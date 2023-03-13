Независимый российский демограф Алексей Ракша утверждает, что в 2023 году в РФ родится на 5-10% меньше детей, чем годом ранее. Как на желание россиянок рожать влияет война и каковы самые разные ее последствия, эксперт рассказал в интервью Rus.Postimees.
«Нет мужчин - нет секса - нет детей». Как война влияет на рождаемость в России
Почему россиянки рожают все меньше детей спустя год после начала широкомасштабной войны РФ с Украиной и как на демографию России влияет оккупация части регионов соседней страны.
- Алексей, вы прогнозируете рекордное низкое число рождений за весь постсоветский период в РФ в 2023 году. Как вы считали эту цифру?
- Более того, я прогнозирую рекордно низкое число рождений примерно за 200 лет, а может, и больше. В начале XIX века, в 1943, в 1999 годах родилось, а в нынешнем, 2023 году, скорее всего родится примерно одинаковое число детей – 1,2 с небольшим миллиона. Правда, Россия в этом не уникальна. Во многих странах Европы ситуация схожая. Число рождений я прогнозирую, анализируя динамику коэффициента суммарной рождаемости (средний уровень рождаемости на одну женщину детородного возраста в календарный год - прим.ред.), который мы умножаем на динамику изменения числа женщин в стране, которая вычисляется как частное от деления числа рождений на этот коэффициент. И эта динамика более-менее понятна. Ее можно достаточно точно предсказать. Эти женщины уже родились. Заметная их часть внезапно не уедет из страны, в отличие от мужчин.
А рождаемость нужно прогнозировать. И так делают все мировые исследовательские центры, и ООН, и Росстат, что и дает на выходе число рождений.
Сейчас непросто спрогнозировать рождаемость на 1 женщину. Пока никакого дополнительного ускорения снижения рождаемости нет. Почти всё снижение уровня рождаемости, которое началось со второго квартала 2022 года, идет по вторым детям. Это результат переноса «материнского капитала» со второго ребенка на первого (изначально с 2007 года российское государство давало несколько сотен тысяч рублей матерям при рождении второго ребенка, несколько лет назад маткапитал стали выдавать при рождении первенца – прим.ред.). И этот негативный фактор будет действовать и дальше, и рождаемость вторых детей будет падать. Суммарно в России в 2023 году может родиться на 5-10% меньше детей, чем в 2022 году.
- То есть те, кто ваши оценки объясняет войной, ошибаются? Война тут ни при чем?
- У нас сейчас уже есть данные Росстата по всей стране за январь и данные многих регионов за февраль 2023 года. Неполные, но картина понятна. Это данные по детям, зачатым с апреля по начало июня 2022 года. Видно, что не просто катастрофы не произошло, но число родившихся за 2 месяца сократилось всего на 2,5-3%, что примерно равно сокращению числа женщин детородного возраста, а это, в свою очередь, означает, что рождаемость на 1 женщину в первые 2 месяца 2023 года примерно такая же, как за год до этого, до войны, что даже лучше тренда, несмотря на прекращение рождения третьих детей, подгаданных под программу выплаты 450 тысяч рублей на ипотеку для новых многодетных.
Небольшой провал числа рождения, видимо, был в ноябре 2022 года, если учесть число рабочих дней, по которым ЗАГСы регистрируют рождения. В соседних месяцах уже чуть меньше. Январь-февраль 2023 года получились даже лучше, чем последний квартал 2022 года. Да, показатели нового года пока лучше прошлогоднего тренда снижения. И навряд ли даже он связан с войной, по крайней мере не в первую очередь. Потому что вряд ли женщины, которые собирались родить ребенка, массово поехали из РФ, как только война началась. И тем более невероятно, что почти все эти женщины уже были с первым ребенком.
Трудно себе представить, что из-за войны рождаемость будет снижаться только по вторым детям. А снижается она сейчас только по вторым. На первых детей действует маткапитал. И рождаемость по первым детям перестала падать. На третьих детей действует программа 450 000 рублей на ипотеку. Рождаемость третьих детей перестала расти. Но мы не можем точно оценить влияние конкретных факторов. На мой взгляд, дурацкий перенос маткапитала перевешивает вообще все.
- Эмиграция из-за войны, разве не причина?
- Конечно, причина. Ведь какая-то часть женщин эмигрировала. В Думе нам заявили, что уехало 25 000 женщин из-за войны, чтобы рожать не в РФ. Но нужно знать, как эти цифры выглядели раньше. Как ехали рожать за рубеж до ковида, непонятно. Я слышал, что только в Аргентину приехало около 10 500 беременных из РФ в 2022 году. Из них 5819 только за последний квартал. Значит, процесс резко ускорился.
- Но ведь россиянки в той же Аргентине регистрируют своих новорожденных детей и как россиян тоже. Об этом нам оттуда рассказывала одна из таких молодых мам.
- Непонятно, как такие дети регистрируются в органах ЗАГС РФ. Если не регистрируются, то и в статистику они не попадают. Также они не попадают в статистику, если регистрируются после апреля следующего за годом, в котором ребёнок родился. Скорее всего, рожденные не в РФ дети частично не попадают в статистику. Должна быть информация из роддома. То есть эти юные россияне могут быть отчасти не учтенными. 25 000 уехавших рожать из России - это чуть меньше 2% всех российских рождений. В четвертом квартале 2022 года только в Аргентину приехало 1,8% всех беременных россиянок, что оставляет 4,2%
от всех беременных женщин в Аргентине. Интересная цифра. Но невероятно, что все эти женщины были с первым ребенком. Это означает, что на общее снижение рождаемости сильнее повлиял перенос выплат основной части маткапитала со второго ребёнка на первенцев.
- Роль мобилизации на желание рожать как можно оценить?
- Мобилизация была объявлена в конце сентября. Прибавив 38 недель, вы попадете в середину июня. То есть воздействие мобилизации станет понятно не раньше июля-августа, когда частично появится статистика. К сентябрю наши знания об эффекте мобилизации пройдут путь от гадания до факта. Понятно, что влияние есть, ведь 4-5% мужчин в возрасте от 20 до 40 лет либо уехали из страны, либо были мобилизованы. Это минимум почти миллион мужчин в возрасте от 20 до 40: чуть меньше полумиллиона было мобилизовано осенью, около или чуть больше полумиллиона уехало из страны. Соответственно, как минимум в такой процент можно оценивать влияние на рождаемость. Но есть еще и психологические факторы, которые совершенно непонятно, как будут работать. Я не берусь предсказывать массовую психологию.
Если бы война напугала, то рождаемость должна была рухнуть в ноябре и оставаться ниже тренда после. Этого не произошло. Пока нет разбивки по очередности рождения по 2023 году. Я могу предсказать, что рождаемость должна упасть по третьим детям, потому что программу 450 тысяч на ипотеку, которая заканчивалась в декабре 2022 года, продлили только в июне, то есть позднее, чем за 7 месяцев до объявленного срока ее окончания. То есть все, кто хотел ею воспользоваться, рожая третьих детей, уже сделали это.
Для меня удивительно, что рождаемость на 1 женщину в начале 2023 года выше, чем в конце прошлого с учётом сезонности. Это можно объяснить только тем, что начало войны не явилось шоком для подавляющего большинства россиян. И уж тем более ее продолжение вплоть до мобилизации. Легкие шоки по рождаемости в 4 квартале заметны в некоторых регионах. Но даже в Москве этот провал длился 1-2 месяца. То есть уже в апреле 2022 года настроения россиян по рождению детей вошли в норму. Видимо, вплоть до начала мобилизации.
- Примерно это же о настроениях россиян нам ранее говорил директор «Левада-центра». Падение реальных доходов как влияет на желание рожать?
- Это один из главных факторов. Цены в марте 2022 года скачком выросли на 10%, но потом встали и не росли. Зарплаты скачком не выросли, то есть реальные доходы скачком провалились. Судя по статистике Сбер-индекса, мы видим резкий провал потребления после ажиотажа в марте 2022. Каждый следующий месяц был хуже такого же месяца предыдущего года на 6-10 %. Даже траты на еду к концу года немного уменьшились, что, кстати, может косвенно свидетельствовать о массовом отъезде мужчин.
А уж по непродовольственным товарам цифра падения двузначная. Но Росстат нам дал официальную цифру, что всего за год снижение реальных располагаемых доходов населения составило 1%. И это ни о чем (правда, в последнем квартале уже -3%). По моим исследованиям я могу сказать, что реальные располагаемые доходы россиян прямо влияют на рождение вторых и третьих детей год спустя.
Сила статистической связи этих цифр чрезвычайно большая – 0,9. Она возникла со времени появления маткапитала в 2007 году.
Упомянутая программа выплат по 450 тысяч на ипотеку за 3 года принесла 100 000 дополнительных третьих и последующих детей. А маткапитал с 2007 года принес примерно 2,5 миллиона вторых и последующих детей, пока был на второго ребенка. Сейчас его влияние стремится к нулю, потому что теперь платят за первого.
- Насколько в 2022 году детей родилось меньше, чем в 2021?
- На 92 тысячи. Из них примерно 45-50 тысяч из-за сокращения числа женщин детородного возраста на 3% в год. Большинство из оставшихся 42-47 тысяч не родились из-за переноса маткапитала. В апреле-мае 2021 года был небольшой провал из-за опасения массовой вакцинации, которая была летом 2021. Волна вакцинации тогда совпала с одной из самых страшных ковидных волн, когда пришёл штамм «дельта». Была масса тревожной информации, активно обсуждались куар-коды, антиваксеры настолько напугали народ, особенно женщин, что некоторые повременили беременеть, опасаясь негативного воздействия вакцинации на развитие плода. И это сказалось на рождаемости весной 2022 года. Я оцениваю падение по количеству родившихся детей из-за страхов перед вакцинацией в 5-10 тысяч. И столько же - из-за войны к концу 2022 года. Не больше.
- Есть понимание влияния войны на искусственное прерывание беременности?
- Это ежегодные данные Минздрава. Они их присылают в Росстат. Но в Минздраве есть данные только по государственным учреждениям, а Росстат собирает еще по частным клиникам, которые дают примерно 15% всех абортов. Но первая скрипка тут Минздрав, который придумывает формы для заполнения, а Росстат утверждает их.
В 2017 году появилась новая дурацкая форма статистики абортов, когда почти все возрастные группы объединили в одну. Росстат, чтобы не мучаться, эту идею согласовал. И теперь мы не знаем по возрастам женщин, делающих аборты, почти ничего. Важно понимать, что в общей цифре в полмиллиона абортов в год до трети составляют выкидыши, самопроизвольные аборты. В России их считают как аборты.
Из-за этого российская статистика несовместима с данными большинства других стран. Но за 2022 год я этих цифр пока не видел вообще. В последние десятилетия число абортов ежегодно сокращалось, в последние годы на 5-10%, сокращение началось с 1989 года.
- Как влияют масштабы притока «новых россиян» с оккупированных украинских территорий? Какие цифры здесь вообще есть и насколько они правдивы?
- Нет цифр. Есть грубые прикидки пальцем в небо. Я считаю, что их сейчас в России около одного миллиона. А лучший специалист по миграции, Юлия Флоринская, считает, что их всего 500 000. Мало? Число пересечений границы больше 5,5 миллионов, включая «ЛДНР». Но это всего лишь пересечения границы, а не люди. Например, из России каждый год число пересечений границ – десятки миллионов. Но эти же десятки миллионов на въезд. Однако, например, из примерно 60 000 украинских беженцев, которые оказались в Эстонии, большинство приехало из РФ.
- Ок. Верим вам. Миллион украинцев в России, это как влияет на количество рождений?
- Это не новые граждане. Это новое население. Демография гражданами не интересуется. Миллионы граждан РФ постоянно проживают вне РФ, и миллионы иностранцев живут в РФ. Нас интересуют люди, которые проводят в РФ больше полугода в год или постоянно проживают не менее 9 месяцев после первого приезда, а лучше год. И влияния этого миллиона приехавших вообще нигде не видно. Просто потому, что население РФ – 140 с лишним миллионов. И этот миллион просто растворился, а тем более если это пол-миллиона.
В основном же это старики, женщины и дети. Понятно, что эти женщины вряд ли будут рожать в такой ситуации. Но даже если бы рожали, мы бы этого не заметили. Условно из миллиона 400 тысяч стариков. Еще 200-300 тысяч детей. Остается тысяч 200 женщин детородного возраста. А всего в РФ женщин детородного возраста миллионов 15. То есть прибавилось всего 2%. Это все тонет в белом шуме статистики.
- Как вы учитываете военные потери России за год войны в вашем анализе? Официальные данные о масштабах гибели и увечий военных кратно расходятся с открытыми данными в РФ. По последним данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), Россия потеряла убитыми 60-70 тысяч человек.
- Я склонен доверять журналистам Meduza и Би-би-си, которые рекомендуют пофамильные списки умножать примерно на два. Мы с коллегами пришли к таким же цифрам: поименное число потерь, которое доступно по открытым данным, нужно умножать на два, два с небольшим. И это будут потери тех, кто жил в РФ на момент начала войны. Без «ЛДНР». И без секретных сотрудников, про которых нигде не напишут. Думаю, что секретных погибло мало. И это пока никак не влияет на количество рождений.
- Весной 2022 года вы так же говорили. Но с тех пор погибших кратно больше.
- Все равно пока это незаметные цифры в масштабе общей численности населения или даже числа мужчин в возрасте 20-40-45. Мужчин от 20 до 40 лет в РФ около 20 миллионов. Поэтому сейчас пока нет даже 0.2% погибших. То есть это пока вообще никак не влияет на рождаемость. Гораздо сильнее влияет мобилизация, то есть физическое отсутствие мужчин рядом с женщинами. Нет мужчин - нет секса - нет детей. Вместе с убежавшими от войны, это всего 5% мужчин от 20-ти до 40-ка лет. Но уже с середины октября пошел обратный поток в Россию.
- Спикер Госдумы Володин сказал, что 60% вернулось. Верим?
- Они могли вернуться и снова уехать. Не факт, что люди остаются, вернувшись. Многие приезжали, чтобы, закрепившись за рубежом, доделать дела дома. Я никому не верю, но этой статистики у нас просто нет. И никогда уже не будет. Эти данные засекречены в архивах спецслужб.