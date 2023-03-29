Эстония - в числе главных друзей Украины в Европе, если считать, какая часть бюджета страны идет на военную помощь и поддержку беженцев. Многие предрекали их сильнейшее влияние на экономику, культуру и даже демографию нашей страны. Гостья кухни Rus.Postimees - украинская журналистка и блогерка Инна Гордиенко - расскажет, как само украинское сообщество оценивает динамику своей жизни в Эстонии за минувший год.
«На кухне» ⟩ Украинка о переменах в жизни своих соотечественников в Эстонии
Инна приехала в Эстонию весной 2022 года. Она - известная медийная персона в Украине и сохраняет в эвакуации прежнюю активность. В первую очередь, она помогает с организацией жизни Ассоциации украинских организаций Эстонии. Она путешествует, дает интервью и пишет сама.
Она мало похожа на беженку, которая непременно должна испытывать нужду и депрессию, чтобы вызвать желание помочь. Учитывая формат передачи, мы обсудим и эту отчасти провокационную тему - обязательно ли беженец должен быть внешне несчастен.
Однако главный вопрос для обсуждения связан не с психологией своего и чужого восприятия, а с жизненной конкретикой. Что существенного произошло в жизни украинских беженцев в Эстонии за минувший год? Следят ли украинцы за эстонской политикой, разбираются ли в ней? Позволяют ли себе ее комментировать? Возможно, критиковать?
Еще одна острая тема, которую мы не сможем обойти, - отношение русскоязычных жителей Эстонии к прибывающим беженцам. Как видят эти взаимоотношения сами украинцы? Как решают проблему коммуникации на фоне сознательного выбора украинского языка теми беженцами, которые до начала войны общались только по-русски?