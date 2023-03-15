В наемники Путина стали вербовать через порносайты

«Мы самая о*******я частная армия в мире. Мы ведем набор бойцов из всех регионов России. Не дрочи, а иди на работу в ЧВК "Вагнера"», - говорит женский голос в рекламе, которая выпадает пользователям сайта Pornhub в российских регионах.

Об этом 15 марта сообщил профильный Telegram-канал «Тот парень с порнозависимостью», уточняя, что в кадре рекламного ролика девушка лижет полосатую карамель на палочке.

Автор сообщения уточняет, что ролик выпадает только для пользователей, которые заходят на Pornhub из России, без блокировщиков рекламы и VPN-сервисов, после авторизации через соцсеть VK.

«Я несколько раз пытался найти эту рекламу с московского IP, но, видимо, таргет идет только на регионы, - рассказывает россиянин, уточняя, что в конце ролика высвечивается номер телефона, который есть в публикациях, где приглашают завербоваться на войну. - Например, под постом про военные комиссариаты Якутии».

Позже факт рекрутирования в наемники через порносайты признал шеф ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин.

«Очень хорошая идея наших маркетологов. Я с ними абсолютно полностью согласен», - распространили российские СМИ заявление «повара Путина».

Шеф ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин проводит экскурсию Путину на своем заводе по производству питания для школьников, Санкт-Петербург, 2020 год. Фото: Scanpix

Свой восторг по поводу происходящего высказали в том числе известные лица российской пропаганды.