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Президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО

rus.postimees.ee
Президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО
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Президент Финляндии подписывает законы о вступлении страны в НАТО.
Президент Финляндии подписывает законы о вступлении страны в НАТО. Фото: IMAGO/Markku Ulander

Президент Финляндии Саули Ниинистё подписал сегодня законы о вступлении в НАТО, которые завершают процедуру вступления Финляндии в альянс.

«Вот оно», - сказал Ниинистё после подписания документа, в котором изложены условия вступления Финляндии в оборонный альянс.

С подписанием Ниинистё Финляндия сделала все шаги для вступления в НАТО, и теперь принятие страны ожидает одобрения со стороны Турции и Венгрии.

В прошлую пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Анкара решила начать процесс ратификации членства Финляндии в НАТО в парламенте.

1 марта парламент Финляндии единогласно одобрил вступление страны в НАТО. Ниинистё заявил, что Финляндия может быть готова к вступлению в НАТО, как только Турция и Венгрия дадут свое согласие. Ожидается, что обе страны ратифицируют членство Финляндии в НАТО в ближайшем будущем.

Комитет по иностранным делам турецкого парламента должен собраться сегодня для обсуждения вопроса о вступлении Финляндии. Вопрос может быть вынесен на рассмотрение парламента уже завтра или послезавтра, сообщает турецкая газета Hürriyet.

Парламент Венгрии должен проголосовать по вопросу о членстве Финляндии в следующий понедельник.

Все остальные страны-члены НАТО дали свое согласие на вступление Финляндии.

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