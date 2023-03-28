Конфликт постановщиков ⟩ Лось: Пуустусмаа был нетрезв и вел себя позорно

Лось отметил, что лично с Пуустусмаа знаком не был. «Когда вчера закончился театральный праздник, в курилку пришла группа театральных людей. Кого-то я знал, с кем-то поздоровался. Заметил, что один человек смотрит на не меня, а в другую сторону, и при этом говорит по-эстонски. Поскольку мой уровень владения эстонским не такой серьезный, я улавливаю какие-то смыслы, но, честно говоря, я вообще не понял, что он обращается ко мне», - рассказывает Лось.