По словам генерального секретаря Союза фехтования Эстонии Айвара Паальберга, подписей эстонцев под совместным заявлением протеста 322 фехтовальщиков мира не было, потому что они не знали об этом заявлении.
Эстонские фехтовальщики не знали о заявлении протеста против страны-агрессора
«Я узнал об этом письме через СМИ. Поскольку я увидел, что его подписали также фехтовальщики из Швеции, Финляндии, Норвегии и Дании, я связался со своими коллегами и узнал, что они знали об этом письме. Выяснилось, что спортивные союзы об этом ничего не знали. Сын генерального секретаря одного из спортивных союзов поставил свою подпись, а ссылку на заявление он получил от своего голландского друга. Эта информация передавалась от спортсмена к спортсмену по неофициальным каналам», - сказал Паальберг.
Под письмом с протестом против допуска к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии подписались 43 спортсмена из Северных стран. Всего заявление одобрили фехтовальщики из 28 разных стран. Больше всего подписей поступило из Украины (47), Польши (44), Великобритании (33), Германии (31) и США (20). Три китайских спортсмена также поставили свои подписи против допуска в спорт спортсменов из стран-агрессоров.
В начале марта Международная федерация фехтования (FIE) объявила, что спортсмены из стран-агрессоров могут вернуться к международным соревнованиям с апреля. Международный олимпийский комитет (МОК) также заявил, что российские и белорусские спортсмены должны иметь возможность вернуться к соревнованиям. Теперь в обе организации обратились сотни фехтовальщиков.
Хотя среди подписавших обращение не было эстонцев, олимпийская чемпионка и бронзовая медалистка Катрина Лехис решила прокомментировать ситуацию. Свое обращение она опубликовала в социальных сетях.
«С подписью или без, я поддерживаю своих украинских друзей! Я делала это словом и делом с самого начала, и я буду делать это впредь!» - сказала Лехис.