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КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Эстонское государство – для его людей, а не чиновников

Вся Эстония не может быть памятником культуры
Postimees
Эстонское государство – для его людей, а не чиновников
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Город Пайде.
Город Пайде. Фото: Dmitri Kotjuh
  • Множественные толкования дают прекрасную возможность для личной мести
  • Неудивительно, что мы трепетно ​​относимся к историческому наследию, но где-то надо провести черту
  • Чиновники словно соревнуются друг с другом, чтобы придумать самые нелепые законы и постановления

Эстонское государство должно существовать для своего народа, а не для чиновников. Однако, если существует вероятность, что в будущем жители Пайде должны будут обращаться за специальным разрешением на посадку цветов, то создается впечатление, что чиновники придумывают все более нелепые законы, чтобы оправдать свое существование. К сожалению, это касается не только охраны наследия.

Проведенные в прошлом и позапрошлом году археологические раскопки дали прямой толчок к объявлению местоположения Пайде памятником культуры. Хотя несколько странно читать «открытие» о значении Пайде в истории и культуре Эстонии в приказе министра культуры Пирет Хартман.

Дьявол кроется в деталях. Согласно предложенному приказу, в районе поселения, объявленном памятником культуры, Пайде должен ходатайствовать о специальном разрешении, если, например, хочет посадить цветы или заняться озеленением каким-либо иным образом. Двенадцать человек пошли в суд, чтобы оспорить приказ.

В Департаменте охраны памятников старины говорят, что людям не нужно беспокоиться о штрафах. Вероятно, сейчас не нужно, но если приказ вступит в силу, то в будущем наложение штрафа будет зависеть исключительно от усмотрения какого-либо чиновника. Множественные толкования дают прекрасную возможность для личной мести, коррупции или просто злого умысла. Такую возможность следует предотвратить на начальной стадии.

Более 30 лет восстановленной независимости должны дать нам уверенность и свободу смотреть на прошлое более спокойно. Вся Эстония не может быть памятником культуры.

Иностранные державы веками подавляли историческое наследие Эстонии. Советская власть особенно жестоко обращалась с историческим наследием Эстонии, стремясь стереть из сознания людей и публичного пространства явления, знаменующие важные события в истории Эстонии, будь то памятники Освободительной войны или книги. Неудивительно, что мы трепетно ​​относимся к своему историческому наследию.

Однако вопрос в рамках. Более 30 лет восстановленной независимости должны дать нам уверенность и свободу смотреть на прошлое более спокойно. Вся Эстония не может быть памятником культуры. Пример компромисса в сохранении исторического наследия можно найти на перекрестке Тартуского шоссе в Таллинне, где сохранились руины подвала Яани, которые видны сквозь стеклянную стену.

Эстония - правовое государство, а это означает, что частная собственность священна и неприкосновенна. К сожалению, объявление города Пайде памятником культуры нарушает неприкосновенность частной собственности, если для посадки цветов в приусадебном саду требуется специальное разрешение.

К сожалению, такой шаг не первый в своем роде, насильно доводящий мысли до диктатуры чиновников. В 2018 году, например, деревня Вийкингите в волости Козе получила уведомление от Ветеринарно-пищевого департамента о том, что, поскольку в деревне есть овца в загоне, они должны либо спрятать животное, либо объявить себя зоопарком.

Сказано в полушутку, но создается впечатление, что чиновники из разных министерств соревнуются друг с другом, чтобы придумать самые нелепые законы и постановления. Отметим также, что это не «диктат из Брюсселя»: законы, которые притесняют людей, начались с эстонских чиновников.

Сохранению исторического наследия Эстонии следует сказать однозначное «да», но способу, при помощи которого оно воплощается в жизнь, скорее, «нет».

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