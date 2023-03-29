«На кухне» ⟩ Украинка о переменах в жизни своих соотечественников в Эстонии

Инна приехала в Эстонию весной 2022 года. Она - известная медийная персона в Украине и сохраняет в эвакуации прежнюю активность. В первую очередь, она помогает с организацией жизни Ассоциации украинских организаций Эстонии. Она путешествует, дает интервью и пишет сама.

Она мало похожа на беженку, которая непременно должна испытывать нужду и депрессию, чтобы вызвать желание помочь. Учитывая формат передачи, мы обсудим и эту отчасти провокационную тему - обязательно ли беженец должен быть внешне несчастен.

Инна Гордиенко в День независимости Украины спустя ровно полгода после начала масштабной агрессии России. 24 августа 2022 года. Фото: личный архив

Однако главный вопрос для обсуждения связан не с психологией своего и чужого восприятия, а с жизненной конкретикой. Что существенного произошло в жизни украинских беженцев в Эстонии за минувший год? Следят ли украинцы за эстонской политикой, разбираются ли в ней? Позволяют ли себе ее комментировать? Возможно, критиковать?