Энергетический совет Европейского союза во вторник утвердил климатические цели для секторов землепользования и лесного хозяйства (LULUCF) и распределения усилий, а также согласовал окончательный запрет на автомобили с двигателем внутреннего сгорания.
Министр окружающей среды Мадис Каллас: у нас есть последняя возможность сократить выбросы парниковых газов
Сектор распределения усилий включает области, не входящие в систему торговли квотами на выбросы, то есть транспорт, сельское хозяйство, маломасштабное производство энергии, промышленные процессы и отходы. Общеевропейской целью для этого сектора является сокращение выбросов парниковых газов на 40% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года. Предыдущая цель состояла в том, чтобы сократить выбросы на 30%.
Целью Эстонии является снижение выбросов в этих секторах на 24% к 2030 году. Государства-члены могут найти наилучший и наиболее оптимальный способ достижения цели во всех секторах.
В рамках соглашения по землепользованию, изменениям в землепользовании и лесному хозяйству (LULUCF) страны должны будут активизировать свои усилия в период с 2026 по 2030 год. Эстония должна будет увеличить секвестрацию примерно на 0,4 млн тонн CO2-эквивалента в 2030 году по сравнению с базовыми годами.
Пересмотр норм выбросов CO2 для транспортных средств является очень важным изменением для снижения воздействия транспортного сектора на климат и необходим для достижения климатической нейтральности к 2050 году. Это решение поможет ускорить внедрение в ЕС транспортных средств с нулевым и низким уровнем выбросов и развитие топливосберегающих технологий.
Соглашение, достигнутое на предыдущих переговорах по транспортным средствам, не было изменено в последний момент, несмотря на просьбу Германии к Комиссии разрешить производство легковых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и использование электронного топлива после 2035 года. Комиссия создаст соответствующее исключение в будущих инициативах.
Только поправки к схеме торговли выбросами парниковых газов ЕС все еще ожидают принятия.
Вклад ожидается от всех секторов
По словам министра окружающей среды Мадиса Калласа, достижение новых целей является большой задачей, и все сектора должны внести свой вклад. «У нас есть последняя возможность сократить выбросы парниковых газов и осуществить изменения, необходимые для смягчения последствий изменения климата. Технологии и решения для климатически нейтральной экономики в 2050 году в основном существуют уже сегодня - их просто необходимо внедрять более широко. При достижении поставленных целей мы также будем рассматривать потенциал различных секторов в плане сокращения выбросов парниковых газов», - сказал Каллас.
На долю сектора по разделению усилий приходится почти 37% эстонских выбросов парниковых газов. В 2021 году выбросы от этих секторов в Эстонии составили 5,76 миллиона тонн CO2-эквивалента, из которых наибольшая доля, или 40,7%, пришлась на транспортный сектор. За ним следуют малая энергетика с 22,2%и сельское хозяйство с 27,5%. Наименьшая доля приходится на сектор отходов - 5,5%, а также на промышленные процессы и использование продукции - 4,1%.