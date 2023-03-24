Какие перемены нужны Центристской партии? Что изменит решение мэра Таллинна Михаила Кылварта побороться за пост председателя партии? Не слишком ли поздно?
Студия Postimees: Кылварт в председатели – не слишком ли поздно?
12:30
Студия Postimees: Кылварт в председатели – не слишком ли поздно?
Вице-председатель Центристской партии, мэр столицы Михаил Кылварт ответит на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире. Смотрите интервью в 12:30!
- Что заставило влиятельного политика, не раз уверждавшего, что у него нет амбиций занять пост председателя, изменить позицию?
- Не слишком ли поздно Михаил Кылварт решился на перемены?
- Врзможен ли раскол внутри партии и исход недовольных?
- Насколько велика опасность стать партией для русских?
- Почему должность вице-мэра Таллинна спешно покинул Танель Кийк? Уйдут ли в парламент другие вице-мэры?
- Чем может обернуться для центристов лишение избирателей-неграждан права голоса на местных выборах и потеря Таллинна?
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