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Многоликий соруководитель движения Koos Олег Иванов: политик, бизнесмен, банкрот и криптогуру

Анастасия Тидо
, журналист
Многоликий соруководитель движения Koos Олег Иванов: политик, бизнесмен, банкрот и криптогуру
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Олег Иванов.
Олег Иванов. Фото: Raul Mee

Восходящая звезда политики Олег Иванов уже несколько месяцев находится в центре внимания СМИ. Его шуба, неизменно огромные машины и часы стали узнаваемыми не меньше, чем логотип движения Koos, которым он руководит в месте с Айво Петерсоном. Где же этот яркий человек был раньше? Rus.Postimees исследовал его весьма увлекательную историю и убедился, что Иванов с молодости предпочитал работать с размахом.

В центре внимания СМИ Олег Иванов впервые оказался месяца за два до парламентских выборов как один из руководителей движения Koos. Сначала разразился скандал, когда митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений по просьбе господ из Koos согласился отслужить молебен «за мир», но выяснилось, что этот молебен будет связан с предвыборным мероприятием.

Затем Иванов несколько раз появился в эфирах российского пропагандиста Владимира Соловьева. Перед выборами о Koos напомнил партнер Иванова Айво Петерсон, который поехал на оккупированный Донбасс и вел оттуда видеорепортажи.

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