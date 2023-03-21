Ученый предупреждает: закачка воды из Юлемисте в Ныммеский водопровод может привести к непредвиденным последствиям

По словам Ивара Руубеля, они проверяют свою воду каждый день. «К тому времени, когда вода попадает в резервуары чистой воды, в ней нет болезнетворных микроорганизмов. Вся микробиология удалена, там нет жизни», - заверил Руубель.

Ищут только фекальные бактерии

Кюннис-Берес объясняет, что водоочистные станции основывают свою оценку безопасности или качества питьевой воды на постановлении министра социальных дел от 2019 года, которое устанавливает процедуры, показатели и предельные концентрации для тестирования питьевой воды. Микробиологические показатели качества, которые должны определяться в питьевой воде согласно этому постановлению, а также директиве о питьевой воде, - это кишечная палочка и кишечные энтерококки, и, как правило, в питьевой воде больше ничего анализировать не требуется.

Питьевая вода на основе воды Юлемисте. Образцы были взяты из крана учебного корпуса гимназии имени Густава Адольфа. Нормальное позднеосеннее микробное сообщество с разными бактериями, потому что поздней осенью и зимой водорослей минимум. Летом и осенью также можно встретить нитчатые сине-зеленые водоросли, или цианобактерии. Фото: Kai Künnis-Beres

Однако следует помнить, что мы ищем микроорганизмы, попавшие в воду изнутри теплокровных организмов, то есть индикаторные бактерии фекального загрязнения, в то время как в воде есть много других бактерий, которые либо живут там, либо попадают в нее, например, из почвы. Их никто не изучает, потому что большинство водных бактерий не растет на микробиологических средах, используемых в лаборатории, и могут быть обнаружены только с помощью микроскопии или генетического анализа», - сказал он.