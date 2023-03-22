ПОДРОБНО ⟩ Изменения в работе маршрутов таллиннских автобусов в связи со вторым этапом строительства новой трамвайной ветки

В направлении Прийсле: б. Эстония, Театральная площадь, б. Рявала, Тартуское шоссе, ул. Крейцвальди, ул. Гонсиори, на измененном участке маршрута будет остановка «Эстония», «Торнимяэ» и временная остановка на ул. Крейцвальди, 25.

Автобусная линия № 11

Фото: Управа города Таллинна.

Направление на Кивисилла заменяется направлением на Каубамая: б. Эстония, ул. Каубамая и конечная остановка «Каубамая».

В направлении Кадака: ул. Каубамая, б. Рявала, Театральная площадь, б. Эстония, начальная остановка измененного участка маршрута будет «Каубамая» и остановка «Эстония».

Автобусная линия № 14

Фото: Управа города Таллинна.

В направлении Viru Keskus: отменяется маршрут по б. Эстония и ул. Лайкмааa, конечная остановка «Виру» будет на Пярнуском шоссе.

В направлении Вана-Пяэскюла: обслуживание пассажиров начинается с остановки «Виру», расположенной на Пярнуском шоссе в сторону из центра города (начальная остановка в автобусном терминале Viru keskus будет закрыта).

Автобусные линии № 18 и 18A

Фото: Управа города Таллинна.

В направлении Viru Keskus: отменен маршрут по б. Эстония и ул. Лайкмаа, также конечная остановка «Виру» будет на Пярнуском шоссе.

В направлении Вана-Пяэскюла: обслуживание пассажиров начинается с остановки «Виру», расположенной на Пярнуском шоссе в сторону из центра города (начальная остановка в автобусном терминале Viru keskus будет закрыта).

Автобусная линия № 20

Фото: Управа города Таллинна.