Шеф ЧВК «Вагнер» признал, что его рекрутеры стали вербовать жителей РФ через популярные порносайты. Накануне Генпрокуратура Украины предъявила двум российским военным обвинения в сексуальном насилии над детьми во время оккупации под Киевом.
В наемники Путина стали вербовать через порносайты
«Мы самая о*******я частная армия в мире. Мы ведем набор бойцов из всех регионов России. Не дрочи, а иди на работу в ЧВК "Вагнера"», - говорит женский голос в рекламе, которая выпадает пользователям сайта Pornhub в российских регионах.
Об этом 15 марта сообщил профильный Telegram-канал «Тот парень с порнозависимостью», уточняя, что в кадре рекламного ролика девушка лижет полосатую карамель на палочке.
Автор сообщения уточняет, что ролик выпадает только для пользователей, которые заходят на Pornhub из России, без блокировщиков рекламы и VPN-сервисов, после авторизации через соцсеть VK.
«Я несколько раз пытался найти эту рекламу с московского IP, но, видимо, таргет идет только на регионы, - рассказывает россиянин, уточняя, что в конце ролика высвечивается номер телефона, который есть в публикациях, где приглашают завербоваться на войну. - Например, под постом про военные комиссариаты Якутии».
Позже факт рекрутирования в наемники через порносайты признал шеф ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин.
«Очень хорошая идея наших маркетологов. Я с ними абсолютно полностью согласен», - распространили российские СМИ заявление «повара Путина».
Свой восторг по поводу происходящего высказали в том числе известные лица российской пропаганды.
14 марта стало известно, что Генпрокуратура Украины обвинила двух российских военных в надругательстве над четырехлетней девочкой. Ребенок и ее мать были изнасилованы на глазах отца пьяными российскими снайперами в марте 2022 года в городе Бровары Киевской области. Там же были совершены еще несколько изнасилований. По данным Reuters, оба насильника в дальнейшем погибли на войне.
В тот же день Госдума РФ приняла в окончательном третьем чтении поправки в Уголовный кодекс, которые ввели наказание до 15-ти лет лишения свободы за дискредитацию не только кадровых военных, но и наемников на службе Кремля. В 2022 году стало известно, что наемники российских ЧВК набирают в том числе российских заключенных, среди которых есть и убийцы и осужденные за насильственные действия сексуального характера.
Ранее независимый российский демограф Алексей Ракша в интервью Rus.Postimees рассказал, что в 2023 гоу в России родится минимальное со времен Второй мировой войны количество детей. Читайте наш материал «Нет мужчин - нет секса - нет детей».
Анонимные источники негосударственных российских СМИ неоднократно предупреждали о том, что в 2023 году в РФ продолжится мобилизация, режим которой не был отменен после публикации в сентябре 2022 года указа Путина о наборе в армию сотен тысяч резервистов.
Официально власти отрицают продолжение мобилизации. Но ежедневно приходят все новые свидетельства того, что она идет в скрытом виде. Сотрудники ЧВК «Вагнера» уже работают со школьниками и посетителями спортивных центров.
По данным аналитиков, спустя год после начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла только убитыми 70 тысяч мужчин. Год войны в Украине унес уже больше военных, чем все вместе взятые вооруженные конфликты с участием советской и российской армий после окончания Второй мировой войны.
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