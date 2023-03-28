Эстонские фехтовальщики не знали о заявлении протеста против страны-агрессора

«Я узнал об этом письме через СМИ. Поскольку я увидел, что его подписали также фехтовальщики из Швеции, Финляндии, Норвегии и Дании, я связался со своими коллегами и узнал, что они знали об этом письме. Выяснилось, что спортивные союзы об этом ничего не знали. Сын генерального секретаря одного из спортивных союзов поставил свою подпись, а ссылку на заявление он получил от своего голландского друга. Эта информация передавалась от спортсмена к спортсмену по неофициальным каналам», - сказал Паальберг.

Под письмом с протестом против допуска к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии подписались 43 спортсмена из Северных стран. Всего заявление одобрили фехтовальщики из 28 разных стран. Больше всего подписей поступило из Украины (47), Польши (44), Великобритании (33), Германии (31) и США (20). Три китайских спортсмена также поставили свои подписи против допуска в спорт спортсменов из стран-агрессоров.

В начале марта Международная федерация фехтования (FIE) объявила, что спортсмены из стран-агрессоров могут вернуться к международным соревнованиям с апреля. Международный олимпийский комитет (МОК) также заявил, что российские и белорусские спортсмены должны иметь возможность вернуться к соревнованиям. Теперь в обе организации обратились сотни фехтовальщиков.

Хотя среди подписавших обращение не было эстонцев, олимпийская чемпионка и бронзовая медалистка Катрина Лехис решила прокомментировать ситуацию. Свое обращение она опубликовала в социальных сетях.