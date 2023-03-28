Отцу школьницы из Ефремова, нарисовавшей антивоенную картинку, дали два года колонии. Он «сбежал» до приговора

«Сегодня был оглашен приговор, но подсудимый не присутствовал, потому что сегодня ночью он сбежал из-под домашнего ареста», - сказала пресс-секретарь Ефремовского районного суда Ольга Дьячук. Ее цитирует «Медиазона» (объявлена в России «иностранным агентом»).

Накануне гособвинитель попросил суд приговорить его к двум годам колонии, запретить ему пользоваться интернетом на три года и изъять его компьютер в пользу государства.

Мужчину, который один воспитывает 13-летнюю дочь, судили за посты о войне в «Одноклассниках». Дело на него завели в прошлом году, после того как весной его дочь нарисовала в школе картинку против войны. Когда Москалева поместили под домашний арест, его дочку забрали в приют.

Рисунок Маши Москалевой на уроке ИЗО. Фото: HTTPS://SPEKTR.PRESS/

6 апреля Ефремовский межрайонный суд должен был рассматреть вопрос об ограничении Москалева родительсвих прав, однако уже во вторник после приговора судья огласил постановление о том, что девочка передается на попечение социальных служб.

Адвокат Москалева Владимир Билиенко заявил журналистам, что сам узнал о побеге своего подзащитного от пресс-секретаря суда. Последний раз, по словам защитника, он видел Москалева вчера днем.

Судьба дочери Москалева, как отметил Билиенко, пока находится в руках опеки и решится в ближайший месяц.

Суд начал рассматривать дело Москалева в понедельник и управился со всеми судебными стадиями, кроме вынесения приговора, за один день.