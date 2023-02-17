Президент России собственноручно подписывает указы о помиловании убийц, которые выживают после вербовки на фронт в ряды наемников ЧВК Вагнера. Об этом сообщил известный журналист-расследователь Андрей Захаров.
Путин лично подписывает помилования зэкам из ЧВК Вагнера
Журналистам удалось найти подтверждения заявлений шефа ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о том, что завербованные на войну в Украину российские заключенные получают помилование после нескольких месяцев боевых действий.
«Понятно было, что единственный легальный способ освободить насильника, убийцу или вора, осужденных прочно и надолго, - это помилование президента, - написал 17 февраля в своем Telegram-канале бывший сотрудник петербургского издания «Фонтанка.ру», РБК и Би-би-си Андрей Захаров, который в РФ объявлен иноагентом и больше не находится на территории России. - Есть такая полицейская база - ИБД-Ф. В нее вносится информация о том, какие преступления совершил человек, когда был осужден, где отбывал наказание и когда освободился. Я попросил человека, имеющего доступ к ИБД-Ф, проверить пару зэков, которые засветились на видео с Пригожиным, как пример социального лифта "Вагнера": позавчера в тюрьме - вчера на фронте — сегодня свободен. Один - убийца, другой, говоря дореволюционным языком, - разбойник».
Захаров опубликовал скриншоты с данными помилованных осужденных. По данным журналиста, один из летних помилованных зэков вернулся из Украины без ноги.
«Один из тех, чьи данные я попросил посмотреть, досрочно оказался на гражданке осенью, так как на войне ему оторвало ногу. Другой появился на видео пригожинских медиа в начале января — как раз спустя шесть месяцев после того, как Владимир Путин помиловал его за готовность пойти и убивать своих соседей ради целей, которые четко не может сформулировать даже тот, кто начал эту войну», - отмечает Андрей Захаров.
По данным расследователя, указы о помиловании подписываются Путиным заранее. В январе 2023 года пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что помилование завербованных заключенных «проходит в соответствии с законодательством», но «не может ничего говорить об указах».
Ранее правозащитники сообщали, что завербованные российские зэки, которые смогли выжить на фронте, не могут отказаться от продолжения участия в боевых действиях.
Журналист-расследователь Денис Коротков, который первым опубликовал расследования о существовании ЧВК Вагнера еще в 2015 году, в большом интервью Rus.Postimees ранее не подтверждал данные о массовой гибели наемников Пригожина, но не завербованных заключенных.
«А кто их считал когда? Пригожин, что ли, их считает? Сто лет они ему нужны! Зачем их вообще считать? Их вычеркнули. Эти люди списаны. Они списаны по акту еще до того, как они поступили на фронт. Кто остался в живых – хорошо. Из тех, кто остался в живых, и у кого остались две руки, две ноги и тупая башка на месте, те, может, еще станут нормальными бойцами, с точки зрения их сугубо профессиональных качеств», - отмечал Коротков.
По данным расследователя, счет погибших завербованных в ЧВК Вагнера заключенных может идти на 10-20 тысяч человек, но документального подтверждения этой информации нет. Глава правозащитной организации «Русь сидящая» Ольга Романова в январе сообщала, что из 50 000 завербованных на фронт заключенных в строю остались лишь 10 000.
«По нашим данным, на конец декабря были завербованы 42-43 тысячи [заключенных]. Сейчас их, скорее всего, уже за 50 тысяч. Из них воюют на фронте десять тысяч, потому что все остальные либо убиты, либо трехсотые (груз 300 - военный термин, обозначающий транспортировку раненого солдата, вывозимого из мест боевых действий), либо пропали без вести, либо дезертировали, либо сдались в плен», - говорила Романова несколько недель назад.
По последним данным правозащитницы, сейчас заключенных вербуют уже не в ЧВК Вагнера, а в официальные воинские подразделения Министерства обороны РФ.
Война России с Украиной, развязанная Владимиром Путиным, продолжается уже 358 дней.