Вопрос читателя: можно ли уйти с работы раньше, если не брал обеденный перерыв?

Отвечает ведущий юрист-консультант Трудовой инспекции Владимир Логачев:

«Работодатель обязан организовать работу таким образом, чтобы совершеннолетнему работнику гарантировалось не менее 30 минут для отдыха и приема пищи за каждые шесть часов работы. Несовершеннолетнему работнику должен быть обеспечен перерыв продолжительностью не менее 30 минут для отдыха и приема пищи за каждые 4,5 часа работы. Речь идет о перерыве в течение рабочего дня, который также называют обеденным.

Мы называем 30-минутную паузу обеденной, хотя работник не обязан непременно обедать в это время. Он может использовать это время по своему усмотрению, например, сходить в близлежащее кафе или прогуляться в парке.

Обеденный перерыв нельзя делить на части, и он должен составлять не менее 30 минут за каждые шесть часов работы. Следовательно, если рабочий день человека составляет 8,5 часов (включая обеденный перерыв), он не может отработать восемь часов подряд, отказаться от обеденного перерыва и уйти раньше домой.

Если работник имеет возможность использовать обеденный перерыв по своему усмотрению, то работодатель может вычесть паузу из рабочего времени и не платить за нее. Если работник не может сам уйти на перерыв, например, это из-за характера работы это нереально, то работодатель должен создать работнику возможность для отдыха и приема пищи в рабочее время, и эта пауза оплачивается. Но даже в этом случае сотрудник должен иметь возможность использовать свой обеденный перерыв.