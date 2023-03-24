Дилан Моран: «Эстонцы не медленные. Они проницательные и чувствительные»

- Дилан, в прошлый раз вы приезжали в Таллинн с туром «Доктор Космос» и говорили тогда коллегам, что пытались «спасти Вселенную». Если почитать новости настоящего, то все чаще кажется, что конец всему не за горами. Если бы не вы, мы бы уже давно исчезли вместе с планетой?

- (Смеется) Удобный момент, чтобы признать, что та моя миссия по спасению планеты провалилась. Но все же я думаю, что моя миссия по спасению планеты провалилась довольно эффектно (смеется)! Поэтому я и рискнул вернуться с новым туром.

- Апокалипсис, которым нас пугают некоторые безумцы, сидя на их ядерных бомбах, вас скорее бодрит, или скорее пугает? Что тут самое смешное и самое страшное для вас лично?

- (Смеется) Обожаю вопросы из Эстонии! Но, если честно, то я не нахожу это все бодрящим. Наверное, я могу представить, что эти вещи являются бодрящими для вас. И я вижу ваше фантастическое отношение к этим пугающим вещам. Понимаю, что это идет из вашей истории, того, с чем вашей стране пришлось столкнуться в прошлом. Очевидно, то, что мы видим прямо сейчас от этого парня, а мы понимаем, о ком идет речь, это отвратительно. И никто из нас до конца не может поверить в то, что это происходит…