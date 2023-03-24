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Кылварт: я осознаю, куда пытаюсь влезть – мною опять пугают людей

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Кылварт: я осознаю, куда пытаюсь влезть – мною опять пугают людей
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  • Сейчас ситуация стала критической
  • Это опасный шаг, но осознанный риск
  • В салоне люкс отсидеться не удастся

Какие перемены нужны Центристской партии? Что изменит решение мэра Таллинна Михаила Кылварта побороться за пост председателя партии? Не слишком ли поздно?

Вице-председатель Центристской партии, мэр столицы Михаил Кылварт ответил на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире.

Фрагменты беседы:

– Не слишком ли поздно вы решились? Партия начала терять своих сторонников не сейчас, а уже с 2017 года…

– Хороший вопрос. Думаю, что здесь нет правильных ответов. В определенные периоды нельзя было дополнительно раскачивать лодку, в какое-то время и сама партия не была готова к изменениям.

Поймите, это не борьба амбиций или желание навязать свою волю. Вопрос в том – как лучше для партии и что мы можем предложить избирателям. На мой взгляд, сейчас ситуация стала критической. Уже не имеет значения, есть у тебя амбиции или нет: ты понимаешь, что поезд летит под откос. А ты либо  пытаешься его удержать, либо просто наблюдаешь, как это происходит.

Да, это опасный шаг. Я осознаю риски – и для себя, и для партии. Но если поезд несется под откос, можно попытаться его выровнять. Это требует усилий, и не факт, что у тебя это получится, поскольку инерция очень сильная. А можно по-другому отнестись ко всему: мол, посижу еще в салоне класса «люкс», хоть и недолго осталось, просто последние минуты буду наслаждаться жизнью. Выбор примерно такой.

– Готовы ли вы к проблемам внутри партии: возможному расколу и исходу недовольных?

– Проблемы уже начались. В партии очень много проблем. Тем более, когда в организации много людей и все они по-разному оценивают ситуацию. Решение проблем – это и есть обязанность руководителя. Мы должны вернуться в регионы; тут у центристов проблемы по всей Эстонии. Мы должны наладить понятную и четкую коммуникацию. И мы должны понять, как вообще партия сможет существовать при таком объеме денежных проблем.

Я осознаю, куда я пытаюсь влезть. И все же это не так, что сначала мы ринемся в бой, а потом посмотрим. Понимаю, что моя попытка взять на себя ответственность – это не красивый жест, а тяжелая пахота на ближайшие годы.

– Как вы оцениваете свою поддержку внутри партии?

– Она есть. То, что сейчас пытаются нам навязать, к сожалению, изнутри партии тоже, – это один из методов внутрипартийной борьбы. Мол, есть русское крыло, которое за Кылварта, и эстонское, которое за Ратаса. И дополнительно навязанный нарратив – партия Таллинна против партии всей Эстонии. Я уже более 12 лет в активной политике, и все это время сталкиваюсь с тем, что мною пытаются пугать. Когда это происходит внутри партии, остается неприятный осадок на сердце. Однако, замечу, что мы здесь не в душевные игры играем.

Я знаю, что у меня есть поддержка не только в Таллинне; соратников хватает, и я не делю их по национальному признаку. Эстонцы меня тоже поддерживают. Уверен, что часть русских центристов поддерживают и Юри Ратаса. Не надо даже пытаться искусственно делить нас по национальному признаку! И не надо рассказывать сказки о том, что мы превратимся в таллиннскую партию. Кстати, все последние руководители партии были из Таллинна.

– Чем может обернуться для центристов теоретическая потеря Таллинна на муниципальных выборах 2025 года?

– Я уже где-то читал, что претендую на место председателя партии только ради того, чтобы сохранить власть в Таллинне. Это простое линеарное мышление. Суть заключается в том, что без сильной партии мы не только Таллинн потеряем в 2025 году, но и другие регионы. Что это будет означать для партии? В 2027 году, к следующим выборам в Рийгикогу, встанет тот же вопрос, который часто актуален для партии Isamaa и социал-демократов: преодолеем ли мы пятипроцентный барьер? Так что дело не только в Таллинне. Это гораздо более емкий вопрос.

– Есть ли предчувствие поражения в Таллинне? Партия реформ не скрывает своих намерений на следующих муниципальных выборах отобрать у Центристской партии столицу …

– Партия реформ добилась всех своих политических целей. На государственном уровне теперь будет реально происходить единовластие. Реформисты будут задавать тон. Если кому-то из партнеров что-то не понравится, их всегда можно поменять – они будут стоять в очереди. Для Партии реформ осталась единственная серьезная цель – Таллинн. И на это будет работать весь госаппарат.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: Кылварт в председатели – не слишком ли поздно? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Boss
Студия Postimees: Кылварт в председатели – не слишком ли поздно? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Boss Фото: Mihkel Maripuu
  • Что заставило влиятельного политика, не раз уверждавшего, что у него нет амбиций занять пост председателя, изменить позицию? 
  • Не слишком ли поздно Михаил Кылварт решился на перемены? 
  • Возможен ли раскол внутри партии и исход недовольных?
  • Насколько велика опасность стать партией для русских?
  • Почему должность вице-мэра Таллинна спешно покинул Танель Кийк? Уйдут ли в парламент другие вице-мэры? 
  • Чем может обернуться для центристов лишение избирателей-неграждан права голоса на местных выборах и потеря Таллинна?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Boss 

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