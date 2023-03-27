Ученый об испытаниях с водоснабжением в Таллинне: микробиологический риск есть, но эксперимент необходим из соображений безопасности

По словам Кури, вода является крайне важным ресурсом, и поэтому вполне естественно, что у жителей района возникли вопросы и сомнения относительно безопасности и необходимости запланированных антикризисных учений: «Чтобы получить ответы на вопросы, мы обратились к планирующим испытаниям организациям, а ученые Кай Кюннис-Берес и Иллар Эбрус обратили внимание на возможные проблемные места.

Чтобы получить более полное представление о плане, мы привлекли к обсуждению Вахура Вярги из Таллиннского технического университета и Тоомаса Капи из AS Tartu Veevärk. В ходе дискуссии участники пришли к единому мнению, что испытания безопасны и необходимы».

Испытания на случай возникновения чрезвычайных ситуаций согласованы с Департаментом здоровья, Муниципальной полицией, Таллиннским департаментом коммунального хозяйства, Спасательным департаментом и районной управой Нымме. Учитывались мнения ученых. Стороны пришли к выводу, что испытания необходимы для обеспечения снабжения Нымме питьевой водой в чрезвычайной ситуации.

Все учреждения также согласны с тем, что важность проведения испытаний перевешивает известные микробиологические риски, поскольку учения проводятся в крайне неблагоприятных для бактерий условиях.

Низкая температура озера Юлемисте и очищенной питьевой воды в это время года не способствует распространению и росту бактерий. «Для роста бактерии нуждаются в достаточном времени и благоприятных условиях, а нынешний 12-часовой эксперимент не создает необходимых для этого условий», - добавил Руубель.