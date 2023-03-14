Сейм Литвы признал ЧВК Вагнера террористической организацией. Ранее во вторник в России была введена уголовная ответственность за дискредитацию наемников Путина. Максимальное наказание – 15 лет лишения свободы.
Литовским депутатам грозит до 15 лет тюрьмы за ЧВК «Вагнер»
Парламент Литвы 14 марта единогласно признал российскую частную военную компанию «Вагнер» террористической организацией, сообщает LRT.
«В постановлении говорится, что вагнеровцы и наемники представляют угрозу государственной и общественной безопасности. Документ призывает другие страны последовать примеру Литвы», - уточняет литовское СМИ.
Депутаты литовского Сейма отмечают, что наемники Евгений Пригожина убивают и пытают в том числе мирных граждан, разрушают гражданскую инфраструктуру Украины, получая необходимое оружие и боеприпасы от российских властей.
Сейм Литвы не первый раз принимает законодательные инициативы, связанные с развязанной Путиным войной в Украине, которые потом рассматриваются парламентами других стран. Первое решение о признании РФ государством, которое поддерживает терроризм, было принято именно депутатами литовского парламента еще в мае 2022 года. Аналогичное решение депутатами Рийгикогу было принято только в октябре 2022 года.
Новость из Вильнюса пришла следом за новостью из Москвы, где ранее во вторник Госдума приняла в окончательном третьем чтении поправки в уголовный кодекс РФ, которые ввели ответственность за дискредитацию «добровольцев» на службе Кремля. Фактически российские парламентарии приравняли наемников, в том числе из ЧВК «Вагнер», к регулярным войскам, «фейки» о действиях которых с 2022 года наказывается длительными сроками лишения свободы.
«Все, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и граждан, защищены от провокаций и лжи. Подобные действия недопустимы. Наказание негодяям грозит суровое — до 15 лет лишения свободы», - написал после голосования председатель Государственной Думы, один из лидеров путинской партии «Единая Россия», бывший сотрудник администрации Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
На необходимость законодательной защиты своих наемников и уравнивания военных преступников из ЧВК Вагнера с солдатами регулярных соединений ВС РФ ранее обращал внимание лично «повар» Путина и куратор этой частной военной компании Евгений Пригожин.
Rus.Postimees ранее пообщался с журналистом-расследователем Денисом Коротковым, который делал все первые расследования по ЧВК Вагнера и открыл миру первые имена этих наемников Кремля.
10 марта в ООН выразили обеспокоенность практикой ЧВК «Вагнер» по вербовке в свои ряды уже не только заключенных, о чем Rus.Postimees рассказывал еще летом 2022 года, но уже и пленных.
11 марта стало известно, что вербовщики Пригожина ЧВК «Вагнер», в том числе, работают в школах и детских спортклубах России.
Правозащитники ранее отмечали, что не все завербованные в ЧВК заключенные получают свободу, даже выжив после полугода участия в боевых действиях. Журналисты-расследователи смогли доказать, что приказы о помиловании завербованных зэков подписывает лично Владимир Путин.
В конце января правозащитники утверждали, что из 50 тысяч заключенных, завербованных в ЧВК «Вагнер», на фронте остались только 10 тысяч.
Наемники Пригожина активно используются в боях за Бахмут, которые продолжаются уже девятый месяц. По данным НАТО Россия потеряла на этом направлении в пять раз больше военных, чем Украина.
По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», в январе 2023 года в России расследовалось 133 уголовных дела по уголовной статье связанной с распространением «клеветы» о действиях российской армии в Украине. Эта статья инкриминируется многим оппозиционерам, которые отказались покинуть РФ после 24 февраля и перестать называть войну войной. В том числе Илье Яшину и Владимиру Кара-Мурзе.
О том, что репрессии в России будут только нарастать, ранее Rus.Postimees говорили многие эксперты. Новые репрессивные нормы активно обсуждаются чиновниками, депутатами и общественниками РФ.
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