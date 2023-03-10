В боях под Бахмутом погиб бывший офицер Сил обороны Иво Юрак. Это первый случай смерти гражданина Эстонии на развязанной Путиным войне. Rus.Postimees изучил географию происхождения других известных иностранцев защитников Украины, которые погибли за минувший год.
Сколько всего иностранцев уже погибло в боях с россиянами в Украине
Новость о гибели гражданина Эстонии, который сражался с оккупационными войсками РФ в Украине в Донецкой области, пришла спустя год после того, как Рийгикогу разрешил гражданам Эстонской Республики воевать за границей. То решение легализовало стремления многих выходцев из эстонской армии присоединиться к «Иностранному легиону территориальной обороны Украины», который был создан 27 февраля 2022 года, всего через три дня после широкомасштабного нападения ВС РФ на Украину.
ВСУ официально не раскрывает данные о военных потерях, в том числе среди бойцов, которые приехали в Украину из других стран. Тем не менее по открытым источникам известны имена по меньшей мере двух десятков иностранцев, которые погибли, защищая независимость Украины.
1. 25 апреля 2022 года в Донецкой области погиб гражданин Великобритании 1986 года рождения Скотт Сибли. По данным СМИ мужчина являлся ветераном британских вооруженных сил. Считается, что он первый гражданин Соединенного Королевства убитый на этой войне.
2. В конце апреля 2022 года стало известно о гибели гражданина США 1999 года рождения по имени Уилл Джозеф Кансел. СМИ сообщали, что бывший морской пехотинец США устроился работать в частную подрядную военную компанию в дополнение к своей основной работе офицером исправительного учреждения в Теннесси незадолго до начала войны в Украине. Место гибели неизвестно.
3. 28 апреля в Николаевской области погиб гражданин Дании Энтони Тай Ан Во 1996 года рождения. Факт гибели без публикации имени подтверждали в МИД Дании.
4. 5 мая под Харьковом погиб голландец Рональд Фогелаар 1966 года рождения. По данным СМИ он был ранен в результате артиллерийского удара. «Он ни разу не пожалел о своем решении. Он был счастлив и чувствовал, что оказался в нужном месте, - цитировали журналисты слова его дочери. - Его командир сказал: он погиб героем».
🇳🇱4 травня у бою поблизу села Молодова загинув героєм голландський доброволець Рон Фогелаар— Злий Конопляний Джмелик (@DimSel007) May 9, 2022
Вічна пам'ять Герою!
на передовій захищають Україну близько сімдесяти голландців pic.twitter.com/mxcuebzu3P
5. 15 мая погиб гражданин США Стивен Забельськи 1966 года рождения. Издание Rolling Stone со ссылкой на свои источники сообщало, что мужчина был ветераном армии США и погиб после подрыва на мине в Запорожской области. Журналисты The Washington Post эту информацию не смогли подтвердить, но выяснили, что погибший до войны работал на стройке во Флориде.
6. 25 мая погиб гражданин Австралии 1975 года рождения О’Нил Майкл Чарльз. Родственники мужчины утверждали, что изначально он приехал в Украину, чтобы «управлять грузовиками, помогающими гражданам покинуть страну», но затем «помогал вывозить раненых с линии фронта».
7. 1 июня погиб гражданин Франции Блерио Уилфрид Раймон Леон. О смерти этого иностранца стало известно из сообщения «Иностранного легиона» в Facebook, где имя француза шло через запятую с именами других иностранцев, о смерти которых стало известно ранее. Обстоятельства гибели не приводились кроме того, что этот солдат погиб в Харьковской области.
8. 3 июня погиб гражданин ФРГ Клавис Берн Бенджамин. О смерти стало известно из списка бойцов представленных к наградам президентом Украины. Гражданин Германии в этом списке значится, как солдат, который посмертно награжден орденом «За мужество» III степени.
9. 5 июня 2022 года в Луганской области погиб гражданин Бразилии Гак Бани Андре Льюис 1975 года рождения.
10. 5 июня в боях за Северодонецк погиб гражданин Великобритании Джордан Гетли 1979 года рождения. По сообщениям сослуживцев англичанин погиб в близком бою с бойцами российского спецназа, не успев отойти из окружения, но дав возможность выйти с поля боя живыми своим товарищам.
11. 30 июня в боях под Харьковом погибла 39-летняя бразильянка Талита Виейра до Вале Фрейриа. По данным СМИ она была снайпером, а до войны актрисой, моделью и зоозащитницей, которая увлекалась стрельбой. В 2019 году воевала на стороне курдов в Ираке и Сирии. Смерть наступила в результате артилерийского удара по убежищу ее подразделения. Бразильянка погибла под завалами.
12. 30 июня вместе с моделью снайпершей погиб ее 40-летний напарник гражданин бразилии Дуглас Родригес Буриго.
13. 18 июля в Донецкой области погиб гражданин США Люк Люцишин 1991 года рождения. Его сослуживец по армии США рассказал журналистам, что группа Люцишина столкнулась с подавляющей огневой мощью российской армии. «Артиллерия била 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Они могли стрелять в нас, но мы их даже не видели», - рассказал выживший боец. По другим данным смерть наступила в результате выстрела из российского танка.
14. В тот же день там же погиб другой гражданин США Браян Янг 1971 года рождения.
15. Третьим погибшим 18 июля под Донецком стал гражданин Швеции Эдвард Селандер Патриньяни 1994 года рождения. По данным СМИ ветеран шведской армии был ранен в грудь во время боя поб Бахмутом.
16. Там же в тот же день погиб гражданин Канады Эмиль-Антуан Руа-Сируа 1991 года рождения. До войны монреальец работал в компании по доставке, много путешествовал, изучал философию и маркетинг.
17. 23 августа в Донецкой области погиб гражданин Австралии Доминик Брайс Абелен 1994 года рождения. Боец иностранного легиона погиб в ноччном бою во время операции по захвату вражеской траншеи. Разведка предполагала, что окопы пусты, однако ночной рейд обернулся встречей с противниками лицом к лицу. Австралиец погиб, прикрывая свою команду, уточняли СМИ.
18. 23 августа в Донецкой области погиб гражданин США Джонс Джошуа Алан 1998 года рождения.
19. 11 октября в Луганской области погиб гражданин США Партридж Дейн 1988 года рождения. Ветеран американской армии, который несколько лет служил в Ираке, погиб после ранений, полученных во время танковой атаки российской армии в Северодонецке.
20. 16 февраля 2023 года недалеко от Сватово в Луганской области погиб гражданин Франции Галоцци Андреас. По данным СМИ бойца, который ранее служил во французском парашютно-саперном полку, на оборонительном посту в Украине накрыл артиллерийский огонь.
За независимость Украины гибнут и граждане РФ. О потерях среди своих бойцов ранее в интервью говорил и командир «Русского добровольческого корпуса» Денис Никитин. Именно это подразделение взяло на себя ответственность за недавнюю войсковую операцию на территории Брянской области России, когда бойцы РДК зашли в несколько приграничных поселков, чтобы сделать мотивационные видеоролики около административных зданий с призывами к россиянам присоединяться к вооруженной борьбе с путинским режимом. Однако, о количестве погибших товарищей Никитин не сообщал. РДК формируется в первую очередь из граждан РФ.
Осенью 2022 Rus.Postimees рассказывал о 25-летнем Германе Баринове – гражданине Эстонии, воюющем в рядах Вооруженных сил Украины. За свою службу мужчина получил от президента Украины орден «За мужество».
По данным российских СМИ в Украине на конец 2022 года погибли не менее 130 иностранцев, которые сражаются в различных подразделениях ВСУ. Больше всего потерь среди граждан Грузии, Азербайджана, Беларуси, США и Польши.
Так же неизвестное точное количество иностранных граждан, который попали в российский плен.
После контрнаступления ВСУ осенью 2022 года и освобождения значительных территорий Украины, которые были оккупированы в первые месяцы после 24 февраля, Владимир Путин подписал указ, который так же, как в Украине позволяет брать на службу в армию иностранных граждан. Эксперты объясняли решение Кремля, в том числе, небывалыми потерями российских вооруженных сил после ввода войск 24 февраля 2022 года. По данным американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Россия на начало весны только убитыми потеряла 60-70 тысяч военных, что суммарно больше, чем потери во всех вооруженных конфликтах после 1945 года с участием военнослужащих СССР и РФ.
По последним подтвержденным данным ООН с 24 февраля 2022 года число жертв среди гражданского населения выросло до 21 793 убитых и раненых.
ИНТЕРВЬЮ 〉 Юрис Юрашс: единственный европейский политик, который воюет в Украине