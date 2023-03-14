Литовским депутатам грозит до 15 лет тюрьмы за ЧВК «Вагнер»

Парламент Литвы 14 марта единогласно признал российскую частную военную компанию «Вагнер» террористической организацией, сообщает LRT.

«В постановлении говорится, что вагнеровцы и наемники представляют угрозу государственной и общественной безопасности. Документ призывает другие страны последовать примеру Литвы», - уточняет литовское СМИ.

Депутаты литовского Сейма отмечают, что наемники Евгений Пригожина убивают и пытают в том числе мирных граждан, разрушают гражданскую инфраструктуру Украины, получая необходимое оружие и боеприпасы от российских властей.

Завербованные ЧВК российские заключенные из Ленобласти в Украине. Фото: личный архив Ольги Романовой

Сейм Литвы не первый раз принимает законодательные инициативы, связанные с развязанной Путиным войной в Украине, которые потом рассматриваются парламентами других стран. Первое решение о признании РФ государством, которое поддерживает терроризм, было принято именно депутатами литовского парламента еще в мае 2022 года. Аналогичное решение депутатами Рийгикогу было принято только в октябре 2022 года.

Президент Литвы Гитанас Науседа выступает в Сейме 16 июня 2022 года. Фото: Olga Posaškova / lrs.lt

Новость из Вильнюса пришла следом за новостью из Москвы, где ранее во вторник Госдума приняла в окончательном третьем чтении поправки в уголовный кодекс РФ, которые ввели ответственность за дискредитацию «добровольцев» на службе Кремля. Фактически российские парламентарии приравняли наемников, в том числе из ЧВК «Вагнер», к регулярным войскам, «фейки» о действиях которых с 2022 года наказывается длительными сроками лишения свободы.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото: Anton Novoderezhkin