Министр окружающей среды Мадис Каллас: у нас есть последняя возможность сократить выбросы парниковых газов

Сектор распределения усилий включает области, не входящие в систему торговли квотами на выбросы, то есть транспорт, сельское хозяйство, маломасштабное производство энергии, промышленные процессы и отходы. Общеевропейской целью для этого сектора является сокращение выбросов парниковых газов на 40% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года. Предыдущая цель состояла в том, чтобы сократить выбросы на 30%.

Целью Эстонии является снижение выбросов в этих секторах на 24% к 2030 году. Государства-члены могут найти наилучший и наиболее оптимальный способ достижения цели во всех секторах.

В рамках соглашения по землепользованию, изменениям в землепользовании и лесному хозяйству (LULUCF) страны должны будут активизировать свои усилия в период с 2026 по 2030 год. Эстония должна будет увеличить секвестрацию примерно на 0,4 млн тонн CO2-эквивалента в 2030 году по сравнению с базовыми годами.

Пересмотр норм выбросов CO2 для транспортных средств является очень важным изменением для снижения воздействия транспортного сектора на климат и необходим для достижения климатической нейтральности к 2050 году. Это решение поможет ускорить внедрение в ЕС транспортных средств с нулевым и низким уровнем выбросов и развитие топливосберегающих технологий.