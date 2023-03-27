Многоликий соруководитель движения Koos Олег Иванов: политик, бизнесмен, банкрот и криптогуру

Восходящая звезда политики Олег Иванов уже несколько месяцев находится в центре внимания СМИ. Его шуба, неизменно огромные машины и часы стали узнаваемыми не меньше, чем логотип движения Koos, которым он руководит в месте с Айво Петерсоном. Где же этот яркий человек был раньше? Rus.Postimees исследовал его весьма увлекательную историю и убедился, что Иванов с молодости предпочитал работать с размахом.