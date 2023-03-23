Госсуд объединил рассмотрение двух жалоб от EKRE в одну процедуру

«Поскольку в судебных делах требования и утверждения поданных жалоб в основном совпадают, коллегия по конституционному надзору объединяет оба дела в одно производство», - сообщил в своем решении Государственный суд

Патия EKRE подала в Госсуд две жалобы, в одной из них она требует отмены решения республиканской избирательной комиссии от 14 марта, а во второй - аннулировать решение от 17 марта, процедуру признания результатов электронного голосования незаконной, результаты электронного голосования недействительными, а также признать положения Закона о выборах в Рийгикогу неконституционными.

14 марта республиканская избирательная комиссия оставила одну из жалоб EKRE частично без рассмотрения и частично без удовлетворения. Также 17 марта избирательная комиссия не рассмотрела еще одну жалобу EKRE.