На этой неделе президент Эстонии Алар Карис отказал в помиловании 21 заключенному, однако помиловал предпринимателя из Ида-Вирумаа Сергея Березовского, сообщил ERR.
Глава государства помиловал преступника Березовского
Полный список тех, кому президент отказал в помиловании:
- Сергей Антонов, род. в 1985 г.
- Александр Баринов, род. в 1988 г.
- Николай Бирюков, род. в 1977 г.
- Анне Диерс, род. в 1969 г.
- Любовь Генрихсон, род. в 1950 г.
- Сергей Григорьев, род. в 1972 г.
- Сильвер Халлисте, род. в 1989 г.
- Сийм Хаукка, род. в 1980 г.
- Карл Койва, род. в 2002 г.
- Андрей Комягин, род. в 1968 г.
- Евгений Короткий, род. в 1987 г.
- Маргус Лембер, род. в 1985 г.
- Владислав Макаров, род. в 1987 г.
- Павел Мещеряков, род. в 1985 г.
- Виктор Офицеров, род. в 1961 г.
- Сергей Праги, род. в 1987 г.
- Роберт Сарапик, род. в 1961 г.
- Оксана Степанова, род. в 1983 г.
- Мерелин Уйбопуу, род. в 1992 г.
- Франк Вади, род. в 1987 г.
- Рауль Вярв, род. в 1978 г.
Однако Алар Карис помиловал осужденного за дачу взятки бывшему нарвскому политику, экс-руководителю фирмы Narva Vesi Алексею Воронову предпринимателя из Ида-Вирумаа Сергея Березовского. Глава государства своим указом на два с половиной года снизил назначенное Березовскому Вируским уездным судом дополнительное наказание в виде трехлетнего запрета на предпринимательскую деятельность, сообщает ERR.
Напомним, что Сергей Березовский обвинялся в даче взятки в большом объеме, а его супруга Кира Березовская - в пособничестве этому. В обвинительном акте говорилось, что владелец ТОО «Pipes Building» Сергей Березовский пообещал и дал Алексею Воронову, являвшемуся официальным лицом в качестве члена правления АО «Narva Vesi» и депутата Нарвского горсобрания, в период с июня 2018 года по март 2019 года взятку в крупном размере (61 415 евро).
В декабре 2020 года Березовский был приговорен к двум годам лишения свободы, три месяца из которых он должен отбыть в качестве шокового наказания после вступления приговора в законную силу, оставшуюся часть приговора ему отбывать не придется, если он не совершит еще одно умышленное преступление в течение четырехлетнего испытательного срока. В качестве дополнительного наказания ему на три года запретили заниматься предпринимательской деятельностью.