Эксперт о громких обвинениях в адрес Эстонии: это комплимент возросшему влиянию нашей страны

«В статье Politico были напечатаны откровенно ложные утверждения. Ракет "Стрела" у Эстонии никогда не было, и Украине их тоже не передавали», - сослался он на заявление в статье, будто Эстония отдала Украине переносные зенитно-ракетные комплексы «Стрела», за что попросила у Европы более современные «Стингеры».

«Запрашивать средства из Европейского фонда мира нормально, это делает и Литва, например. По балансовой стоимости, например, 44 тысячи танковых мин, отправленных нами в Украину, стоили ноль евро. Но нам нужны мины, а за ноль евро нельзя купить 44 тысячи мин», - заявил Ойдсалу.

По его словам, припасы и вооружение, переданное Украине, были исправны, и нам нужны исправные мины взамен. «Кроме того, цены сильно выросли», - уточнил он.

В глазах Ойдсалу статья Politico имеет явные признаки политической подоплеки: «Очевидно, что это реакция некоторых недовольных европейцев на активность Эстонии в поддержке Украины, точнее на прекрасную инициативу миллиона снарядов. Влияние Эстонии в Европе чрезвычайно возросло, и это изменение может быть встречено отчуждением или прямым противодействием в Европе», - предположил он и добавил, что считает использование дипломатических источников Politico комплиментом возросшему влиянию Эстонии.

В опубликованной во вторник утром статье Politico семь анонимных дипломатов утверждают, что Эстония обновляет свой арсенал оружия за счет Европейского фонда мира и, следовательно, за счет своих союзников.

Официально странам компенсируется 84% стоимости отправляемой в Украину военной техники, но при этом каждая страна рассчитывает стоимость техники по своей методике. По данным внешнеполитической службы ЕС, шесть стран оценивают направляемую ими военную помощь из расчета стоимости новой военной техники, а не по текущей цене конкретной техники.

Так, Финляндия основывается в своих расчетах на 100-процентной стоимости нового военного оборудования, Латвия – на 99-процентной, Литва берет за основу 93% стоимости новой техники, Эстония – 91%, Франция – 71% и Швеция – 26%, перечисляет Politico.

По словам одного дипломата, Эстония отправляет в Украину переносные зенитно-ракетные комплексы «Стрела» и хочет вместо них получить современные ракеты «Стингер».