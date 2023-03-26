Глава государства помиловал преступника Березовского

Полный список тех, кому президент отказал в помиловании:

Сергей Антонов, род. в 1985 г.

Александр Баринов, род. в 1988 г.

Николай Бирюков, род. в 1977 г.

Анне Диерс, род. в 1969 г.

Любовь Генрихсон, род. в 1950 г.

Сергей Григорьев, род. в 1972 г.

Сильвер Халлисте, род. в 1989 г.

Сийм Хаукка, род. в 1980 г.

Карл Койва, род. в 2002 г.

Андрей Комягин, род. в 1968 г.

Евгений Короткий, род. в 1987 г.

Маргус Лембер, род. в 1985 г.

Владислав Макаров, род. в 1987 г.

Павел Мещеряков, род. в 1985 г.

Виктор Офицеров, род. в 1961 г.

Сергей Праги, род. в 1987 г.

Роберт Сарапик, род. в 1961 г.

Оксана Степанова, род. в 1983 г.

Мерелин Уйбопуу, род. в 1992 г.

Франк Вади, род. в 1987 г.

Рауль Вярв, род. в 1978 г.

Однако Алар Карис помиловал осужденного за дачу взятки бывшему нарвскому политику, экс-руководителю фирмы Narva Vesi Алексею Воронову предпринимателя из Ида-Вирумаа Сергея Березовского. Глава государства своим указом на два с половиной года снизил назначенное Березовскому Вируским уездным судом дополнительное наказание в виде трехлетнего запрета на предпринимательскую деятельность, сообщает ERR.

Напомним, что Сергей Березовский обвинялся в даче взятки в большом объеме, а его супруга Кира Березовская - в пособничестве этому. В обвинительном акте говорилось, что владелец ТОО «Pipes Building» Сергей Березовский пообещал и дал Алексею Воронову, являвшемуся официальным лицом в качестве члена правления АО «Narva Vesi» и депутата Нарвского горсобрания, в период с июня 2018 года по март 2019 года взятку в крупном размере (61 415 евро).