Ляэнеметс приостановил служебные отношения с гендиректором PPA

«Я знаю об этом ровно столько, сколько сказала прокуратура: расследование началось, КаПо должна довести свои действия до конца, и тогда мы увидим, будут ли предъявлены обвинения. До сих пор никто не может сказать, что это за конечная ситуация», - прокомментировал выдвинутое подозрение Эльмару Вахеру министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

«Как обычно в таких случаях, я временно приостанавливаю служебные отношения с гендиректором полиции», - подтвердил Ляэнеметс.

Утром 21 марта сотрудники Полиции безопасности (КаПо) заявили о подозрении в мошенничестве начальнику таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Ээрику Хельдна, а также о подозрении в пособничестве и подстрекательстве к мошенничеству генеральному директору PPA Эльмару Вахеру.

Согласно подозрению, по просьбе Ээрика Хельдна и при участии Эльмара Вахера в апреле 2019 года первый был для вида принят на службу в Департамент полиции и погранохраны, и в тот же день временно переведен в структурное подразделение Сил обороны, где он фактически проработал уже год.