Прекращено уголовное дело в отношении дипломата Клайда Кулля

Оба деяния, в которых он обвинялся, были связаны с нецелевым использованием денег с 16 февраля 2016 года по январь 2021 года, когда он указал расходы, которые на самом деле были связаны с ним самим и его близкими, в качестве представительских и подлежащих возмещению. Таким образом, он причинил ущерб на общую сумму 7541,57 евро.

На судебном заседании первого марта Клайд Кулль признался в совершении инкриминируемых ему деяний и, выразив сожаление о содеянном, проявил готовность возместить причиненный ущерб и публично извинился за нецелевое использование денег налогоплательщиков.

Проанализировав показания Клайда Кулля, прокуратура установила возможность закрытия уголовного дела без вынесения постановления о наказании. «Выразил раскаяние и готовность возместить ущерб, публично извинился. Это смягчающие обстоятельства», - заявили в прокуратуре.

Прокуратура добавила, что общественный процессуальный интерес к делу отсутствует. «Клайд Кулль не имеет судимостей и, несмотря на то, что он злоупотребил общественным доверием, он не совершал профессиональных правонарушений, указанных в статье 17 Уголовного кодекса. Поскольку он готов возместить причиненный ущерб и выплатить 25 000 евро в доход государства, цели уголовного права могут быть достигнуты в отношении него иным путем, чем наказание», - считает прокуратура.

По мнению прокуратуры, возмещение ущерба и финансовое обязательство в размере 25 000 евро также сообщает обществу о том, что правовые нормы распространяются на всех в равной степени и, помимо обязанности возместить ущерб, совершение нарушений часто связано со значительными финансовыми затратами.