«Хотите стать частью "русского мира", посмотрите на Мариуполь». Командир «Русского добровольческого корпуса» обратился к русским Эстонии

- Там есть и наши союзники, и наши противники. Дело не только в том, что они кормились из кремлевской кормушки. Я попытаюсь объяснить, в чем вообще причина популярности Путина и «российских идей» в ультраправой среде на Западе. Ситуация предельна простая. Из-за того, что западные демократии свободу слова душат, если вы, конечно, не плывете в дозволенном радужном мейнстриме, а вы живете в Швеции, Германии, США, и вы ультраправый патриот своей страны, в медийном поле у вас никогда не будет возможности высказаться. Вы всегда будете представителем абсолютно маргинальной культуры, тусовки, «узколобые», «необразованные». С вами никто и никогда не будет иметь дел.



И тут появляется в этих странах Russia Today. Мировой медийный холдинг. И их ребята берут у вас интервью, слушают вас, вашу националистическую немецкую, шведскую, американскую правду. И при этом над вами не смеются, не перекручивают смысл ваших слов. Не выставляют вас в дурном свете, как это делают либеральные медиа. Представляю себя на месте этого ультраправого парня из ФРГ. Приятно ли мне такое отношение на контрасте с привычными нормами? Да, безусловно. Я не платил за интервью денег. И мне не платили за разговор. Было честное интервью. Нас показали в эфире. И мы не были там в привычном медийном образе тупых кровожадных молодчиков. И такой подход для современного западного мира – это просто бомба.

