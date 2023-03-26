Спортсменка, надевшая маску с цветами российского флага на юношеском турнире по фехтованию в Таллинне, является ученицей олимпийской чемпионки Токио Ирины Эмбрих. Однако самая успешная по количеству завоеванных медалей эстонская спортсменка не видит в этом проблемы.
Спортсменка, надевшая маску в цветах российского флага, – ученица Ирины Эмбрих: это не скандал, а провокация
На вопрос, почему юная спортсменка выступала в маске в русском триколоре, член правления Эстонского союза фехтования Эмбрих ответила: «Эта девочка переехала в Эстонию со своей семьей два года назад и с тех пор тренируется в моем клубе. Она взяла эту маску с собой и постоянно тренируется с ней».
Эмбрих говорит, что она могла бы дать ребенку другую маску, если бы кто-то возражал против ее экипировки. «Если бы кто-то протестовал или сказал что-то в зале, я бы дала ей другую маску. Но ко мне никто не подошел. Честно говоря, я даже не думала об этом. Я привыкла, что она тренируется в этой маске», - сказала Эмбрих.
По словам Эмбрих, которая за свою карьеру завоевала 13 медалей, сказала, этот спор не скандал, а провокацией. «Ей десять лет. Должна ли я снимать маску с его головы? Она еще ребенок, нет смысла что-то делать. Кто-нибудь сказал бы: пожалуйста, эта маска нам мешает, поменяйте ее. У меня не было с этим проблем. Это личная маска ребенка, которая ему нравится», - сказал Эмбрих.
«Человек, который разместил [в Facebook] фотографию моей ученицы, не был в зале, и он не хотел решать проблему. Его цель - создать конфликт. Ему должно быть стыдно за такое поведение», - добавила Эмбрих.
Главный судья осыпал тренера нецензурной бранью
Тренер Юхан Сальм также участвовал со своими учениками в турнире по фехтованию Anastassia Cup. По его словам, к нему обратились родители с вопросом, можно ли соревноваться с таким снаряжением, но тренер не хотел устраивать скандал.
«Родители спросили, все ли в порядке. Я сказал им, что не думаю, так как это детские соревнования, то это не место для скандала. Ребенок не виноват и не должен быть в центре конфликта. Родителям и тренерам, которые позволили этому случиться, нужно посмотреть в зеркало. Девочка, родившаяся в 2013 году, еще не может ничего понять, но взрослые люди могут», - сказал Сальм.
Организатором и главным судьей Anastassia Cup был Евгений Караваев, член правления Эстонского союза фехтования. Во время сегодняшних соревнований у него возник конфликт с Сальмом, потому что последний попросил его говорить с детьми не по-русски, а по-эстонски.
«Мои эстонские ребята не могли понять, что он говорит. Я попросил его говорить с ними по-эстонски, но он послал меня в ж**у», - сказал Сальм в беседе с Postimees.
Но на этом конфликт не закончился. Сальм был раздражен тем, что Караваев попросил молодых спортсменов, которые в то время не участвовали в соревнованиях, быть судьями на турнире. «Он сказал им, что они сами должны быть судьями, и некоторые ребята начали пугаться и плакать, что их заставляют это делать. Когда я сделал замечание по этому поводу, он сказал мне иди на х**», - заявил Сальм.
«Я не думаю, что это нормально, когда человек в его положении так разговаривает, но я даже не собираюсь сообщать об этом в федерацию. С меня хватит. Я не собираюсь опускаться так низко, как он», - отметил Сальм.
Postimees также связался с Караваевым, который хотел немедленно прокомментировать эту тему, но пообещал сделать это в течение нескольких часов.