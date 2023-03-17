Участник нашумевшего рейда в Брянской области на границе с Украиной, командир РДК Денис White Rex Никитин в большом интервью Rus.Postimees рассказал, почему русские националисты воюют против ВС РФ на стороне ВСУ, ультраправые Европы верят Путину, и кто сегодня на самом деле соответствует значению термина «фашист».
«Хотите стать частью "русского мира", посмотрите на Мариуполь». Командир «Русского добровольческого корпуса» обратился к русским Эстонии
Второго марта 2023 года ленты информагентств заполнили сообщения о появлении диверсантов сразу в двух поселках Брянской области России - Любечане и Сушаны. Эти события стали первым известным СМИ случаем атаки российской территории с территории Украины с участием вооруженных бойцов. До весны медиа сообщали лишь об ударах по территории России, которые наносились беспилотниками.
Ответственность за операцию взял на себя «Русский добровольческий корпус» - воинское формирование, которое состоит из российских ультра правых активистов. Представители украинской армии не подтверждали причастность к этому рейду в первые часы, опровергая саму возможность такой операции представителями ВСУ. Российская пропаганда заявляла о жертвах среди мирного населения, а Путин, который отменил в тот день полет на самолете из Москвы в провинцию, назвал случившееся терактом.
Через несколько дней Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины. В том числе, с использованием высокоточных ракет «Кинжал». В пропаганде РФ удар, который американский Институт изучения войны (ISW) назвал самым сильным с начала 2023 года, преподносился как «удар возмездия» за рейд на Брянщину.
Пока СМИ изучают биографии участников нашумевшей операции на территории РФ, Rus.Postimees поговорил с командиром «Русского добровольческого корпуса» Денисом Никитиным, хорошо известным в ультра правой среде Москвы конца нулевых годов под именем White Rex. Русский националист ответил на все вопросы скептиков об операции на Брянщине, «фашизме», смыслах воевать за Украину и обратился к русскоязычным жителям Эстонии, которые продолжают верить Кремлю.
- Денис, вы говорили после операции РДК в Брянской области, что она преследовала, в первую очередь, пропагандистский эффект. Как вы сами оцениваете позитив и негатив, который операция принесла «Русскому добровольческому корпусу»? Есть рост интереса потенциальных новых бойцов?
- Я рассчитывал на то, что успех будет локальным. Я предполагал, что российские медиа будут эту тему «сушить», замалчивать и не уделят нам вообще никакого внимания, а событие заметят исключительно в нашем профессиональном, украинском сегменте. А итог оказался планетарным. Мне звонили, писали знакомые ребята из Чили, Аргентины, США, всех стран Европы. После этой операции об РДК и, соответственно, обо мне, узнали все, кто не знал раньше.
Пост в паблике РДК от 2 марта, где Денис Никитин вместе с сослуживцем обращается к россиянам около медпункта в одном из приграничных поселков Брянской области РФ:
Пропагандистский и медийный эффект оказался выше всех возможных ожиданий и прогнозов. Конечно, это сразу же положительно отразилось на динамике роста подписчиков в наших группах в соцсетях. В Telegram-канале РДК нас стало на 30 тысяч подписчиков больше, а в моем личном канале - на 2 тысячи человек.
Мы стали гораздо быстрее собирать пожертвования на наши нужды, на автомобили и так далее. Количество заявок от желающих вступить в РДК кратно и резко увеличилось. Эффект можно сравнить с детонацией нейтронной и ядерной бомб одновременно.
- Как вы проверяете новые кадры на их независимость от тех же российских спецслужб? Очевидно, что к вам могут пытаться забрасывать агентов, убийц для вашей нейтрализации. И наверняка они к вам лезли и ранее…
- (Улыбается) Пытались.
- Пролезли?
- На начальном этапе. Но потом они себя обнаружили, скажем там (улыбается).
- Уже будучи внутри?
- Рядом.
- Ушли живые?
- Как дети в школу, как говорится. Безусловно, рекрутинг связан с риском. Причем это могут быть и профессиональные шпионы, диверсанты. Это могут быть агенты влияния, ребята, которые сотрудничают с самыми разными спецслужбами. Не обязательно со спецслужбами Российской Федерации. Это могут быть засланцы местных спецслужб, польских, балтийских, белорусских. Самых разных. Но они нам все не нужны. И мы фильтруем, как можем, через психологические тесты, полиграф. Полиграф независимый. Полиграф зависимый. Какие-то наши собственные возможности, которые мы изыскиваем для того, чтобы искать информацию о людях.
Надо понимать, что сейчас век информационных технологий. Человек уже не может появиться из ниоткуда, чтобы о нем раньше никто ничего не знал, а он вдруг тут как тут: крепкий здоровый мужчина 35 лет. Теперь так не бывает. Приходит человек. Хорошая физподготовка, умеет держать оружие, а нам рассказывает, что был инструктором по водному поло в детском лагере «Орленок» последние семь лет. Понятно, что легенда не клеится. «А чего не скажешь правду?» «Да, я…» И поехали.
Конечно, эти вопросы нас беспокоят. Понятно, что с той стороны есть люди, которые профессионально к своему делу подходят. Полиграф можно обмануть. Психотесты можно обмануть. Это все вопросы подготовки. Чутье и интуицию тем более можно обмануть. Не стоит на них излишне полагаться. Но в совокупности все эти системы проверок обмануть сложно.
- Вы ранее говорили, что у вас в РФ есть сторонники, которые вас встретили на территории РФ. Очевидно, что российская спецуха будет их искать. В России можно спрятаться после столь громкого шухера, который напугал даже Путина?
- Я бы сказал, что нас в России поддержали. А среди российской спецухи, среди тех, кто нас ищет, тоже есть наши сторонники. Поэтому они так плохо и ищут. Поэтому они всю нашу группу в тот день искали несколько часов. Как они потом рассказали – выдавливали…
- В пресс-релизе ФСБ вечером того дня было про «массированный артиллерийский удар», который вас «выдавил на территорию Украины».
- Да-да… Всех выдавили, раздавили и задавили. Сначала они написали, что нас было 45 человек. Меньше половины роты. И вот они нас «выдавливали» весь день. По-моему, очевидно, что это смешно. Понятно, что репрессивный аппарат ФСБ РФ работает хорошо на безоружном и задавленном родном населении. Но, опять-таки, мне кажется, а я могу ошибаться, что в России к разным людям постепенно приходит осознание того, что власть не всесильна. Что власть шатается. Может быть, пока не так явно. Понятно, что есть огромное количество сотрудников полиции, есть работающие системы распознавания лиц, походки, налаженная система контроля сетевых активностей, за личным телефоном. Следят пристально. Но наша дерзкая вылазка в Брянскую область показала, что даже силовики РФ не являются супермонолитом, это не всесильная всепроникающая сущность.
- Я вас правильно понимаю, что в конторе в этом смысле молодые сотрудники поумнее? Что не все ребята в погонах российских силовых органов готовы сжигать вместе с Путиным все мосты, думая относительно завтрашнего дня?
- Мне сложно залезть в голову кому-либо, работающему в ФСБ. Они со мной частных контактов не ищут. Что у них в головах, я не знаю. Но до меня доходит некоторая информация. И некоторым товарищам они рассказывают теперь, что придет время, власть сменится, а они останутся. «Поэтому всем нужно быть на связи». Напрямую со мной не общались. Но вот такие их рассуждения до меня доходят.
- Не все кретины?
- Я думаю, что люди думающие, понимающие, смотрят вокруг себя. И говорят сами себе: «Ок. Я поддерживаю это все за пайку и хороший оклад. Но я поддерживаю режим, из-за которого я теперь не могу уехать даже в Турцию. Вынужден сражаться в супернепопулярной войне в Украине, в которой я сражаться не собирался. Не могу, блин, в PlayStation Store купить игру, потому что теперь все заблокировано». И дальше таких моментов набирается уже множество. Сейчас не 40-е годы XX века, и не думаю, что современные люди, вкусив плоды демократии, поездив по миру, готовы за эту войну затянуть пояса и быть до конца с президентом. Чтобы что?
«Мы – бойцы "Русского добровольческого корпуса". Мы записываем это видео из Брянской области. Мы пришли сюда не как ДРГ, а как освободительная армия на свою родную землю. В отличие от путинской армии палачей и насильников, мы (звуки стрельбы на фоне) не воюем с мирными гражданами. Мы пришли сюда вас освобождать. Призываем вас, возьмите оружие и боритесь с путинским кремлевский кровавым режимом. Слава РДК! Смерть кремлевскому тирану!» - говорил один из участников операции в Брянской области на видеозаписи, опубликованной в соцсетях 2 марта. Бойцы стояли на фоне сельского отделения «Почты России».
- Вам льстит, что Путин в тот день отказался лететь из Москвы в другой регион на самолете?
- (Улыбается) Понимаешь, когда целый президент целой Российской, целой Федерации… Пока еще целой Российской Федерации, просто узнав, что в где-то Брянской области (изображает взгляд через микроскоп), есть какие-то парни, которые попортили аппетит, то, конечно, это льстит. Это круто. Чисто с точки зрения щекотания собственной гордыни.
- Можно сказать старику: «Не бойся. Мы же хорошие»?
- Я воздерживаюсь от подобных комментариев. Меня уже спрашивали, что я скажу Путину, если его увижу. Мне все это кажется очень эфемерными материями.
- Многие верят, что, если старик умрет, все скорее закончится. Ошибаются?
- С одной стороны, конечно, это персоналистская диктатура. Он выстроил вертикаль власти. Он стоит на ее вершине. Безусловно, там есть очень много личных моментов. Когда Рамзан Кадыров говорит, что он «пехотинец Путина», он говорит про конкретного человека. Когда и если Путин уйдет по своей воле, или в силу других причин, а на его место встанет условный Патрушев, Володин, Шойгу, то я не могу себе представить Кадырова, который станет «пехотинцем Патрушева», или «пехотинцем Шойгу». Не думаю, что так будет. С другой стороны, под Путиным, который на вершине пирамиды, есть определенная система, которая сама себя воспроизводит и масштабирует. Поэтому я не думаю, что уход одного человека все резко свалит.
- Единомышленник упомянутого Кадырова по критике армейского командования, шеф ЧВК Пригожин признал, что его рекрутеры стали вербовать наемников через порносайты. Смешно ли это?
- Я бы не относился к этому как к комедии. Думаю, что в структуре ЧВК «Вагнер» работают умные и современные ребята. Там наверняка есть полноценные технократы, которые ищут их «ядерную аудиторию», где спрятались те самые крепкие и здоровые мужчины. «Если эти мужчины свой досуг проводят в интернете на порносайтах, давайте постучимся к ним и напомним о возможности стать бойцом», - рассуждают они. Мы же привыкли к мелькающей рекламе на пиратских сайтах, когда смотрим сериалы или фильмы. Мелькало казино, будет мелькать реклама ЧВК. Тут как раз все четко. Просто расчет, и все.
- Российская пропаганда делает из вас «убийц мирного населения». Вы как на это реагируете? «А был ли мальчик?»
- Я на это реагирую так же, как и на все, что последние 20 лет изрыгает российская пропаганда. Сейчас просто это все стало персонифицированным. Гадости оттуда летят уже личные. Если прокрутить новостную российскую ретроспективу того дня, то мы увидим примерно такую динамику «новостей». «В Брянской области захватили заложников». Сколько? Рассказали про шестерых. Но их никто не видел потом. «Диверсанты расстреляли школьный автобус». Потом оказалось, что не было расстрела школьного автобуса. «Убили девочку». «Ранили девочку». «Девочка умерла в больнице». Потом девочка пропала куда-то. Но появился «мальчик Федор». Его «ранили в грудь». Потом «ранили в спину». «Мальчика Федора ранили между ребер». То есть Федора изрешетили.
Я потом читал «телефонное интервью с местным жителем», который рассказывал, что мы вытащили пару гражданских лиц из машины. Поставили мужчину на колени и заставляли его кричать «Слава Украине». А этого самого рассказчика «положили на лед и час держали на мушке». Этот «очевидец» рассказал, что он стал замерзать, но мы, естественно, будучи извергами, законченными или конченными злодеями, встать со льда ему не давали. То есть нам было нечем заняться, поэтому мы час держали лежащего на льду человека под прицелом, чтобы он замерзал (улыбается). Ну сколько можно рассказывать про все эти очевидные вещи?
Господа пропагандисты забывают, что мы, помимо «лучших образцов натовского вооружения», еще вооружены здравым смыслом, благими идеями и видеокамерами. Нагрудными, нашлемными. Когда уляжется пыль, когда меня и нас обвинят во всех возможных и невозможных военных преступлениях, мы выложим наше видео. Понятно, что российская пропаганда сделает вид, что это все это фейки, которые были сняты на киностудии Довженко. Либо сделают вид, что этих материалов просто нет. Возможно, зазомбированная публика никак не отреагирует на наши видеоматериалы. Но публика, способная думать, посмотрит и сравнит.
- Долго ждать публикации?
- Пока нужно подождать. Есть определенные нюансы. Регион этот продолжает кипеть в определенной степени. Нужно быть очень внимательными со всеми видеоматериалами, которыми мы делимся. Одно дело - «Русский добровольческий корпус», который появился в августе 2022 года, и наш боевой путь, который особо никого не интересовал. А теперь, без преувеличения, на нас смотрит весь мир.
- Ваша операция – ваша инициатива, или приказ ВСУ?
- До государственной границы «Русский добровольческий корпус» помогает армии и народу Украины отстаивать свою территориальную целостность. За государственной границей все решения мы принимаем самостоятельно. Все, что мы делаем, операции, которые мы проводим – эти решения принимаются высшим командным составом РДК.
- И в этих решения ВСУ вам не препятствуют? Ведь им может быть невыгодна ваша самодеятельность.
- Больше, чем сказал, не могу говорить.
- Некоторые просят от вас доказательств, что вы на самом деле воюете на стороне ВСУ, а не являетесь агентами ФСБ. Что можете сказать им сказать?
- По мнению этих людей, мы находимся в вакууме, что ли? Или на орбите Земли?
В ноябре 2022 года в эфире у журналиста Олега Кашина Денис Никитин демонстрировал свой военный билет ВСУ:
- Ну, были заявления отдельных представителей ВСУ, которые поступили в первые часы после вашей операции второго марта. Тогда многие спикеры с украинской стороны сказали о «провокации» России в Брянской области. Кому-то достаточно этих аргументов…
- Если те, кому достаточно этих аргументов, более внимательно посмотрят на слова того же господина Подоляка, а имеет смысл от начала до конца послушать, что он тогда сказал, то многое станет яснее. Он же после ответа на истерику российской пропаганды в тот день честно сказал: «Партизанское движение в РФ становится все сильнее и агрессивнее. Бойтесь своих партизан...»
The story about 🇺🇦sabotage group in RF is a classic deliberate provocation. RF wants to scare its people to justify the attack on another country & the growing poverty after the year of war. The partisan movement in RF is getting stronger & more aggressive. Fear your partisans...— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 2, 2023
Я думаю, что даже это в определенной степени легитимизирует нас в глазах тех, кто все еще думает, что мы являемся фсбэшным конструктом. Если бы страница РДК в Telegram появилась за 48 часов до второго марта, или я бы взялся из ниоткуда, то о таких подозрениях можно было бы говорить вслух. Наш боевой путь можно проследить и до 24 февраля 2022 года. Я и наши бойцы давали интервью неоднократно. Кто-то в маске, кто-то с открытыми лицами. Такие рассуждения, о которых ты спрашиваешь, это просто все от лени. Учите матчасть.
«РФ сегодня является таким образованием, внутри которого есть большое количество межнациональных, межэтнических, межрелигиозных, социально-политических и других конфликтов. Сегодня есть публичное заявление Русского добровольческого корпуса. Это люди, которые с оружием в руках сражаются против режима Путина и тех, кто его поддерживает… Возможно, россияне начинают просыпаться, осознавать что-то и предпринимать какие-то конкретные меры», - заявил 2 марта в комментарии Громадському представитель украинского ГУР Андрей Юсов после сообщений об операции РДК в Брянской области.
- Вы ранее называли фамилию «Арестович» в контексте людей в Украине, которые вам помогли с легализацией РДК в структурах ВСУ. Проблемы Алексея Арестовича с его отставкой из советников главы Офиса президента Украины на вас никак не сказались?
- Арестович нам никогда не помогал. Мы не были связаны с ним никогда. Видимо, тут неверная трактовка моих слов. Я общался с одним из его советников. Напрямую с Алексеем Арестовичем я не общался никогда. Не скрою, мы искали возможностей с ним познакомиться. Рассчитывали на его медийную поддержку. Но мы никогда не общались.
- Ваша операция наглядно показала, что Россия не контролирует собственные границы. В случае с Украиной - это тысячи километров. Закрыть их людьми можно, только если мобилизовать под ружье еще несколько сотен тысяч новых резервистов. Ваша операция провоцирует Кремль на такие решения?
- Если наша работа ослабляет военно-репрессивную машину Кремля, то мы все делаем не зря. Я лично сам был очень удивлен тому состоянию границы, которое мы увидели. Я не могу даже говорить о каких-то оборонительных укреплениях. Там нет ничего вообще. И никого. Если бы нам было нужно завезти тяжелую артиллерию, зайти туда несколькими сотнями бойцов, занять дома, мы бы это сделали беспрепятственно.
- Очевидно, что российские приграничные поселки для российской власти – буферная зона. Она на них просто плюнула…
- А почему на них плюнули? Там не живут граждане РФ? Это не территория РФ? Мне это не очень понятно. А если плюнули на эти территории и этих людей, то разговор другой. Тогда нужно осознать, что, как минимум в пределах десяти километров вглубь РФ от границы с Украиной, на всем протяжении этой границы получаются просто ничейные земли.
- Так не погонят под ружье под предлогом защиты не «новых границ РФ с Украиной на Донбассе», а тех мест, где они были со времен развала СССР? Это же типа не на фронт, а свое, посконное защищать.
- Пускай гонят.
- То есть это будет хорошо для энтропии?
- Если люди готовы гнаться, если люди готовы быть собраны в армию, чтобы охранять брянские, курские, белгородские леса, я же не смогу им помешать.
- Вопрос в том, какой эффект даст новая мобилизация. Усиление тоталитаризма и подчинения, или расшатывание властной конструкции в РФ?
В России опять раздают повестки в военкоматы. Где и как это объясняют власти?
- Мы же говорим о чем? О напряжении внутренних ресурсов. Высшее военно-политическое руководство РФ думало, что мобилизация осенняя или, как они говорят, «частичная мобилизация», станет решением их военных проблем в Украине. Весь мир в курсе, что этого не произошло. Не наступил слом, перелом, фронт не рухнул, никто не захватил Киев…
- Демографы говорят, что это привело к выпадению из нормальной жизни РФ около миллиона мужчин, многие из которых уехали из страны...
- Да. Многие убежали. При этом военкоматы РФ работают с напряжением всех сил, которые у них есть. И сейчас они их еще нагрузят? Посмотрим, как у них получится. Выяснилось, что в Приморье полтора миллиона комплектов военной формы пропало со складов. Новобранцам раздают ржавые автоматы, которые не работают вообще. Еще мобилизуют людей? То есть снова очереди за всем, что нужно, и опять пьяные мужики с пороками сердца умирают по дороге на фронт. Снова драки мобилизованных в местах дислокации. Еще меньше формы и оружия на них на всех. Еще больше хаоса.
- Кадыров после вашей операции грозился наказать ваших родственников в РФ, то есть продолжить чеченизацию РФ кавказскими практиками управления. Это вас или ваших бойцов беспокоит? Что можно ответить этому мужчине с рыжей бородой?
- Я считаю, что угрожать родственникам в любом случае недостойно. Я в своей жизни поездил по России и миру. В том числе был на Кавказе. И мне кажется, что такие практики не являются традициями Кавказа. Я не скрываю свое лицо под маской. Мы не прячемся. Воюем открыто. Я не угрожаю семьям своих врагов. Я с семьями своих врагов не воюю. Если Рамзан Ахматович Кадыров решил иначе, безусловно, это его право. Но я такую практику ведения войны не поддерживаю. Хотя у меня есть возможности для действия внутри РФ самые разные, скажем так. И технические, и материальные. Но трогать родственников не считаю правильным. Это его дело.
И я замечу, что в нынешней России не нашлось ни одного смелого человека, который бы хоть как-то эти его заявления прокомментировал. Что лишний раз показывает, что в России в ее нынешнем состоянии все потеряно. Сразу скажу, что с чеченцами, которые воюют на стороне Украины, мы не взаимодействуем никак.
- Легион «Свобода России» – братья, сослуживцы, посторонние люди? Для вас, русских ультраправых, такие люди, как бывший топ-менеджер «Газпром-банка» Игорь Волобуев, вообще могут быть единомышленниками? Он ранее давал нам интервью.
- Если господин Волобуев присоединится к «Русскому добровольческому корпусу», то почему нет? (улыбается) Легион «Свобода России» имеет другую идеологическую базу. У них иная внутренняя кухня. Иной стержень. Про их политические заявления мне сложно судить. Но мы все боремся с одним врагом. Это важно. Может быть, какой-то русский доброволец по своим причинам не захочет идти к нам в РДК, но будет готов сражаться с путинским режимом. И пускай он идет в Легион «Свобода России».
- То есть не посторонние, но и не братья?
- Мы идем к одной цели разными дорогами, скажем так.
- Как вы относитесь к ультраправым Европы, которые годами кормились с руки Москвы, но после начала войны несколько затаились. Вы - люди ультраправых идей. В ЕС есть ваши союзники сейчас?
- Там есть и наши союзники, и наши противники. Дело не только в том, что они кормились из кремлевской кормушки. Я попытаюсь объяснить, в чем вообще причина популярности Путина и «российских идей» в ультраправой среде на Западе. Ситуация предельна простая. Из-за того, что западные демократии свободу слова душат, если вы, конечно, не плывете в дозволенном радужном мейнстриме, а вы живете в Швеции, Германии, США, и вы ультраправый патриот своей страны, в медийном поле у вас никогда не будет возможности высказаться. Вы всегда будете представителем абсолютно маргинальной культуры, тусовки, «узколобые», «необразованные». С вами никто и никогда не будет иметь дел.
И тут появляется в этих странах Russia Today. Мировой медийный холдинг. И их ребята берут у вас интервью, слушают вас, вашу националистическую немецкую, шведскую, американскую правду. И при этом над вами не смеются, не перекручивают смысл ваших слов. Не выставляют вас в дурном свете, как это делают либеральные медиа. Представляю себя на месте этого ультраправого парня из ФРГ. Приятно ли мне такое отношение на контрасте с привычными нормами? Да, безусловно. Я не платил за интервью денег. И мне не платили за разговор. Было честное интервью. Нас показали в эфире. И мы не были там в привычном медийном образе тупых кровожадных молодчиков. И такой подход для современного западного мира – это просто бомба.
- И это открывает пространство для вербовки?
- Безусловно. Хотя для этого RT ничего особо не сделали. Просто предоставили площадку и не издевались, как авторитетные либеральные медиа. Все. И дальше правые парни в Германии задаются вопросом: почему все так гонят на Россию? И дальше человек втягивается в пропагандистские ловушки. Что подсвечивает российская пропаганда там? Путин – христианский лидер. В России запретили гей-парады и однополые браки. Россия – антипод миру Запада. И правый парень, будь он из Вискончина, или Мальме, подумает, что это круто. Ведь у меня тут вокруг мой западный мир меня уничтожает, загоняя в мою страну толпы мигрантов с других частей глобуса.
- Как на эти симпатии повлиял год войны?
- RT же продолжают говорить это все…
- Вроде как повсеместно в ЕС вырубили уже.
- А вы думаете, что те, кто верит в честность RT, перестали его смотреть после отключения из кабельных сетей и спутниковых пакетов? «Вы меня еще и от правды пытаетесь избавить?!» - именно так это работает. И эта внешняя пропаганда Кремля продолжает с новой силой: «В РФ гей-парады запретили, а в Украине есть ЛГБТ-войска»…
- Армия Сатаны!
- Конечно! И при этом они ведь не показывают европейским ультрас, что Россия воюет по советскими флагами, а в Мариуполе Площадь Свободы переименовывают в Площадь Ленина.
- А стоит ли вообще учитывать эти силы внутри ЕС? Судя по фотографиям с теми, кто выходит на митинге в европейских столицах, нацепив на себя нашивки ЧВК «Вагнера», это какие-то смешные балбесы из местных диванных войск.
- Правая среда очень разнородна в мире. Но я все равно считаю, что это сила. Сила, с которой либо заигрывают, либо хотят раздавить. Откуда в России весь этот демонстративный патриотизм «Я - русский»? Футболки, флаги, эстрада. Просто потому, что им понадобились здоровые и мотивированные люди. Мы же всю жизнь себя готовим к войне и противостоянию. Наша идеология, по сути, о борьбе. А наивысшая форма такой борьбы – война. И власть пытается правильно это все направить: «Пацаны, громите вон тех». Побежали. «Ой, нет. Теперь надо вон тех». Побежали в другую сторону. А если вооружить, экипировать, от тренировать. Это серьезная среда. В разных странах по-разному, но правое движение остается, сколько бы нас ни пытались разгромить и раздавить.
- Так год спустя правые на Западе стали ближе к России, или скорее к Украине?
- Есть те, кто за Россию. Есть те, кто за Украину. Есть те, кто решил, что это не их война, потому что белые убивают белых. Все. И люди перетекают из одних групп в другие постоянно. Я объездил полмира. Обо мне в правой среде знают все. Я же не вчера появился. White Rex существует с 2008 года. Это турниры, одежда, образ жизни. Многие меня знают. И я выбираю сторону в этой войне. Кто был за меня, тот тоже за эту сторону. Невозможно посчитать, кого сейчас больше, спустя год войны.
- Среди ваших бойцов много выходцев из бывших республик СССР, из стран Балтии, из Эстонии?
- Белорусы идут в белорусский добровольческий корпус. Украинцы могут пойти, куда угодно. Есть куча добровольческих официальных подразделений. Кто остался? Среднеазиаты? Я не слышал, чтобы они вообще сильно в Украину ехали. Они обычно в Сирию едут. У них там их дела. Что остается? Страны Балтии? Да, есть ребята оттуда.
- Из Эстонии тоже есть?
- (Улыбается) Не будут говорить, откуда из Балтии. Но есть.
- По качеству как ребята?
- Скажем так, это вторая волна. Пока смотрим. Мы на них. Они на нас. Первые впечатление хорошие.
- Если не секрет, у вас уже какое звание в ВСУ?
- Я – воин духа (улыбается). А так я простой солдат.
- Рядовой?
- Рядовой. Первый среди равных.
- На днях стало известно о гибели первого гражданина Эстонии в иностранном легионе в Украине. 16 марта Иво Юрака проводили в последний путь. Вы ранее говорили, что у вас тоже были потери в РДК. Иностранцы на службе Киева гибнут чаще, реже, как все? Риски отличаются?
- Так нельзя говорить. Есть команды, есть ситуации, есть случаи. Есть везение. Есть невезение. Я не могу сказать, что в одном подразделении всех посылают на мясо, а в другом берегут. Так тут не может быть.
- Не боитесь, что вас устранят, когда решат, что вы больше не нужны?
- Кто?
- Свои.
- Бойцы РДК?
- Те или иные ваши работодатели.
- (Пауза) Я – решительный человек. Я получаю угрозы с 2008 года. От ФСБ РФ. От представителей Кавказа. От представителей антифа. От представителей разных других наций и народностей. Тем не менее, видишь, дошли до Брянской области. «Русской добровольческий корпус» растет. Мы получаем образцы западного вооружения, в том числе тяжелого.
- Но при этом, насколько я знаю, вы лично предпочитаете автомат Калашникова?
- Ну, я с ним с начала этой войны. Он под меня тюнингован. Мне с ним уютно. Он хорошо пристрелян. Лично я не испытываю нужды в западных образцах. Хотя я стрелял из разных видов стрелкового оружия. Возможно, что CZ BREN 2 – это то оружие, с которым я буду дальше работать. Очень легкое современное оружие. Очень точное. В качестве штурмовой винтовки скорее всего перейду на нее.
- Кстати, про внешнюю техническую поддержку. Власти Эстонии неоднократно подчеркивали свой особый вклад в поддержку Украины в этой войне. Лично вам он заметен?
- Какой-то гуманитарной помощи с эстонским триколором мы никогда не получали. Но мы лишь небольшая часть огромной воюющей армии. Мы часть людей, которые работают на фронте, работают вдали от фронта, перегруппируются, ротируются, ездят. Поэтому, если эстонская помощь не дошла лично до бойцов РДК, это ни о чем не говорит.
- В странах Балтии и в Эстонии, в частности, многие русскоязычные жители искренне верят кремлевской пропаганде и ждут прихода российской армии сюда. Этим людям нужно объяснять, что их первых будут пытать, когда, и если, сюда приедут те, кто сейчас пытается завоевать украинские земли?
- Ну, что можно сказать этим людям… Я, как эмигрант с большим стажем, хочу им напомнить, что они, в силу каких-то причин, не живут на территории РФ. Возможно, потому что им там не хочется жить? Россия – родина для всех нас, безусловно. Но Россия сегодня – это та страна, которую лучше любить издалека. Если вы на самом деле хотите стать частью «русского мира», если вы на самом деле хотите в полной мере ощущать себя гражданами РФ, надо покинуть свою нынешнюю точку пребывания в Эстонии и вернуться в Россию. Там есть программа репатриации. Она работает. Но отвратительно. По ней в Россию заезжают в основном этнические нерусские. Можете и вы попробовать.
Ждать прихода России в Эстонии, Латвии, Литве, Украине, наверное, можно. Наверное, можно даже связывать с этим, какие-то чаяния. Но при этом точно стоит посмотреть на то, как выглядит Мариуполь, который дождался прихода «русского мира». Или пересмотреть, как выглядели Буча и Ирпень после оккупации. Если кто-то вдруг продолжает испытывать какие-то иллюзии, бережет некие сокровенные чаяния, то имеет смысл посмотреть, что их ждет.
- Теперь модно рассуждать о том, что «война закончится, когда пиндосы перестанут оружие поставлять». С этими настроениями нужно работать?
- Закончится чем?
- Закончатся страдания украинцев.
- Украинский народ сделал свой выбор. Украинский народ не желает быть частью «русского мира». Поэтому с иностранным оружием, или без него, народ Украины будет сопротивляться. И будет прав. Если люди считают, что оккупанта нужно безвольно встречать с распростертыми объятьями, то этим людям уже не помочь.
- Что вы думаете о тех российских солдатах, которые повоевали, выжили, уехали из РФ, рассказывают, как это все ужасно, книжки пишут, просят убежище в разных странах?
- Хорошо, что они есть. Значит, что они, как минимум, люди думающие. Люди, которые поняли, что нельзя верить телевизору. Люди, которые осознали свое соучастие в преступлениях, покаялись. И то, что мне больше не нужно в них стрелять, это прекрасно.
- Многие, в том числе и коллеги в журналистской среде, вас считают фашистами. Ведь получается, что сбывается российская пропаганда. Вы на это сейчас как реагируете?
- Что эти люди вкладывают в это понятие?
- Очевидно, что ультраправые взгляды для многих тождественны терминам времен Дуче.
- Я не могу быть апологетом идей, которым сто лет. Это просто глупо. Вообще, в чем основная суть фашизма? Монорелигия. Запрет любых проявлений вольнодумства. Запрет в принципе любых девиаций от генеральной линии парти. И где мы это видим? В первую очередь, в РФ. Где теперь «один народ и один фюрер».
- Есть Путин – есть Россия, как завещал Володин.
- Примерно это, да. Там нельзя безопасно высказываться вне этой схемы. Свобода собраний отменена. Да и других свобод не осталось. И кто из нас фашист? И сейчас так получается, что националисты по факту стали борцами за свободу (улыбается).
- Вопрос русскому националисту. Что Киев будет делать с нелояльным населением Крыма, когда и если вернет его под свой контроль?
- Я думаю, что нелояльное население Крыма полуостров покинет. Есть закон о коллаборантах, он по-военному суров. Поэтому логичнее всего тем, кто хотел в «русском мире» жить, туда за ним и двинуться.
- Президент Украины – еврей. Вы - русский националист, у которого в корпусе только славяне, если я правильно помню ваш манифест...
- Этнические русские, граждане РФ.
- Как вы решали для себя лично проблему антисемитизма, с учетом того, что глава Украины - еврей?
- Безотносительно своей национальности господин Зеленский действует не в интересах своего коренного этноса, а он действует в интересах всех народов Украины. Чего господин Путин в интересах своего народа не делает вообще. И получается, что господин Зеленский ведет себя, как настоящий украинский националист, а Владимир Владимирович Путин ведет себя уж точно как антирусский правитель. Для меня выбор здесь очевиден.
И понятно, что Зеленский – не мой президент. Я – гражданин РФ. И поэтому мой президент – Путин. Но я сравниваю политические фигуры, как они ведут войну, и выбор очевиден. Конечно, я протестовал против гей-парадов, выходил против законов, которые считаю вредительскими, как националист. Но именно так и выглядит свобода. И в Украине так можно делать. Здесь можно быть «за». Здесь можно быть «против». В России быть «против» невозможно. Поэтому я однозначно на стороне Владимира Зеленского. Я съездил в Кривой Рог. Посмотрел, проникся еще большим уважением к нему, что он смог сделать такую блестящую карьеру, вырваться из промышленной провинции. Одно это достойно уважения.
- Эта война надолго?
- На территории Украины?
- Начнем с этого.
- На территории Украины я верю в стремительные и хорошие новости еще в 2023 году (улыбается). Верю. Есть определенные ощущения. Есть определенные знания. И для меня это этап. Но меня интересует перспектива России. Моей родины. Там, думаю, кутерьма будет серьезная и надолго. В мыслях и в планах я, в любом случае, больше там, чем здесь.
- Но это тема для отдельного разговора и чуть позже. Если все будут здравствовать.
- Я точно буду (улыбается).
Развязанная Путиным война России с Украиной, продолжается уже 387 дней.
- футбол
- Москва
- Россия
- путин
- война
- русский
- русские
- Украина
- свобода
- Владимир Путин
- кадыров
- русский язык
- оружие
- болельщики
- национализм
- болельщик
- Крым
- националисты
- фашизм
- русская
- неонацисты
- неонацизм
- брянск
- Рамзан Кадыров
- русскоязычные
- русские сми
- неонацист
- русскоязычные жители
- националист
- ультраправые
- лгбт
- эстонские русские
- русския язык
- русский марш
- русский мир
- российские болельщики
- легион
- русской
- русских
- Николай Патрушев
- диверсия
- русскоязычное население
- Крымский мост
- чвк вагнер
- чвк вагнера
- Война в Украине
- ВСУ
- русскоязычная община
- русский солдат
- ЧВК "Вагнер"
- ЧВК
- брянская область
- иностранный легион
- русский добровольческий корпус
- РДК