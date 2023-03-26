Спортсменка, надевшая маску в цветах российского флага, – ученица Ирины Эмбрих: это не скандал, а провокация

Тренер Юхан Сальм также участвовал со своими учениками в турнире по фехтованию Anastassia Cup. По его словам, к нему обратились родители с вопросом, можно ли соревноваться с таким снаряжением, но тренер не хотел устраивать скандал.

«Родители спросили, все ли в порядке. Я сказал им, что не думаю, так как это детские соревнования, то это не место для скандала. Ребенок не виноват и не должен быть в центре конфликта. Родителям и тренерам, которые позволили этому случиться, нужно посмотреть в зеркало. Девочка, родившаяся в 2013 году, еще не может ничего понять, но взрослые люди могут», - сказал Сальм.

Организатором и главным судьей Anastassia Cup был Евгений Караваев, член правления Эстонского союза фехтования. Во время сегодняшних соревнований у него возник конфликт с Сальмом, потому что последний попросил его говорить с детьми не по-русски, а по-эстонски.

«Мои эстонские ребята не могли понять, что он говорит. Я попросил его говорить с ними по-эстонски, но он послал меня в ж**у», - сказал Сальм в беседе с Postimees.

Но на этом конфликт не закончился. Сальм был раздражен тем, что Караваев попросил молодых спортсменов, которые в то время не участвовали в соревнованиях, быть судьями на турнире. «Он сказал им, что они сами должны быть судьями, и некоторые ребята начали пугаться и плакать, что их заставляют это делать. Когда я сделал замечание по этому поводу, он сказал мне иди на х**», - заявил Сальм.

«Я не думаю, что это нормально, когда человек в его положении так разговаривает, но я даже не собираюсь сообщать об этом в федерацию. С меня хватит. Я не собираюсь опускаться так низко, как он», - отметил Сальм.