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«На кухне» ⟩ Украинка о переменах в жизни своих соотечественников в Эстонии

Передача Rus.Postimees
Ян Левченко
, журналист
Украинка о переменах в жизни своих соотечественников в Эстонии
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Эстония - в числе главных друзей Украины в Европе, если считать, какая часть бюджета страны идет на военную помощь и поддержку беженцев. Многие предрекали их сильнейшее влияние на экономику, культуру и даже демографию нашей страны. Гостья кухни Rus.Postimees - украинская журналистка и блогерка Инна Гордиенко - расскажет, как само украинское сообщество оценивает динамику своей жизни в Эстонии за минувший год. 

Инна приехала в Эстонию весной 2022 года. Она - известная медийная персона в Украине и сохраняет в эвакуации прежнюю активность. В первую очередь, она помогает с организацией жизни Ассоциации украинских организаций Эстонии. Она путешествует, дает интервью и пишет сама. 

Она мало похожа на беженку, которая непременно должна испытывать нужду и депрессию, чтобы вызвать желание помочь. Учитывая формат передачи, мы обсудим и эту отчасти провокационную тему - обязательно ли беженец должен быть внешне несчастен.

Инна Гордиенко в День независимости Украины спустя ровно полгода после начала масштабной агрессии России. 24 августа 2022 года.
Инна Гордиенко в День независимости Украины спустя ровно полгода после начала масштабной агрессии России. 24 августа 2022 года. Фото: личный архив

Однако главный вопрос для обсуждения связан не с психологией своего и чужого восприятия, а с жизненной конкретикой. Что существенного произошло в жизни украинских беженцев в Эстонии за минувший год? Следят ли украинцы за эстонской политикой, разбираются ли в ней? Позволяют ли себе ее комментировать? Возможно, критиковать?

Еще одна острая тема, которую мы не сможем обойти, - отношение русскоязычных жителей Эстонии к прибывающим беженцам. Как видят эти взаимоотношения сами украинцы? Как решают проблему коммуникации на фоне сознательного выбора украинского языка теми беженцами, которые до начала войны общались только по-русски?    

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