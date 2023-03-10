Сколько всего иностранцев уже погибло в боях с россиянами в Украине

14. В тот же день там же погиб другой гражданин США Браян Янг 1971 года рождения.

15. Третьим погибшим 18 июля под Донецком стал гражданин Швеции Эдвард Селандер Патриньяни 1994 года рождения. По данным СМИ ветеран шведской армии был ранен в грудь во время боя поб Бахмутом.

16. Там же в тот же день погиб гражданин Канады Эмиль-Антуан Руа-Сируа 1991 года рождения. До войны монреальец работал в компании по доставке, много путешествовал, изучал философию и маркетинг.

17. 23 августа в Донецкой области погиб гражданин Австралии Доминик Брайс Абелен 1994 года рождения. Боец иностранного легиона погиб в ноччном бою во время операции по захвату вражеской траншеи. Разведка предполагала, что окопы пусты, однако ночной рейд обернулся встречей с противниками лицом к лицу. Австралиец погиб, прикрывая свою команду, уточняли СМИ.

18. 23 августа в Донецкой области погиб гражданин США Джонс Джошуа Алан 1998 года рождения.

19. 11 октября в Луганской области погиб гражданин США Партридж Дейн 1988 года рождения. Ветеран американской армии, который несколько лет служил в Ираке, погиб после ранений, полученных во время танковой атаки российской армии в Северодонецке.

20. 16 февраля 2023 года недалеко от Сватово в Луганской области погиб гражданин Франции Галоцци Андреас. По данным СМИ бойца, который ранее служил во французском парашютно-саперном полку, на оборонительном посту в Украине накрыл артиллерийский огонь.