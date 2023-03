Дилан Моран: «Эстонцы не медленные. Они проницательные и чувствительные»

Всемирно известный комик Дилан Моран едет в Таллинн. 25 марта он представит в столице Эстонии в концертном зале Alexela программу We Got This. Rus.Postimees смог поймать звезду прямо во время ланча на одной из лондонских улиц, чтобы спросить о политкорректности, табу, шутках о войне, способах не сойти с ума и скоростях эстонцев.