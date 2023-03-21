Во время аварийных учений Tallinna Vesi в краны жителей Нымме, привыкших к скважинной воде, попадет вода из озера Юлемисте, богатая жизнеспособными бактериями, которые могут жить там долгое время, говорит микробиолог Кай Кюннис-Берес (доктор наук).
Ученый предупреждает: закачка воды из Юлемисте в Ныммеский водопровод может привести к непредвиденным последствиям
В следующий вторник AS Tallinna Vesi на 12 часов переведет водоснабжение района Нымме на питьевую воду с очистной станции Юлемисте. Цель эксперимента – определить возможности обеспечения жителей Нымме водой в случае, если в районе произойдет масштабное отключение электроэнергии и скважинные насосы не смогут снабжать водой людей и предприятия.
Из-за изменения направления воды и перепадов давления вода на некоторое время может стать мутной, а также может появиться запах хлора.
В соответствии с Законом о чрезвычайном положении Tallinna Vesi должна иметь план действий на случай, если что-то случится с питьевой водой, получаемой из грунтовых или поверхностных вод. Поэтому во время этих испытаний разыгрываются различные сценарии частичного и полного отключения электричества, пояснил руководитель по производству AS Tallinna Vesi Ивар Руубель.
Две совершенно разные воды
«Я вижу, что делается то, чего делать не следует», - сказала Кай Кюннис-Берес, биолог и старший специалист по обслуживанию и управлению окружающей средой Таллиннского департамента окружающей среды и городского хозяйства.
Водопроводная сеть Нымме обычно получает воду из скважин кембрийского водоносного горизонта, который представляет собой полностью изолированную и особенную воду, полученную в результате таяния льда во время последнего ледникового периода, с очень низким содержанием бактерий, но богатой минералами. Однако вода из Юлемисте живая, то есть в ней есть бактерии, водоросли и простейшие, и больше летом, меньше зимой, пояснила она.
«Я сотни раз рассматривала питьевую воду под микроскопом, а также фотографировала то, что видела, и у меня есть большая коллекция фотографий воды, поставляемой различными водопроводными компаниями, воды из скважин, бутилированной воды, природной и загрязненной озерной и морской воды. Метод, который я когда-то изучала в Германии для микробиологического мониторинга Балтийского моря и использую до сих пор, замечателен и позволяет увидеть через микроскоп все прекрасное в воде: бактерии, водоросли, простейших, пыльцу растений, минеральные и органические неживые частицы. Даже дистиллированная вода содержит бактерии. Я использовала этот метод для определения источника загрязнения и причин ухудшения качества воды», - говорит Кюннис-Берес.
По ее словам, большая ошибка может быть допущена, если живая поверхностная вода закачивается в трубопровод подземных вод, где, например, могут жить бактерии легионеллы, которые затем постепенно могут начать развиваться где-то в трубопроводе.
«Я видела много случаев, когда бактерии уже невозможно удалить из труб, а если и можно, то только временно или частично».
«Я видела много случаев, когда бактерий уже невозможно удалить из труб, а если и можно, то только временно или частично», - говорит Кюннис-Берес. Предыдущие исследования, направленные на решение проблем производителей воды, показали, что очень трудно искоренить микробы, которые начали расти в трубах в результате неправильных решений или использования неподходящих технологий производства воды по незнанию.
По словам Ивара Руубеля, они проверяют свою воду каждый день. «К тому времени, когда вода попадает в резервуары чистой воды, в ней нет болезнетворных микроорганизмов. Вся микробиология удалена, там нет жизни», - заверил Руубель.
Ищут только фекальные бактерии
Кюннис-Берес объясняет, что водоочистные станции основывают свою оценку безопасности или качества питьевой воды на постановлении министра социальных дел от 2019 года, которое устанавливает процедуры, показатели и предельные концентрации для тестирования питьевой воды. Микробиологические показатели качества, которые должны определяться в питьевой воде согласно этому постановлению, а также директиве о питьевой воде, - это кишечная палочка и кишечные энтерококки, и, как правило, в питьевой воде больше ничего анализировать не требуется.
Однако следует помнить, что мы ищем микроорганизмы, попавшие в воду изнутри теплокровных организмов, то есть индикаторные бактерии фекального загрязнения, в то время как в воде есть много других бактерий, которые либо живут там, либо попадают в нее, например, из почвы. Их никто не изучает, потому что большинство водных бактерий не растет на микробиологических средах, используемых в лаборатории, и могут быть обнаружены только с помощью микроскопии или генетического анализа», - сказал он.
«Я уверена, что вода, выходящая из водоочистных сооружений, безопасна: я сама проверяла ее в течение шести лет, работая на Таллиннской водоочистной станции, - но непатогенные бактерии могут создавать проблемы. Когда количество безвредных бактерий в питьевой воде увеличивается, они вызывают нежелательные последствия: обрастают биопленкой на стенках труб, засоряют соединения и фильтры, обогащают воду органическими веществами, выделяют зловонные газы, например, сернистый водород с запахом тухлого яйца, портят вкус воды, заставляют производителя воды хлорировать трубы, что в свою очередь портит запах и вкус питьевой воды», - сказала Кюннис-Берес.
«Бояться, конечно, не нужно, но не стоит и зарывать голову в песок и говорить, что раз вы этого не видите, то это не существует».
Поскольку мы действительно не знаем, какие бактерии присутствуют в питьевой воде, получаемой из воды озера Юлемисте, по его словам, не стоит обогащать водопроводную сеть водой, которая значительно богаче микробами, чем подземная вода, так как мы не знаем, каким микробам из поверхностных вод там понравится.
Тот факт, что хлорирование не полностью убивает бактерии в водопроводной системе, общеизвестен, говорит Кюннис-Берес, потому что концентрацию используемого хлора нельзя увеличивать бесконечно, а хлор используется для уничтожения бактерий уже очень давно, и значительная часть бактерий выработала устойчивость к такому воздействию. «Бояться конечно не стоит, но не стоит и зарывать голову в песок и говорить, что вы этого не видите, поэтому этого не существует», - добавила Кюннис-Берес.
По словам Руубеля, людям не нужно беспокоиться о том, что делает Tallinna Vesi. «Наша цель - сделать так, чтобы люди этого не почувствовали, - заверил он. - Эксперимент краткосрочный, и через два-три дня ситуация будет такой же, как сейчас».
По словам Руубеля, в трубопроводе Нымме не останется ничего живого. «Для этого нужна подходящая температура, которая начинается от 15 градусов Цельсия, в настоящее время она составляет 3 градуса Цельсия», - подчеркнул он.
По его словам, процессы очистки на водоочистной станции в Юлемисте сводят к минимуму жизнь в воде, а для поддержания качества воды в сеть добавляется хлор. С таким очищением не имеет значения, откуда поступает вода, заверил Руубель.