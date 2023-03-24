Кылварт: я осознаю, куда пытаюсь влезть – мною опять пугают людей

Вице-председатель Центристской партии, мэр столицы Михаил Кылварт ответил на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире.

Фрагменты беседы:

– Не слишком ли поздно вы решились? Партия начала терять своих сторонников не сейчас, а уже с 2017 года…

– Хороший вопрос. Думаю, что здесь нет правильных ответов. В определенные периоды нельзя было дополнительно раскачивать лодку, в какое-то время и сама партия не была готова к изменениям.

Поймите, это не борьба амбиций или желание навязать свою волю. Вопрос в том – как лучше для партии и что мы можем предложить избирателям. На мой взгляд, сейчас ситуация стала критической. Уже не имеет значения, есть у тебя амбиции или нет: ты понимаешь, что поезд летит под откос. А ты либо пытаешься его удержать, либо просто наблюдаешь, как это происходит.

Да, это опасный шаг. Я осознаю риски – и для себя, и для партии. Но если поезд несется под откос, можно попытаться его выровнять. Это требует усилий, и не факт, что у тебя это получится, поскольку инерция очень сильная. А можно по-другому отнестись ко всему: мол, посижу еще в салоне класса «люкс», хоть и недолго осталось, просто последние минуты буду наслаждаться жизнью. Выбор примерно такой.

– Готовы ли вы к проблемам внутри партии: возможному расколу и исходу недовольных?