такого масштаба», - заявил Эрдоган участникам донорской конференции в Брюсселе.
Европейская комиссия выделяет Турции один миллиард евро для помощи в восстановительных работах после разрушительного и смертоносного землетрясения, произошедшего в прошлом месяце, объявила сегодня председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Она сообщила на донорской конференции, что Брюссель также предоставит 108 миллионов евро в качестве гуманитарной помощи соседней с Турцией Сирии, где землетрясение также вызвало масштабные разрушения.
Землетрясение магнитудой 7,8 и подземные толчки, обрушившиеся на Турцию и Сирию шестого февраля, унесли жизни более 45 000 человек в Турции и более 5 000 в Сирии.