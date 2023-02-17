Путин лично подписывает помилования зэкам из ЧВК Вагнера

По данным расследователя, указы о помиловании подписываются Путиным заранее. В январе 2023 года пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что помилование завербованных заключенных «проходит в соответствии с законодательством», но «не может ничего говорить об указах».

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Фото: EPA/MAXIM SHIPENKOV

Ранее правозащитники сообщали, что завербованные российские зэки, которые смогли выжить на фронте, не могут отказаться от продолжения участия в боевых действиях.

Журналист-расследователь Денис Коротков, который первым опубликовал расследования о существовании ЧВК Вагнера еще в 2015 году, в большом интервью Rus.Postimees ранее не подтверждал данные о массовой гибели наемников Пригожина, но не завербованных заключенных.

«А кто их считал когда? Пригожин, что ли, их считает? Сто лет они ему нужны! Зачем их вообще считать? Их вычеркнули. Эти люди списаны. Они списаны по акту еще до того, как они поступили на фронт. Кто остался в живых – хорошо. Из тех, кто остался в живых, и у кого остались две руки, две ноги и тупая башка на месте, те, может, еще станут нормальными бойцами, с точки зрения их сугубо профессиональных качеств», - отмечал Коротков.

Кладбище наемников ЧВК Вагнера в Краснодарском крае, декабрь 2022 года, Россия. Фото: скриншот YouTube / Reuters

По данным расследователя, счет погибших завербованных в ЧВК Вагнера заключенных может идти на 10-20 тысяч человек, но документального подтверждения этой информации нет. Глава правозащитной организации «Русь сидящая» Ольга Романова в январе сообщала, что из 50 000 завербованных на фронт заключенных в строю остались лишь 10 000.

«По нашим данным, на конец декабря были завербованы 42-43 тысячи [заключенных]. Сейчас их, скорее всего, уже за 50 тысяч. Из них воюют на фронте десять тысяч, потому что все остальные либо убиты, либо трехсотые (груз 300 - военный термин, обозначающий транспортировку раненого солдата, вывозимого из мест боевых действий), либо пропали без вести, либо дезертировали, либо сдались в плен», - говорила Романова несколько недель назад.

По последним данным правозащитницы, сейчас заключенных вербуют уже не в ЧВК Вагнера, а в официальные воинские подразделения Министерства обороны РФ.