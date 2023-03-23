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Госсуд объединил рассмотрение двух жалоб от EKRE в одну процедуру

BNS
Госсуд объединил рассмотрение двух жалоб от EKRE в одну процедуру
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Избирательная урна.
Избирательная урна. Foto: Dmitri Kotjuh

Государственный суд объединил рассмотрение двух жалоб, поданные Эстонской Консервативной народной партией (EKRE) на решения избирательной комиссии республики по выборам в Рийгикогу, в одну процедуру.

«Поскольку в судебных делах требования и утверждения поданных жалоб в основном совпадают, коллегия по конституционному надзору объединяет оба дела в одно производство», - сообщил в своем решении Государственный суд

Патия EKRE подала в Госсуд две жалобы, в одной из них она требует отмены решения республиканской избирательной комиссии от 14 марта, а во второй - аннулировать решение от 17 марта, процедуру признания результатов электронного голосования незаконной, результаты электронного голосования недействительными, а также признать положения Закона о выборах в Рийгикогу неконституционными.

14 марта республиканская избирательная комиссия оставила одну из жалоб EKRE частично без рассмотрения и частично без удовлетворения. Также 17 марта избирательная комиссия не рассмотрела еще одну жалобу EKRE.

В жалобах EKRE возражала против действий, предпринятых при организации электронного голосования, и просила признать недействительными результаты электронного голосования на выборах в Рийгикогу.

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