«Нет мужчин - нет секса - нет детей». Как война влияет на рождаемость в России

- Мобилизация была объявлена в конце сентября. Прибавив 38 недель, вы попадете в середину июня. То есть воздействие мобилизации станет понятно не раньше июля-августа, когда частично появится статистика. К сентябрю наши знания об эффекте мобилизации пройдут путь от гадания до факта. Понятно, что влияние есть, ведь 4-5% мужчин в возрасте от 20 до 40 лет либо уехали из страны, либо были мобилизованы. Это минимум почти миллион мужчин в возрасте от 20 до 40: чуть меньше полумиллиона было мобилизовано осенью, около или чуть больше полумиллиона уехало из страны. Соответственно, как минимум в такой процент можно оценивать влияние на рождаемость. Но есть еще и психологические факторы, которые совершенно непонятно, как будут работать. Я не берусь предсказывать массовую психологию.

Если бы война напугала, то рождаемость должна была рухнуть в ноябре и оставаться ниже тренда после. Этого не произошло. Пока нет разбивки по очередности рождения по 2023 году. Я могу предсказать, что рождаемость должна упасть по третьим детям, потому что программу 450 тысяч на ипотеку, которая заканчивалась в декабре 2022 года, продлили только в июне, то есть позднее, чем за 7 месяцев до объявленного срока ее окончания. То есть все, кто хотел ею воспользоваться, рожая третьих детей, уже сделали это.



Для меня удивительно, что рождаемость на 1 женщину в начале 2023 года выше, чем в конце прошлого с учётом сезонности. Это можно объяснить только тем, что начало войны не явилось шоком для подавляющего большинства россиян. И уж тем более ее продолжение вплоть до мобилизации. Легкие шоки по рождаемости в 4 квартале заметны в некоторых регионах. Но даже в Москве этот провал длился 1-2 месяца. То есть уже в апреле 2022 года настроения россиян по рождению детей вошли в норму. Видимо, вплоть до начала мобилизации.