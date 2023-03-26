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Глава государства помиловал преступника Березовского

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Глава государства помиловал преступника Березовского
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Кира Березовская и Сергей Березовский два года назад в Вируском уездном суде. Справа - адвокат Дмитрий Теплых.
Кира Березовская и Сергей Березовский два года назад в Вируском уездном суде. Справа - адвокат Дмитрий Теплых. Фото: Erik Kalda / Põhjarannik

На этой неделе президент Эстонии Алар Карис отказал в помиловании 21 заключенному, однако помиловал предпринимателя из Ида-Вирумаа Сергея Березовского, сообщил ERR.

Полный список тех, кому президент отказал в помиловании:

  • Сергей Антонов, род. в 1985 г.
  • Александр Баринов, род. в 1988 г.
  • Николай Бирюков, род. в 1977 г.
  • Анне Диерс, род. в 1969 г.
  • Любовь Генрихсон, род. в 1950 г.
  • Сергей Григорьев, род. в 1972 г.
  • Сильвер Халлисте, род. в 1989 г.
  • Сийм Хаукка, род. в 1980 г.
  • Карл Койва, род. в 2002 г.
  • Андрей Комягин, род. в 1968 г.
  • Евгений Короткий, род. в 1987 г.
  • Маргус Лембер, род. в 1985 г.
  • Владислав Макаров, род. в 1987 г.
  • Павел Мещеряков, род. в 1985 г.
  • Виктор Офицеров, род. в 1961 г.
  • Сергей Праги, род. в 1987 г.
  • Роберт Сарапик, род. в 1961 г.
  • Оксана Степанова, род. в 1983 г.
  • Мерелин Уйбопуу, род. в 1992 г.
  • Франк Вади, род. в 1987 г.
  • Рауль Вярв, род. в 1978 г.

Однако Алар Карис помиловал осужденного за дачу взятки бывшему нарвскому политику, экс-руководителю фирмы Narva Vesi Алексею Воронову предпринимателя из Ида-Вирумаа Сергея Березовского. Глава государства своим указом на два с половиной года снизил назначенное Березовскому Вируским уездным судом дополнительное наказание в виде трехлетнего запрета на предпринимательскую деятельность, сообщает ERR.

Напомним, что Сергей Березовский обвинялся в даче взятки в большом объеме, а его супруга Кира Березовская - в пособничестве этому. В обвинительном акте говорилось, что владелец ТОО «Pipes Building» Сергей Березовский пообещал и дал Алексею Воронову, являвшемуся официальным лицом в качестве члена правления АО «Narva Vesi» и депутата Нарвского горсобрания, в период с июня 2018 года по март 2019 года взятку в крупном размере (61 415 евро).

В декабре 2020 года Березовский был приговорен к двум годам лишения свободы, три месяца из которых он должен отбыть в качестве шокового наказания после вступления приговора в законную силу, оставшуюся часть приговора ему отбывать не придется, если он не совершит еще одно умышленное преступление в течение четырехлетнего испытательного срока. В качестве дополнительного наказания ему на три года запретили заниматься предпринимательской деятельностью.

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