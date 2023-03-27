КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Эстонское государство – для его людей, а не чиновников

Проведенные в прошлом и позапрошлом году археологические раскопки дали прямой толчок к объявлению местоположения Пайде памятником культуры. Хотя несколько странно читать «открытие» о значении Пайде в истории и культуре Эстонии в приказе министра культуры Пирет Хартман.

Дьявол кроется в деталях. Согласно предложенному приказу, в районе поселения, объявленном памятником культуры, Пайде должен ходатайствовать о специальном разрешении, если, например, хочет посадить цветы или заняться озеленением каким-либо иным образом. Двенадцать человек пошли в суд, чтобы оспорить приказ.

В Департаменте охраны памятников старины говорят, что людям не нужно беспокоиться о штрафах. Вероятно, сейчас не нужно, но если приказ вступит в силу, то в будущем наложение штрафа будет зависеть исключительно от усмотрения какого-либо чиновника. Множественные толкования дают прекрасную возможность для личной мести, коррупции или просто злого умысла. Такую возможность следует предотвратить на начальной стадии.

Более 30 лет восстановленной независимости должны дать нам уверенность и свободу смотреть на прошлое более спокойно. Вся Эстония не может быть памятником культуры.

Иностранные державы веками подавляли историческое наследие Эстонии. Советская власть особенно жестоко обращалась с историческим наследием Эстонии, стремясь стереть из сознания людей и публичного пространства явления, знаменующие важные события в истории Эстонии, будь то памятники Освободительной войны или книги. Неудивительно, что мы трепетно ​​относимся к своему историческому наследию.