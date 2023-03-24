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Студия Postimees: Кылварт в председатели – не слишком ли поздно?

12:30
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: Кылварт в председатели – не слишком ли поздно?
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Какие перемены нужны Центристской партии? Что изменит решение мэра Таллинна Михаила Кылварта побороться за пост председателя партии? Не слишком ли поздно?

Вице-председатель Центристской партии, мэр столицы Михаил Кылварт ответит на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире. Смотрите интервью в 12:30!

  • Что заставило влиятельного политика, не раз уверждавшего, что у него нет амбиций занять пост председателя, изменить позицию? 
  • Не слишком ли поздно Михаил Кылварт решился на перемены? 
  • Врзможен ли раскол внутри партии и исход недовольных?
  • Насколько велика опасность стать партией для русских?
  • Почему должность вице-мэра Таллинна спешно покинул Танель Кийк? Уйдут ли в парламент другие вице-мэры? 
  • Чем может обернуться для центристов лишение избирателей-неграждан права голоса на местных выборах и потеря Таллинна?
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