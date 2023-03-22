Изменения в работе маршрутов таллиннского общественного транспорта в период с 4 апреля до 31 мая 2023 года.
ПОДРОБНО ⟩ Изменения в работе маршрутов таллиннских автобусов в связи со вторым этапом строительства новой трамвайной ветки
Внимательно читайте описание маршрута и смотрите на схеме, как будут ходить таллиннские автобусы.
Автобусная линия № 1
В направлении Виймси маршрут не изменится.
В направлении Viru keskus: Нарвское шоссе, ул. Крейцвальди, Тартуское шоссе, б. Рявала, ул. Лайкмаа, на измененном участке маршрута временная остановка будет перед домами № 10 и 22 по ул. Крейцвальди, остановка «Торнимяэ» и конечная остановка «Лайкмаа».
Автобусная линия № 2
В направлении Мыйгу: Раннамяэ теэ, Тоомпуйестеэ, бульв. Каарли, б. Эстония, ул. Каубамая, б. Рявала, Тартуское шоссе, начальной остановкой на измененном участке маршрута будет Балтийский вокзал на Тоомпуйестеэ, остановка Адамсони, пл. Вабадузе, Эстония и Каубамая.
В направлении Балтийского вокзала: бульв. Рявала, ул. Каубамая, б. Эстония, б. Каарли, Тоомпуйестеэ, Раннамяэ теэ, на измененном участке маршрута будет остановка «Каубамая», «Эстония», «пл. Вабадузе», «Тынисмяги», «Отель Таллинн», Тоомпарк и конечная остановка у Балтийского вокзала.
Автобусная линия № 8
В направлении Viru Keskus: Нарвское шоссе, б. Мере, ул. Ахтри, на измененном участке маршрута будет остановка на Нарвском шоссе, б. Мере и конечная остановка «Ахтри».
В направлении Эйгрумяэ: ул. Ахтри, Рейди теэ, ул. Туукри, ул. Петроолеуми, Нарвское шоссе, на измененном участке маршрута временная начальная остановка будет рядом со стоянкой Хобуяама на ул. Ахтри и временная остановка перед домом по ул. Туукри, 48.
Автобусная линия № 9
В направлении Кадака: ул. Гонсиори, левый поворот на ул. Крейцвальди, Тартуское шоссе, б. Рявала, Театральная площадь, б. Эстония, на измененном участке маршрута временная остановка появится перед домом по ул. Крейцвальди, 22, остановки «Торнимяэ» и «Эстония».
В направлении Прийсле: б. Эстония, Театральная площадь, б. Рявала, Тартуское шоссе, ул. Крейцвальди, ул. Гонсиори, на измененном участке маршрута будет остановка «Эстония», «Торнимяэ» и временная остановка на ул. Крейцвальди, 25.
Автобусная линия № 11
Направление на Кивисилла заменяется направлением на Каубамая: б. Эстония, ул. Каубамая и конечная остановка «Каубамая».
В направлении Кадака: ул. Каубамая, б. Рявала, Театральная площадь, б. Эстония, начальная остановка измененного участка маршрута будет «Каубамая» и остановка «Эстония».
Автобусная линия № 14
В направлении Viru Keskus: отменяется маршрут по б. Эстония и ул. Лайкмааa, конечная остановка «Виру» будет на Пярнуском шоссе.
В направлении Вана-Пяэскюла: обслуживание пассажиров начинается с остановки «Виру», расположенной на Пярнуском шоссе в сторону из центра города (начальная остановка в автобусном терминале Viru keskus будет закрыта).
Автобусные линии № 18 и 18A
В направлении Viru Keskus: отменен маршрут по б. Эстония и ул. Лайкмаа, также конечная остановка «Виру» будет на Пярнуском шоссе.
В направлении Вана-Пяэскюла: обслуживание пассажиров начинается с остановки «Виру», расположенной на Пярнуском шоссе в сторону из центра города (начальная остановка в автобусном терминале Viru keskus будет закрыта).
Автобусная линия № 20
В направлении терминала D пассажирского порта: Пярнуское шоссе, площадь Виру, б. Мере, ул. Ахтри, Рейди теэ, ул. Уус-Садама, на измененном участке маршрута будут остановки «Виру», «б. Мере», «Ахтри» и временная остановка рядом со стоянкой Хобуяама на ул. Ахтри.
В направлении станции Пяэскюла: Рейди теэ, ул. Ахтри, б. Мере, площадь Виру, Пярнуское шоссе, на измененном маршруте будет остановка «б. Мере».
Автобусная линия № 20A
Направление на Viru Keskus заменяется направлением на терминал D пассажирского порта: Пярнуское шоссе, площадь Виру, б. Мере, ул. Ахтри, Рейди теэ, ул. Уус-Садама, отменяется маршрут по б. Эстония и ул. Лайкмаa, на измененном участке маршрута остановки «Виру», «б. Мере», «Ахтри», временная остановка рядом со стоянкой Хобуяама на ул. Ахтри, конечная остановка «Терминал D пассажирского порта».
В направлении Вана-Пяэскюла: ул. Уус-Садама, Рейди теэ, ул. Ахтри, б. Мере, Пярнуское шоссе, на измененном участке маршрута начальная остановка «Терминал D пассажирского порта», остановка «Уус-Садама», «Сиймеони» и «б. Мере» (отменяется начальная остановка в автобусном терминале Viru keskus).
Автобусная линия № 23
В направлении автобусного вокзала: б. Эстония, Театральная площадь, ул. Лембиту, ул. Юхкентали, на измененном участке маршрута будет остановка «Эстония» (отменена остановка «Каубамая»).
В направлении Кадака: ул. Лаутери, Театральная площадь, б. Эстония, на измененном участке маршрута дополнительных остановок не добавляется (отменена остановка «Каубамая»).
Автобусная линия № 29
В направлении Viru Keskus: Нарвское шоссе, ул. Крейцвальда, Тартуское шоссе, б. Рявала, ул. Лайкмаа, на измененном участке маршрута временная остановка появится на ул. Крейцвальди, 10 и 22, остановка «Торнимяэ» и конечная остановка «Лайкмаа». В направлении Прийсле и Ируского попечительского дома маршрут не изменится.
Автобусная линия № 31
В направлении б.Эстония: ул. Гонсиори, левый поворот на ул. Крейцвальди, Тартуское шоссе, б. Рявала, ул. Каубамая, б. Эстония, Театральная площадь, на измененном участке маршрута временная остановка появится на ул. Крейцвальди, 22, остановки «Торнимяэ», «Каубамая», «Эстония» и конечная остановка «Эстония». В направлении Прийсле: Театральная площадь, б. Рявала, Тартуское шоссе, ул. Крейцвальди, ул. Гонсиори, на измененном участке маршрута начальная остановка «Эстония», «Торнимяэ» и временная остановка на ул. Крейцвальди, 25.
Автобусная линия № 34
В направлении Viru keskus: Нарвское шоссе, ул. Петроолеуми, ул. Туукри, ул. Уус-Садама, Рейди теэ, ул. Ахтри, на измененном участке маршрута временная остановка появится на ул. Петроолеуми, остановки «Уус-Садама», «Сиймеон» и«Ахтри».
В направлении поселка Мууга: ул. Ахтри, Рейди теэ, ул. Туукри, ул. Петроолеуми, Нарвское шоссе, на измененном участке маршрута будет временная остановка на ул. Ахтри у стоянки Хобуяама и временная остановка ул. Туукри, 48.
Автобусная линия № 35
В направлении Viru Keskus: конечная остановка - Хобуяама на Нарвском шоссе. В направлении Сели: Нарвское шоссе, площадь Виру, Нарвское шоссе, на измененном участке маршрута будет начальная остановка «Хобуяама» на Нарвском шоссе по направлению из города и остановка «Пронкси» (отменяется начальная остановка в автобусном терминале Viru keskus).
Автобусная линия № 38
В направлении Viru Keskus: Нарвское шоссе, б. Мере, ул. Ахтри, на измененном участке маршрута будет остановка «Хобуяама» на Нарвском шоссе, «б. Мере» и конечная остановка «Ахтри».
В направлении Мууга: ул. Ахтри, Рейди-теэ, ул. Туукри, ул. Петроолеуми, Нарвское шоссе, на измененном участке маршрута будет временная остановка на ул. Ахтри, у стоянки Хобуяама, и временная остановка на ул. Туукри, 48.
Автобусная линия № 40
В направлении Viru Keskus: б. Эстония, ул. Каубамая, б. Рявала, ул. Лайкмаа, на измененном участке маршруте конечная остановка будет на ул. Лайкмаа. В направлении Пельгуранна маршрут не изменится.
Автобусная линия № 44
В направлении Viru Keskus: маршрут начинается от Петербури-теэ, 73а, правый поворот на Петербури-теэ, Смуули-теэ, ул. Пунане, на измененном участке маршрута временная остановка будет на подъезде к Петербури-теэ, 73a, остановка Гаази на Петербури-теэ, Вессе, болото Сыямяэ и конечная остановка «Хобуяам» на Нарвском шоссе.
Направление на Пинна заменяется направлением на Гаази: Нарвское шоссе, площадь Виру, Нарвское шоссе, ул. Вана-Куули, ул. Лийкури, ул. Варраку, ул. Пунане, Смуули теэ, Петербури-теэ, на измененном участке маршрута начальная остановка будет «Хобуяама» на Нарвском шоссе в сторону из города, и ул. Пронкси, на продленном в Ласнамяэ участке маршрута будут остановки на Пинна, ул. Смуули, болото Сыямяэ, Вессе и временная конечная остановка возле подъезда к Петербури теэ, 73а.
Автобусная линия № 46
В направлении Вяйке-Ыйсмяэ: ул. Гонсиори, левый поворот на ул. Крейцвальди, Тартуское шоссе, б. Рявала, ул. Каубамая и б. Эстония, на измененном участке маршрута временная остановка появится на ул. Крейцвальди, 22, остановки «Торнимяэ» и «Каубамая».
По направлению Сели: б. Эстония, ул. Каубамая, б. Рявала, Тартуское шоссе, ул. Крейцвальда, ул. Гонсиори, на измененном участке маршрута будет остановка «Каубамая» и «Торнимяэ», а также временная остановка на ул. Крейцвальди, 25.
Автобусная линия № 48
В направлении Viru Keskus: б. Эстония, ул. Каубамая, б. Рявала, ул. Лайкмаа, на измененном участке маршрута конечная остановка «Лайкмаа». В направлении Пельгуранна маршрут не изменится.
Автобусная линия № 51
В направлении Viru Keskus: конечная остановка Хобуяама на Нарвском шоссе. В направлении Прийсле: Нарвское шоссе, площадь Виру, Нарвское шоссе, на измененном участке маршрута начальная остановка «Хобуяама» на Нарвском шоссе по направлению из города и остановка «Пронкси» (отменяется начальная остановка в автобусном терминале Viru keskus).
Автобусная линия № 55
Маршрут меняется в центре города и Ласнамяэ
Направление на Хобуяама заменяется направлением на Эстония: движение начинается от Петербури теэ, 73а, ул. Бетоони, ул. Панеэли, левый поворот на Петербури теэ, ул. Куули, ул. Пунане, ул Смуули, правый поворот на Петербури теэ, ул. Маяка, ул. Лубья, ул. Вилмси, ул. Гонсиори, левый поворот на ул. Крейцвальди, Тартуское шоссе, б. Рявала, ул. Каубамая, б. Эстония и Театральная площадь, на измененном учаске маршрута будет временная начальная остановка у подъезда к Петербури теэ, 73а, остановка «Гаази» (на ул. Бетоони), Бетоони, пер. Бетоони, Сыстрамяэ, Панеэли, Пикамяги, Куули (на ул. Куули), Пикри, Пинна (на ул. Пунане), Смуули теэ, болото Сыямяэ, Парк Юрьевой ночи, Суур-Паала, Вяйке-Паала, пер. Маяка, Сикупилли, Маяка, Лаулупео, временная остановка на ул. Крейцвальда, 22, остановка Торнимяэ Каубамая, Эстония (на б. Эстония) и конечная остановка Эстония на Театральной площади.
Направление на Пинна заменяется направлением на Гаази: Театральная площадь, б. Рявала, Тартуское шоссе, ул. Крейцвальди, ул. Гонсиори, ул. Вилмси, ул. Лубья, ул. Маяка, Петербури теэ, Смуули теэ, ул. Пунане, ул. Куули, левый поворот на Петербури теэ, на измененном участке маршрута начальная остановка Эстония на Театральной площади, остановка Торнимяэ, врменная остановка на ул. Крейцвальди, 25, Гонсиори, Лаулупео, Маяка, Сикупилли, Паэ, Вяйке-Паала, Суур-Паала, Парк Юрьевой ночи, болото Сыямяэ, Пинна (на ул. Пунане), Ласнамяэский рынок, Пикри, Куули (на ул. Куули), Пикамяги, Панеэли, Сыстрамяэ, пер. Бетоони, Бетоони, Гаази (на ул. Бетоони) и временная конечная остановка у подъезда к Петербури теэ, 73a.
Автобусная линия № 60
Направление на Манеэжи заменяется направлением на Viru keskus: на удлиненном участке маршрута по Нарвскому шоссе будет остановка «Пронкси» и конечная остановка «Хобуяама» на Нарвском шоссе. В направлении Прийсле: Нарвское шоссе, площадь Виру, Нарвское шоссе, на измененном участе маршрута начальная остановка «Хобуяама» на Нарвском шоссе по направлению из города и остановка Пронкси.
Автобусная линия № 63
Направление на Манеэжи заменяется направлением на Viru keskus: на удлиненном участке маршрута по Нарвскому шоссе будет остановка «Пронкси» и конечная остановка «Хобуяама» на Нарвском шоссе. В направлении Прийсле: Нарвское шоссе, площадь Виру, Нарвское шоссе, на измененном участе маршрута начальная остановка «Хобуяама» на Нарвском шоссе по направлению из города и остановка «Пронкси».
Автобусная линия № 67
Направление на остановку Эстония: ул. Гонсиори, левый поворот на ул. Крейцвальди, Тартуское шоссе, б. Рявала, Театральная площадь, на измененном маршруте временная остановка появится на ул. Крейцвальди, 22, остановка «Торнимяэ» и конечная остановка «Эстония».
Направление на Сели: Театральная площадь, б. Рявала, Тартуское шоссе, ул. Крейцвальди, ул. Гонсиори, на измененном участке маршрута начальной остановкой будет«Эстония» на Театральной площади, остановка «Торнимяэ» и временная остановка ул. Крейцвальда, 25.
Автобусная линия № 68
Направление на остановку «Эстония»: ул. Гонсиори, левый поворот на ул. Крейцвальди, Тартуское шоссе, б. Рявала, Театральная площадь, на измененном маршруте временная остановка появится на ул. Крейцвальди, 22, остановка «Торнимяэ» и конечная остановка «Эстония».
Направление на Сели: Театральная площадь, б. Рявала, Тартуское шоссе, ул. Крейцвальда, ул. Гонсиори, на измененном участке маршрута начальной остановкой будет «Эстония» на Театральной площади, остановка «Торнимяэ» и временная остановка на ул. Крейцвальда, 25.
Подробные схемы изменения маршрутов 15 и 58 опубликованы ЗДЕСЬ.